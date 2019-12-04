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Все про:громадянство (595) паспорт (431) Росія (21498)

 Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу

На це з резервного фонду РФ виділять майже 145 млн рублів ($2 млн 250 тис.). Пункти працюватимуть у Ростовській області. Їх планують запустити до 1 лютого.

Відповідну інформацію оприлюднено на порталі правової інформації РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою підвищення ефективності проведення заходів з прийому в громадянство РФ у спрощеному порядку окремих категорій іноземних громадян виділити МВС Росії з резервного фонду уряду РФ у 2019 році бюджетні асигнування в розмірі 144 229,9 тис. рублів, маючи на увазі забезпечення функціонування чотирьох додаткових пунктів видачі документів, що засвідчують особу громадянина РФ, і комплектування особовим складом підрозділу з питань міграції Головного управління МВС Росії у Ростовській області", - йдеться в документі.

МВС РФ зобов'язане проконтролювати використання бюджетних коштів і відзвітувати до 1 лютого 2020 року.

Розпорядження підписано прем'єр-міністром держави-агресора Дмитром Медведєвим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 170 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - губернатор Ростовської області РФ

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

29 квітня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163312
 
 
 Топ коментарі
 
Так пусть забирает свой биомусор
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Ответ будет жестким: пенсии по упрощенной схеме от Сивохо.
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при грамотній державній політиці з цього можна мати зиск
голосувати вони не матимуть права, а там і з пенсіями, і з дозволом на проживання можна буде розібратися
та не з нашим клованом...
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Ты не понимаешь, о чем речь, у их биомусора пасспорта уже есть....
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Нам треба прийняти закон про позбавлення громадянства України в разі наявності іншого/их громадянств.
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и кто же из депутатов ВР против себя приймет такой Закон.У одного рабиновича их, наверное, штук три, да и в ЗЕленой команде тоже хватит
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Я уверен, такой закон ничего не даст.
Принимать его бесполезно. Это популизм.
Не верите? Назовите мне 3 плюса этого закона - какую пользу он принесет конкретно.
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Много польз, Для начала анулировать украинские паспорта выданые в донецкой и луганской области а потом бесплатно выдавать новые с отпечатками и при наличии сведений о рюзьком паспорте украинский не выдавать. То же и с крысчанами.

Польза- экономия на пособиях и пенсиях.
Наличие стада в 40 миллионов намного хуже чем 20 миллионов худо- бедно более- менее адекватных.

P.S. Сын знакомых поступал учиться в универ в Черновцы ( закончил лицей информационных технологий с отличием) очень мозговитый пацан, там ему сказали, вы конечно умный мальчик но на бюджет мы вас не возьмем у нас квоты для дамбаса и крыма, так что на платное вэлкам. Родители сказали да и хрен с вами, и отправили учиться сына в Польшу, сейчас уже и сами частично туда переехали, рады и счастливы что так все сложилось. У них еще подростает двое детей. Польша получила достойную семью и троих детей , а что получили мы? Выпускника который поедет после окончания получать рюзький паспорт.
безусловно там тоже есть более- менее нормальные люди , но их очень мало, и может есть смысл их забрать сюда, чем тянуть это болото.
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"... потом бесплатно выдавать новые с отпечатками и при наличии сведений о рюзьком паспорте украинский не выдавать. То же и с крысчанами..." - с моей точки зрения это нереально сделать. Практически нереально. Это популизм.

Польза- экономия на пособиях и пенсиях..." - опять же теоретически я согласен. Практически план нереализуем, как минимум сейчас. Проблемы появятся например следующие : как отфильтровать бандитов от небандитов в сжатые сроки??!?!

