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Все про:пенсіонери (246) Пенсійний фонд (145) пенсія (550)

 Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Середній розмір пенсій в Україні становить 3019,62 грн, що на 374 грн або на 14,1% більше, ніж на початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Пенсійний фонд України.

За даними ПФУ, протягом 10 місяців 2019 року на пенсійні виплати спрямовано 363,8 млрд грн, що на 67,0 млрд грн, або на 22,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Загальна чисельність пенсіонерів станом на 1 листопада 2019 - 11,3 млн осіб. З початку року призначено 329 нових пенсій.

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 374 грн, або ж на 14,1%.

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Мінімальна пенсія з початку року зросла на 67 грн, або ж на 4,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740.

Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд 01
Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд 02
Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд 03
Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163306
 
 
 Топ коментарі
 
Допускаю, що це правда. Тут, на Цензорі вже було - мінімальну планують підвищити на 74 гривні, максимальну - на 740. Якщо брати середню, то виходить 407. Але це - маніпуляція. Бо максимальну пенсію у нас отримують дуже мало громадян. А мінімальну - більше половини. Тому реальне підвищення в середньиму на 407 - брехня.
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Обычные пенсионеры получили +67 грн. к пенсии а те кто 28 лет грабил страну - судьи, прокуроры, чиновники +400 грн. В среднем все получили по + 367 грн. Браво! ))
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А на старий новий рік -- чотирнадцяту Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 6516
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Зеленский пообещал Пенсионерам выдать на Новый год Тринадцатую пенсию .
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А на старий новий рік -- чотирнадцяту
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Только пенсионерам об этом не говорите ,бо побьють сильно ...
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Допускаю, що це правда. Тут, на Цензорі вже було - мінімальну планують підвищити на 74 гривні, максимальну - на 740. Якщо брати середню, то виходить 407. Але це - маніпуляція. Бо максимальну пенсію у нас отримують дуже мало громадян. А мінімальну - більше половини. Тому реальне підвищення в середньиму на 407 - брехня.
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Только субсидия раньше была до 3000 грн., а сейчас 800 грн.
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зебіли зробили це разом - нехай їдять. Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5490
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800 - за щастя. А як тобі в березні була 1600, а в листопаді 272. Норма на опалення була 325 кубів - зараз 265.Я не переселявся.
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А за счет чего выросла средняя пенсия？ Пенсии не повышались...
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З першого грудня 2019.Отримаєш в січні.
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Якщо не риторичне питання, то є декілька чинників.
1. Збільшення смертності серед пенсів з найнижчою пенсією.
2. Збільшення відставних високопосадовців з найбільшою пенсією.

3 "невеличка" маніпуляція з цифірями.
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У формулі розрахунку пенсії є така складова: середня зпл по Україні за останні три роки (за даними ПФ). Щороку ця складова збільшується. І не зекоманда, а Гройсман двічі перераховував пенсії відповідно зростанню середньої зпл. В тому числі і в березні 2019 року.
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OldCat, складова може така і є, але дружина вже років з 2-3 отримує одну й ту саму пенсію. один раз був перерахунок додали 7 рин.
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Якщо вона не працювала після 1999 року, то таке можливо.
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А якщо на пенсію вийшла у 2017 40+ років стажу з них 8 гарячих і 1700 пенсії - це можливо, прохфесор? Чи проффесор?
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Ви не намагалися самостійно вирахувати приблизну пенсію за формулами?
Це досить просто робиться наприклад в Екселі. Колонки: місяці років - середня зпл - особиста зпл - Кз міс (своя/середня). Потім середньоарифметичне - підсумковий коеф зарплат. До речі, можна виключити "невигідний період" ( у вашої дружини до 48 міс, але поспіль). Окремо - коеф. стажу та надбавка за позанормативний стаж. І все.
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Кінець епохи бідності...
А тим зеботам, які розказують, що їх солнцелікій Зе за свої 100 днів купу хорошого зробив і більше, ніж будь-який інший президент, нагадаю, що Ющ, приміром, у свої перші 100 днів підняв мінімальну пенсію У 2,5 РАЗИ - зі 137 до 332 гривень!
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Тут зебобіки намагаються привласнити собі заслуги Гросі: 04.12.2019 11:48

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А кто тут ЛИЧНО живёт ТОЛЬКО на пенсию?
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Даже если захочешь...причем даже если сильно захочешь....на только на пенсию не прожить...
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Не надо рассуждений. Я спрашивал - ЛИЧНО,
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От, от, особисто. Вік 60+, Пенсія 3500, дім в селі, опалення - вугілля/дрова, город 50 соток, вистачає на все чого хочу, а на городі не росте. Допомога від дітей наїздами - посадити, зібрати врожай, вугілля в сарай занести, тощо.
Так зрозуміліше, чи знову "Не надо рассуждений"?
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Не надо рассуждений. Я спрашивал - ЛИЧНО,
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При питре такого небыло.За 5 лет повысили на 400.
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Якраз при "питре" її в основному і в 2019 повисили, коли почали платити 2000 грн. усім в кого стаж більше 35 років.
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Нє нада ля-лЯ.
Двічі підвищували, причому суттєво. В залежності від року виходу на пенсію.
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Минималку? Больше половины пенсионеров получают до сих пор минималку 1564гр.
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Мас-медіа замовчують акції проти рвинку землі.
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y

4 грудня 13.00 початок безстрокової акції проти грабунку України.
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Організатори на відео прес-конференції.
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Брехня.
Моя мать как получала 1 700 грн, так и получает.

