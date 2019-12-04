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 Суспільство
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Все про:безпілотник (428) Держприкордонслужба (2333)

 Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами. ФОТО

Технікою забезпечили Головний центр підготовки особового складу ДПСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Навчально-матеріальну базу з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби поповнено новітніми зразками безпілотної авіаційної техніки. "Серед найновіших зразків - квадрокоптер Matrice 200 V2 та квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual (Smart Controller)", - йдеться в повідомленні.

Квадрокоптери обладнано камерами денного спостереження і тепловізорами. Вони дозволяють вести повітряний моніторинг як вдень, так і вночі.

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"Нова техніка дасть змогу ефективно організовувати та проводити освітній процес підготовки персоналу органів охорони державного кордону", - додали в ДПСУ.

Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами 01
Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами 02
Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163308
 
   
 Топ коментарі
 
Імпортні "бачата". Уявляю їх ціну.
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Ну зашибись игрушечки для хлопчиков купили,теперь на западной границе ни одна сигарета не проползет без взятки,а на донецком фронте воины будут продолжать гибнуть без современной техники.
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Кстати подумалось, а ведь можно тот же янтарь, но обработанный, по килограмму - квадриками ночью гонять без риска..... А то какие-то парапланы аж клепают, бывает, и по дну реки тягают...
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но иногда же ловят?
вон, как героина кучу нашли(наши). и было что наши пропустили, а словаки или кто там - нашли.
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Це те саме, що цеглу возити "астон мартіном" Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами - Цензор.НЕТ 7509
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Величезна для диванного пропагандона.
Мікроскопічна у порівнянні з ціною захисника України на передовій.
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Почему не озвучено число квадрокоптеров?
Хотя и так понятно.
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Ну зашибись игрушечки для хлопчиков купили,теперь на западной границе ни одна сигарета не проползет без взятки,а на донецком фронте воины будут продолжать гибнуть без современной техники.
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Ну так мы же Европа? Вот и бережем Европу от вредных продолговатых предметов.
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Хабар з контробанди береже тільки наші і сусідські кишені від грошей з митниць, а кишені контробандистів і митників цими грошима наповнює. Кількість курсуючого через кордон товару за корупції меньше не стає.
Доречі, контробанда під час керування митнецею Нєфьодова вирісла в рази. Недоотримання зборів вже більше, ніж 70 млрд. гр. за останні місяці. Тобто Насіров Порошенка - кришталево чесна людина у порівнянні з Нєфьодовим
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«Только нє соєвий барига марадьор !»
Тут вже «нє помніш»?
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Ох блин сколько ж один такой стоит? А попадают в лес?
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Класс! В нашем погранотряде есть такая птичка, только лежит она в красивом кейсе и пылинки на нее даже не падают. Летать страшно, да и кому? Представляю сколько бумажной волокиты перед полетом нужно заполнить) А летаем мы на своем мавике, по просьбе погранцов-друзей и природохранителей - так проще, надежней и оперативней. Так и живем на границе - что ж мы не понимаем проблем насущных))
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