 Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу

Відповідну інформацію оприлюднено на порталі правової інформації РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою підвищення ефективності проведення заходів з прийому в громадянство РФ у спрощеному порядку окремих категорій іноземних громадян виділити МВС Росії з резервного фонду уряду РФ у 2019 році бюджетні асигнування в розмірі 144 229,9 тис. рублів, маючи на увазі забезпечення функціонування чотирьох додаткових пунктів видачі документів, що засвідчують особу громадянина РФ, і комплектування особовим складом підрозділу з питань міграції Головного управління МВС Росії у Ростовській області", - йдеться в документі.
МВС РФ зобов'язане проконтролювати використання бюджетних коштів і відзвітувати до 1 лютого 2020 року.
Розпорядження підписано прем'єр-міністром держави-агресора Дмитром Медведєвим.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
29 квітня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
Принимать его бесполезно. Это популизм.
Не верите? Назовите мне 3 плюса этого закона - какую пользу он принесет конкретно.
Польза- экономия на пособиях и пенсиях.
Наличие стада в 40 миллионов намного хуже чем 20 миллионов худо- бедно более- менее адекватных.
P.S. Сын знакомых поступал учиться в универ в Черновцы ( закончил лицей информационных технологий с отличием) очень мозговитый пацан, там ему сказали, вы конечно умный мальчик но на бюджет мы вас не возьмем у нас квоты для дамбаса и крыма, так что на платное вэлкам. Родители сказали да и хрен с вами, и отправили учиться сына в Польшу, сейчас уже и сами частично туда переехали, рады и счастливы что так все сложилось. У них еще подростает двое детей. Польша получила достойную семью и троих детей , а что получили мы? Выпускника который поедет после окончания получать рюзький паспорт.
безусловно там тоже есть более- менее нормальные люди , но их очень мало, и может есть смысл их забрать сюда, чем тянуть это болото.
Польза- экономия на пособиях и пенсиях..." - опять же теоретически я согласен. Практически план нереализуем, как минимум сейчас. Проблемы появятся например следующие : как отфильтровать бандитов от небандитов в сжатые сроки??!?!
"...Польша получила достойную семью и троих детей , а что получили мы? Выпускника который поедет после окончания получать рюзький паспорт..." - я знаю таких примеров гораздо больше. Тут есть только одно но: выпускник на 99% не поедет получать "рюзький паспорт". Он получит вид на жительство в Польше и останется там жить. Или найдет работу в одной из стран евросоюза. Зачем там российский пасспорт? Он нафиг не нужен...
P.S. Лично мое мнение- лучше меньше граждан но нормальных, чем то что сейчас. А что напридумывать наш миротворец мне лично даже страшно подумать.
"...поедут домой получать с родителями русские паспорта..." - я думаю, на 99% этого не произойдет, при получении вида на работу, человек остается работать, потом вид на жительство и жизнь строится в Европе.
У меня есть достаточно примеров, как это у многих сработало.
По поводу Зеленского я промолчу.
Даже не потому, что меня потом за это забанят.
Я не вижу пока ему адекватной замены, это может быть проблемой.
Порошенко тоже был жук еще тот.... интересно кто будет следующим, после Зеленского...
Хочешь комментировать, комментируй аргументами, а не дурацкими отписками.
Я не понимаю, что тут непонятного.
Интересует территория. Земли. Без людей.
Помните Кин-Дза-Дза? Скрипач не нужен...
А если бы наше правительство приняло закон и предупредило про последствия: лишение права голосовать, пенсий, пособий и разрешения на внж и тд, то желающих бы поубавилось и на рашу можно было бы это все повесить
У меня нет пока плана Б. Но план А пока тоже не особо радует....
Это грубо говоря разрешение на работу...более ничего эта бумажка не дает...
и главное - это так вписывается в минские угоды...которые раша выполняет... а вот Украина игнорирует...отводя свои войска
голосувати вони не матимуть права, а там і з пенсіями, і з дозволом на проживання можна буде розібратися
та не з нашим клованом...
Мабуть ОБСЕ-рашники пропили зимову гуму.
а то к двуголовой курице придется рисовать и вторую жопу
У нас в Донецке уже более 150 000 получили паспорта и теперь они граждане россии !
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Схоже ти пишаєшся цим.
А як там шахти? Ще не всі затопили?
Схоже ти пишаешься своим засцаним диваном которий тебе не пускае у Донецьк ?
І я бачу що з ним зробив ваш РусССкій мир.
Або
у входа у Північний вокзал.
Так де був хоч один магазин грамплатівок?
В России мошенник за €10 тыс. перевел мигрантов через самодельную границу с Финляндией
В России задержан мошенник, который попытался обмануть четырех мигрантов из Южной Азии, переведя их через фальшивую границу с Финляндией, которую сам соорудил в лесу под Петербургом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Автором этой затеи оказался гражданин одной из стран СНГ, но какой именно в спецслужбе не уточнили. За помощь в переходе «границы» он взял более 10 тыс. евро, сам изготовил и установил в лесу близ настоящей российско-финляндской границы бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.
Прежде чем выйти в заветный лес к фальшивым столбам проводник вел их по дорогам общего пользования, затем по проселочным дорогам, потом вокруг одного из озер Выборгского района, причем в дорогу он взял надувную лодку - как он объяснил, «на всякий случай».
В лесу все пятеро были задержаны пограничниками. Суд признал приезжих из Азии виновными в нарушении статьи КоАП о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ и назначил им всем административные штрафы с принудительным выдворением за пределы страны. Нарушение границы грозило бы им сроком до шести лет.
Их проводнику грозит уголовная статья за «мошенничество» (159 УК РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обман мигрантов, желающих перейти российской-финляндскую границу, - обычная практика, однако способы, как правило, менее изобретательны или, во всяком случае, подобные преступления совершаются с меньшими трудозатратами.
Так, в начале сентября ночью в лесополосе Выборгского района пограничники обнаружили девятерых пакистанцев, которые прилетели в Москву как туристы, чтобы проникнуть в Евросоюз. В российской столице таксисты-«бомбилы» взяли с каждого из них по $300 и, пообещав доставить прямо к границе с Финляндией, довезли до первого глухого леса под Выборгом, где высадили под предлогом замены автомобилей на внедорожники.
При этом пассажиров убедили оставить все вещи, в том числе и мобильные телефоны, в салоне - якобы, чтобы не потерять в темноте, пока подойдет другой транспорт. Пакистанцы остались без вещей, денег и телефонов, а в довершение всего были задержаны, оштрафованы и принудительно выдворены из России.