 Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Фахівці неурядового сектору в галузі безпеки обговорюють критичні для України ризики та можливі сценарії після саміту в "нормандському форматі", слабкі місця української влади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Також експерти дають свої оцінки підготовці української армії щодо відповіді на військову загрозу. Серед іншого, експерти обговорюють підхід до розвитку сил оборони держави, нарощування оборонного потенціалу і подолання наявних проблем у сфері розвитку "цифрової армії" за стандартами НАТО.
Я розумію, що в нього, як у Совка і Малороса є своє бачення. Він до речі і не приховував його до обрання, але людей готових жити в незалежній Україні, а не у його Малоросії, вистачає.
Не говоря о том что Помпей ну никак не был врагом государства, это как раз Цезаря таковым провозгласили и власть эвакуировалась с Помпеем в Грецию.
Без усіляких столів ясно - не готується.
А сценаріїв як зажди усього 3.
Неймовірний - блазень нічого не здасть.
Малоймовірний - блазень усе здасть і поїде на Ростов
Імовірний - блазень щось здасть, але замало для путівки на Ростов.
Ми маємо бути готові, що внаслідок дій 73% довб.бів, Україна зникне з ******** політичної карти.
То навіщо простирадла мені писати?
І щодо
"Ми маємо бути готові, що ... , Україна зникне з ******** політичної карти."
Вона (Україна на політичній мапі) весь час була примарою - то є, то нема. З приходом блазня розпочався період перебування у невидимках. То ж ми маємо бути готові не до зникнення (ми вже зникли), а готуватися до повернення на цю мапу як найшвидше, не чекаючи ще 4,5 років.
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:
Первый сценарий - это ты.
А второй - все твои мечты.
Третий - это все твои слова.
Я им не поверил едва…
Четвертый сценарий - это ложь.
Кто прав кто виноват не разберешь.
А пятый сценарий - это боль от того, что умерла любовь.
Вот такое единственное будет решение ЗЕ на самите.
Сумне враження. Схоже цей пан вислуховує всіх для проформи, а думає зовсім інше, наприклад: "Скільки там вже часу пройшло? Ще півтори годинки посидіти, послухати з розумним виглядом цих "розумників" і нарешті можна піти по своїх, приємних справах. Холодненького кон'ячку стопочку з бельгійською шоколятою. Погодка яка класна, сонячна..."
И еще- политики прислушиваются к парти Порошенко , т к - это уже сформировавшаяся ПРОГНОЗИРУЕМАЯ сила в Украине.
Потому пороху надо чаще делать заявы о намерениях ибо ЗЕ только отмалчивается по совету ФСБ ( ермака)
Европейцы должны чаще слышать, что украинцы ТОЖЕ ЕВРОПЕЙЦЫ , а не гремучая смесь из орды
Я лично возмущена законом про авто бляхи. НО ПРИ ЭТОМ СОГЛАШУСЬ, что порох - выдающийся украинский политик и деятель
І, доречі, через кордон Нєфьодова ці євробляхи шурують в Україну нескінчаємим потоком через ліву кишеню. Власне це все, що треба було знати про "боротьбу з корупцією Зеленського".
Вон США ведь нарыли спецоперацию раши против Украины в телефонном скандале
И Вы обязаны с этим смириться. 😜
Не умеют , не научились еще ДЕТИ КУХАРОК( и вы в том числе) признавать положительные деяния попередников
Высший разум на стороне независимой и сильной Украины в семье ЕС.