"...Польша получила достойную семью и троих детей , а что получили мы? Выпускника который поедет после окончания получать рюзький паспорт..." - я знаю таких примеров гораздо больше. Тут есть только одно но: выпускник на 99% не поедет получать "рюзький паспорт". Он получит вид на жительство в Польше и останется там жить. Или найдет работу в одной из стран евросоюза. Зачем там российский пасспорт? Он нафиг не нужен...
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Вы наверное направильно поняли мой комент, пацана не взяли в Черновцах и он уехал в Польшу ибо места были под учеников из крыма и донбаса ( бюджетные). И я имела ввиду , что они проучаться 5 лет в вузах Украины и поедут домой получать с родителями русские паспорта ( ватопитек - это диагноз), а тот кому отказали уже уехал учиться в Польшу и конечно же не вернется. И в сухом остатке Украина имеет ноль и кучу денег на обучение студента.
P.S. Лично мое мнение- лучше меньше граждан но нормальных, чем то что сейчас. А что напридумывать наш миротворец мне лично даже страшно подумать.
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а, ок, теперь понял, спасибо за пояснение.

"...поедут домой получать с родителями русские паспорта..." - я думаю, на 99% этого не произойдет, при получении вида на работу, человек остается работать, потом вид на жительство и жизнь строится в Европе.
У меня есть достаточно примеров, как это у многих сработало.

По поводу Зеленского я промолчу.
Даже не потому, что меня потом за это забанят.
Я не вижу пока ему адекватной замены, это может быть проблемой.

Порошенко тоже был жук еще тот.... интересно кто будет следующим, после Зеленского...
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Гарик-лошарик.... оставь такие глупые комментарии для Маил.ру, хорошо?

Хочешь комментировать, комментируй аргументами, а не дурацкими отписками.
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Вновьобращенный биомусор пусть забирают тоже
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никто никого никуда не собирается забирать, кого интересуют бандюки?
Я не понимаю, что тут непонятного.