Это у Зебобиков она растет, на бумаге.
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Обычные пенсионеры получили +67 грн. к пенсии а те кто 28 лет грабил страну - судьи, прокуроры, чиновники +400 грн. В среднем все получили по + 367 грн. Браво! ))
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Киздеж!!! Ни копейки не добавили!
На пенсию не живу- толька на сигареты ее и хватает...
😁
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А сколько 🐷 будет получать??
Бюджета не хватит!
😂
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Магіпулятори херові.
А слабо інфографіку надати. скільки пенсів яку пенсію отримують?

Вважаю, було б цікаво наріду дізнатись про цю таємницю
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Здогадуватись і офіційне повідомлення - різні речі.
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Тогда как средняя температура в больнице...)))
Гугли...
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Тобі зеленкою мозок залили?
Ще раз.
Скільки пенсів яку пенсію отримують? Гугл цього не знає, а держстат єдине офіційне джерело ховає.
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тут анекдот про голубцы чинушам бывшим мясо а остальным капусту
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Вибачте,але мінімальна пенсія в 2013 році була 100$,а в 2019 - 67 $ .Порадіємо разом?
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В 2018- 53доллара, так что, хочешь не хочешь, РАДУЕМСЯ.
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Дик, що радуватися? Мінімальна пенсія за рік виросла на 74 грн! Просто бакс упав, тільки от ціни при цьому не впали... Пенсіонерам курс бакса до одного місця, якщо при цьому картопля виросла в ціні в 2 РАЗИ порівняно з груднем 2018!
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Правильно, не хлібом єдиним, є ще культура, мова, історія! При Зе от, наприклад, відмінили фінансування нового фільму про Голодомор. Ну да, це ж не свати...
І взагалі міністр культури хоче зменшити видатки на кіно
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А почему должны платить за новые фильмы все, хотите кино ищите спонсора, Коммунизм закончился.
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Ти не є свідомим українцем, з тобою нічого розмовляти...
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Наконец то понял, хотя я не понимаю, как это СВИДОМЫЙ и не СВИДОМЫЙ? Но это так. Есть граждане Украины, украинец, русский, цыгане всех мастей и многие другие и они должны быть патриотами своей страны. По твоему они НЕ СВИДОМИ. Можешь не отвечать.
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Ну москалі цього і не розуміють... По-вашому це сознатєльний!
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..на це /доларовий еквівалент/-ніхто не звертає уваги...Як "попандопули" ,що були попередниками,що ці-зараз ,з " Весілля в Малинівці".." Бери усє,я сібе йєщо "нарісую"/гривень/...
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А в 2008 ще більше - нафіга було яника обирати?
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Это до тех обращайся, кто голосовал за Яныка, Порошенко, да и за нынешнего, видать.
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Ну вы и оборзели, вам бы сразу по 7000 добавить.
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Очень странно, кого не спрашиваю среди знакомых никому ни на копейку не повысили. Разве что минимальные, у моих знакомых чуть больше 2000.
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Гройсман підвищив у листопалі 2017 і у березні 2019. В залежності від року виходу на пенсію.
Конкретно у мене це склало 31% і 17,6%. Треба було заздалегідь думати про відрахування до пенсфонду і працювати за білою або "розумною сірою" схемою.
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..що ти "малюєш"???В доларовому еквіваленті перерахуй!!Я отримував до "гнойсманів"300 доларів,наразі і 160 не маю...Тим паче що і при "бандюковичи" мені пенсію обкорнали "тигипки" з їх" рехформами"... б"ОЛТ" дурний..
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Сволочи брехливые, тем кто ушел на пенсию в 2017 году ни на копейку их не повысили за два года!!!! Где индексация? Где перерасчёты в связи с повышением прожиточного минимума? Это что не люди? Не граждане? Почему их пенсии обесценивают? Какие падлы накрутили с законами так, что одним всё, а другим дуля??? Они мотивируют это тем, что тогда был коэффициент рассчёта пенсий 1,35, а теперь 1,0, но пардон, все пенсии до 2017 года включительно рассчитывались с коэффициентом 1,35, тогда почему только пенсионеры 2017 года остались в пролёте? Что за дискриминация? Немедленно верните справедливость и прекратите вгонять людей в нищету! Вы уже сравняли пенсии бездельников, не имеющих стажа с пенсиями людей, кто честно работал и платил все налоги более тридцати!!!! лет!!!!
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