 Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Навчально-матеріальну базу з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби поповнено новітніми зразками безпілотної авіаційної техніки. "Серед найновіших зразків - квадрокоптер Matrice 200 V2 та квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual (Smart Controller)", - йдеться в повідомленні.
Квадрокоптери обладнано камерами денного спостереження і тепловізорами. Вони дозволяють вести повітряний моніторинг як вдень, так і вночі.
"Нова техніка дасть змогу ефективно організовувати та проводити освітній процес підготовки персоналу органів охорони державного кордону", - додали в ДПСУ.
вон, как героина кучу нашли(наши). и было что наши пропустили, а словаки или кто там - нашли.
Мікроскопічна у порівнянні з ціною захисника України на передовій.
Хотя и так понятно.
Доречі, контробанда під час керування митнецею Нєфьодова вирісла в рази. Недоотримання зборів вже більше, ніж 70 млрд. гр. за останні місяці. Тобто Насіров Порошенка - кришталево чесна людина у порівнянні з Нєфьодовим
Тут вже «нє помніш»?