Интересует территория. Земли. Без людей.
Помните Кин-Дза-Дза? Скрипач не нужен...
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Ну, если ничего не заявлять, то биомусор останется без последствий.
А если бы наше правительство приняло закон и предупредило про последствия: лишение права голосовать, пенсий, пособий и разрешения на внж и тд, то желающих бы поубавилось и на рашу можно было бы это все повесить
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Если бы было нормальным правительство.... Тогда имело бы смысл делать какие-либо заявления....Больная тема.
У меня нет пока плана Б. Но план А пока тоже не особо радует....
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Отличная новость для зекоммандер. Теперь надо отступать еще дальше.
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А головне - видавати пенсії, субсидії, допомогу і копмен ацяб громадянам кацапстану. Треш. Лютий. Зєлєнскій, як тобі? Будем годувати, одягати і утримувати за рахунок українського б'юджету новонавернених кацапів?
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Эти новоповернутые еще и на возможное грядущее зе-голосование припрутся.Отдать свой поганый голос :-за Ос.Статус, за вторую упрощенную укрпенсию и укрсоциалку от Сивохо,за загранпаспорт,за льготы на укробразование..,и за многое другое чего не дано понять нашим зебилоидам...
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Там очередь уже на пять месяцев за рашистскими паспортами.А какая то сивуха нас убеждает,что там "наши люди" и мы должны туда через ОБСЕ пенсии передавать,чтобы они нас сильнее любили.
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Нет там никакой очереди...эту филькину грамоту получает только тот скот что работает в паРаше...
Это грубо говоря разрешение на работу...более ничего эта бумажка не дает...
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та ладно - местные типа госслужащие тоже такой аусвайс получают
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Получают паспорта и жители ОРДЛО, но не все хотят, причины разные, кто из политических взглядов, кто боится лишиться пенсии, например. А очередь она может создаваться за счет количества пунктов приема граждан (на самом деле так оно и есть) и их пропускной способности, как при совдепии длина очереди зависела от расторопности продавщицы в гастрономе. Мое мнение такое: пусть создают побольше таких пунктов и все желающие сваливают, да побыстрее. Я за однородное общество, чтобы все оставшиеся были патриотами своей страны, толку будет больше.С Зеленским я согласен, пусть валят.
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Там такая ачпуительная очередь что уже СМС-ками зазывают на получение.
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мило!
и главное - это так вписывается в минские угоды...которые раша выполняет... а вот Украина игнорирует...отводя свои войска
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Прекрасно! Тепер прийняти закон про заборону подвійного громадянства і про відповідальність. Як тільки маєш громадянство іншої держави зразу скасовується українське і всі випливаючі з цього наслідки...
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Ніхто цього робить не буде і не мрійте😢
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Ответ будет жестким: пенсии по упрощенной схеме от Сивохо.
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вот и пусть платит. Лично. Из своего кармана
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при грамотній державній політиці з цього можна мати зиск
голосувати вони не матимуть права, а там і з пенсіями, і з дозволом на проживання можна буде розібратися
та не з нашим клованом...
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Клоуны предлагали закон о двойном гражданстве,сейчас ,правда,им не до него,но если надо будет,в турборежиме своем за день-два примут.
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В ответ, Зе-Клован откроет четыре пункта выдачи пенсий?
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Тем временем Донецкая Нарядная Резервация запустила экспресс Донецк-Марьинка.
Россия открывает еще 4 пункта выдачи своих паспортов жителям оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 8865
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шо, опять целых два вагона? та ну! не может быть! Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 6272
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увеличить не получается ((( неужели аж один???
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интересно, а сколько пассажиров везет и какой график? ))
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А ще у нас у Донецьку таксофон Е! Прийидешь подивишься или засцаный диван не пускае?
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Списочки обов"язково зільють, а бо продадуть і на КПП здрасті, я ваша тьотя. Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 3431
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Сплчатку треба покарання узаконити, а потім уже мордою в підлогу і товарняком на парашу.
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Да ничего не будет ровным счётом на КППВ.Проходят по украинским паспортам спокойно,кое кто и рашистский с собой везёт - перед родственниками похвалиться.Нет у нас никакой ответственности за двойное гражданство,нет.
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Перед встречей в Норманском формате показывают кто и что они.
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Когда Донбасс вернется,паспорта понадобятся, ибо валить нужно в рашу будет поспешно...
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Між Макіївкой і Донецьком.
Мабуть ОБСЕ-рашники пропили зимову гуму.
Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 5273
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Засуньте в жопу ваш паспорт государства Мордор,как раз фильтр для ваты,и хохлов так как украинец не возьмет себе этот документ,только вата луханская и хохлы и желательно переезжайте на свою родину,будете своими там таких 140 млн за исключением 3 % вменяемых русских
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Вы совсем дураки??? Никто никуда не поедет. Просто 7% территории тихо отойдут *********. Без боя, без крика.. просто утром проснетесь, а 90% населения имеют гражданство россии. И этот кусок украинской земли тихо отойдет к *********. Такие богатые вот так просто разбрасываться землями??? Любая страна смертным боем дерется за каждый метр своей земли.. а тут вот просто отдают огромные территории.. Ну-ну..
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Хорошая новость! Будет простой критерий для фильтрации, если уж ОРДЛО таки воткнут в Украину!
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какая ты преданная шлюшка перешла от вити к пете))) но витю до сих пор забыть не можешь)))
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За співпрацю зі слідством Зимовий палац обіцяємо.
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У нас в Донецке уже более 150 000 получили паспорта и теперь они граждане россии ! Петя боты вы когда мацкалей побеждать будете ? патом или скоро ?
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главное чтоб при этом Украинский паспорт уничтожался
а то к двуголовой курице придется рисовать и вторую жопу
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И что ещё скажет нам зеля и Европа по поводу реинтеграции ?
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Встреча тебя и зели не возможна в реальности )) но ты мечтай фантазируй верь )))
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Я не зрозумів, так ти вже отримав паспорт з півнем?
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Н е зрозумив ты себе с паспортом мени пропонуешь ?))
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Цитую:
У нас в Донецке уже более 150 000 получили паспорта и теперь они граждане россии !

