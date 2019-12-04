 Лідери НАТО вперше в історії обговорять посилення військових можливостей Китаю, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Столтенберг повідомив у Лондоні перед початком зустрічі лідерів держав і урядів країн НАТО.

"Я очікую, що лідери розглянуть широке коло питань, коли зустрінуться сьогодні: боротьбу з тероризмом, контроль над озброєннями, наші відносини з Росією. І вперше в історії НАТО ми також зустрінемося з лідерами НАТО і розглянемо зростання Китаю", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що вплив зростання Китаю створює як можливості, так і виклики, і пов'язано з його інвестуванням в оборонний потенціал.

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За словами Столтенберга, Китай є другою країною світу за видатками в оборону після США, а також недавно продемонстрував нові сучасні можливості, зокрема ядерну зброю.