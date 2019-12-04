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 Суспільство
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 У справах про вбивство Гандзюк і Шеремета суттєве просування, - Касько

У справах про вбивство активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета є суттєве просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  "theБабель" розповів заступник генпрокурора Віталій Касько.

За його словами, в ГПУ не можуть анонсувати кожен крок слідства у цих справах, проте будуть інформувати про результати, коли зможуть.

На запитання про результати аудиту справ про вбивство Шеремета і Гандзюк Касько відповів: "Я не буду говорити, коли буде результат, тому що ми домовилися, що не розголошуємо такі речі, але в обох справах просування суттєве. Ми не можемо анонсувати кожен крок слідства, але будемо інформувати про результати, коли зможемо".

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне убивство. Зі свого боку тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163311
 
 
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Не знают как объявить народу, там опять правый сектор. Пума и еще какой то крендель.
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ПС - главный пособник Кремля в аннексии Крыма.
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Вся страна знает заказчиков,но только рябокапелюховцы находятся в полном неведении.
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Опять "добровольцы"? Ну так для этого их Коломойский и создавал, что бы Европу и США ими пугать.
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В делах об убийствах Гандзюк и Шеремета есть существенное продвижение
Змінили слідчих,
Втратили документи,
Підкинули докази?
Дійсно суттєве просування в справах.
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та ну! то Ви вже занадто "діяльність" їх розвели ))))
просто прінтер новий слідакам придбали...або крісло кожане поміняли на крісло з масажером)))
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Касько вже настількі зашкварений на брехні і підтасовках, що годі й чекати від нього правди і неупередженості. Чого й чекати від партнера і керівника департаменту кримінального права Адвокатського об'єднання «Арцінгер», яке, як відомо, займалось супроводом корупційних схем Курченка-Януковича. Зрозуміло, що жодної копійчини з вкрадених Януковичем грошей державі не повернуто - замгенпрокурора Касько якраз це діло курував і успішно "ховав".
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