_________
Схоже ти пишаєшся цим.
А як там шахти? Ще не всі затопили?
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Цитую 1 У нас в Донецке уже более 150 000 получили паспорта и теперь они граждане россии ! Петя боты вы когда мацкалей побеждать будете ? патом или скоро ?

Схоже ти пишаешься своим засцаним диваном которий тебе не пускае у Донецьк ?
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Зрозумій яка справа - я пишу з Донецька.

І я бачу що з ним зробив ваш РусССкій мир.
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так може зустринемося сьогодни да побухаемо?
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само собой якшо ти не прийдешь будешь балоболков в уровне с петяпетухами ! Кажи де ?
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Там де колись був магазин «Грампластинка»
Або
у входа у Північний вокзал.
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Ясно балаболка !То шо ты була колись у Донецьку це не означае що ты зараз у нас ! ))) Петяботки вы такие фантазерки смешные - но шото в реальности никто не хочет победить мацкалей а только в фантазиях визжите!))
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Вижу що ти кацапський троль.
Так де був хоч один магазин грамплатівок?
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мацкаль как оно быть мацкалем мне не интересно !))) а тебе паходу как стать кацапом интересует или ты для жены интересуешься ? )))
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то есть ты рекламируешь себя как фантазерку ?))) ххахаха
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Тобто тепер громадяни кацапії обиратимуть до української ВР своїх депутатів . І нафіг нам цей гаймирит ? Гангрена яку бєня пришиває Україні .
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Не по теме, пардон. Но про рассею

В России мошенник за €10 тыс. перевел мигрантов через самодельную границу с Финляндией

Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 7754

В России задержан мошенник, который попытался обмануть четырех мигрантов из Южной Азии, переведя их через фальшивую границу с Финляндией, которую сам соорудил в лесу под Петербургом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автором этой затеи оказался гражданин одной из стран СНГ, но какой именно в спецслужбе не уточнили. За помощь в переходе «границы» он взял более 10 тыс. евро, сам изготовил и установил в лесу близ настоящей российско-финляндской границы бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.

Прежде чем выйти в заветный лес к фальшивым столбам проводник вел их по дорогам общего пользования, затем по проселочным дорогам, потом вокруг одного из озер Выборгского района, причем в дорогу он взял надувную лодку - как он объяснил, «на всякий случай».

В лесу все пятеро были задержаны пограничниками. Суд признал приезжих из Азии виновными в нарушении статьи КоАП о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ и назначил им всем административные штрафы с принудительным выдворением за пределы страны. Нарушение границы грозило бы им сроком до шести лет.

Их проводнику грозит уголовная статья за «мошенничество» (159 УК РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обман мигрантов, желающих перейти российской-финляндскую границу, - обычная практика, однако способы, как правило, менее изобретательны или, во всяком случае, подобные преступления совершаются с меньшими трудозатратами.

Так, в начале сентября ночью в лесополосе Выборгского района пограничники обнаружили девятерых пакистанцев, которые прилетели в Москву как туристы, чтобы проникнуть в Евросоюз. В российской столице таксисты-«бомбилы» взяли с каждого из них по $300 и, пообещав доставить прямо к границе с Финляндией, довезли до первого глухого леса под Выборгом, где высадили под предлогом замены автомобилей на внедорожники.

При этом пассажиров убедили оставить все вещи, в том числе и мобильные телефоны, в салоне - якобы, чтобы не потерять в темноте, пока подойдет другой транспорт. Пакистанцы остались без вещей, денег и телефонов, а в довершение всего были задержаны, оштрафованы и принудительно выдворены из России.
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Здесь выход у Украины один - всем,кто проживает в Лугандоне ставить в украинском паспорте штамп,по которому его действие прекращается,пока там не будет полностью украинская власть,в связи с невозможностью проверить место регистрации гражданина. Если это не будет сделано, то Украиной будут управлять российские граждане и она превратится в большой "Лугандон",тогда жизнь наша станет действительно полным кошмаром. Такая жизнь бывает у всех,кто не защищает своей Родины.
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