 У справах про вбивство Гандзюк і Шеремета суттєве просування, - Касько

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "theБабель" розповів заступник генпрокурора Віталій Касько.
За його словами, в ГПУ не можуть анонсувати кожен крок слідства у цих справах, проте будуть інформувати про результати, коли зможуть.
На запитання про результати аудиту справ про вбивство Шеремета і Гандзюк Касько відповів: "Я не буду говорити, коли буде результат, тому що ми домовилися, що не розголошуємо такі речі, але в обох справах просування суттєве. Ми не можемо анонсувати кожен крок слідства, але будемо інформувати про результати, коли зможемо".
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
Журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне убивство. Зі свого боку тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Змінили слідчих,
Втратили документи,
Підкинули докази?
Дійсно суттєве просування в справах.
просто прінтер новий слідакам придбали...або крісло кожане поміняли на крісло з масажером)))