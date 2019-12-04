 Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Пенсійний фонд України.
За даними ПФУ, протягом 10 місяців 2019 року на пенсійні виплати спрямовано 363,8 млрд грн, що на 67,0 млрд грн, або на 22,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Загальна чисельність пенсіонерів станом на 1 листопада 2019 - 11,3 млн осіб. З початку року призначено 329 нових пенсій.
Середній розмір пенсії з початку року зріс на 374 грн, або ж на 14,1%.
Мінімальна пенсія з початку року зросла на 67 грн, або ж на 4,5%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740.
1. Збільшення смертності серед пенсів з найнижчою пенсією.
2. Збільшення відставних високопосадовців з найбільшою пенсією.
3 "невеличка" маніпуляція з цифірями.
Це досить просто робиться наприклад в Екселі. Колонки: місяці років - середня зпл - особиста зпл - Кз міс (своя/середня). Потім середньоарифметичне - підсумковий коеф зарплат. До речі, можна виключити "невигідний період" ( у вашої дружини до 48 міс, але поспіль). Окремо - коеф. стажу та надбавка за позанормативний стаж. І все.
А тим зеботам, які розказують, що їх солнцелікій Зе за свої 100 днів купу хорошого зробив і більше, ніж будь-який інший президент, нагадаю, що Ющ, приміром, у свої перші 100 днів підняв мінімальну пенсію У 2,5 РАЗИ - зі 137 до 332 гривень!
Так зрозуміліше, чи знову "Не надо рассуждений"?
Двічі підвищували, причому суттєво. В залежності від року виходу на пенсію.
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y
4 грудня 13.00 початок безстрокової акції проти грабунку України.
Моя мать как получала 1 700 грн, так и получает.
Это у Зебобиков она растет, на бумаге.
На пенсию не живу- толька на сигареты ее и хватает...
😁
Бюджета не хватит!
😂
А слабо інфографіку надати. скільки пенсів яку пенсію отримують?
Вважаю, було б цікаво наріду дізнатись про цю таємницю
Гугли...
Ще раз.
Скільки пенсів яку пенсію отримують? Гугл цього не знає, а держстат єдине офіційне джерело ховає.
І взагалі міністр культури хоче зменшити видатки на кіно
Конкретно у мене це склало 31% і 17,6%. Треба було заздалегідь думати про відрахування до пенсфонду і працювати за білою або "розумною сірою" схемою.