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 "Відмовився мити туалети": солдат-строковик армії РФ Кялов помер на другий день служби. Офіційна версія - зупинка серця під час тренування

У військовій частині Бєлгорода помер 19-річний строковик. Молодик приїхав у казарму лише за два дні до трагедії.

Як вдалося дізнатися "Газете.Ru", в першу ж добу служби його змусили мити туалети, від чого він категорично відмовився. Серед ночі він надіслав батькові голосове повідомлення, в якому розповів, що в частині стався конфлікт, його виводили на розмову. Наступного ранку сім'ї строковика зателефонував командир - він повідомив, що молодий чоловік мертвий, передає Цензор.НЕТ.

У бєлгородській військовій частині на другий день служби помер 19-річний строковик Володимир Кялов. Про це розповів близький товариш загиблого Павло Воронцов.

За словами молодика, зараз він має у своєму розпорядженні лише версію, яку батькам Кялова повідомили у військовій частині. Однак вона викликає в нього низку запитань.

"Як повідомили військові, Вова разом з іншими товаришами по службі сидів у кімнаті відпочинку і писав конспекти. У нього закінчилася ручка і він попросив її в сержанта. Разом вони пішли в кубрик, там відсипалися два старослужбовці. У дверному отворі був турнік - поки сержант діставав ручку, Вова нібито вирішив кілька разів підтягнутися, але впав і помер, - розповів Воронцов. - Але, знаючи Вову, можу сказати, що він би ніколи не став підтягуватися зранку. Та й проблем із серцем у нього ніколи не було - я його знаю вже вісім років, з дитинства".

За словами хлопця, Володимир провів на службі лише один день, проте вже встиг вступити в конфлікт з керівництвом.

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"Уночі він писав батькам, що його ставлять прибирати туалет у кубрику, а він категорично відмовляється. Крім того, він там ще з кимось зачепився, виникла словесна перепалка. Він хлопець язикатий, осторонь ніколи не стояв. Я уявляю, що йому могли справді сказати йти мити підлогу, а він міг спокійно відповісти: "Чуєш, друже, я не буду цього робити", і стояти на своєму. В армії таке нікому не сподобається", - підкреслив Воронцов.

Він також розповів, що особисто слухав голосові повідомлення, які Кялов записував у ніч перед смертю своїм друзям. У них він у жартівливій формі говорив, що його поставили прибирати туалети, і розмірковував, що йому робити.

"Я впевнений, що саме через це сержант його покликав на розмову в дальній кубрик. І старослужбовці там також опинилися не випадково. В армії ж такі методи - там людей відразу починають фізично калічити", - зазначив товариш загиблого.

Як повідомив Воронцов, у вівторок також було проведено розтин тіла Кялова, проте його результати поки невідомі. Молодий чоловік вважає, що процедура могла бути проведена нечесно: "Могли там уже домовитися за хабарі, так що правдивих причин ми можемо вже і не дізнатися ніколи. Але це все поки на рівні здогадок, офіційно нічого сказати не можу".

Інший товариш загиблого строковика, Любомир Харін, - саме йому Володимир розповідав про прибирання перед смертю - відмовився коментувати трагедію, пославшись на матір Кялова. "Я поки не хочу розповідати подробиці, мене про це особисто попросила мама Вови. Вона спочатку дала коментар газеті, але зараз не хоче, щоб це висвітлювалося", - заявив хлопець.

Як зазначив Харін, Кялов завжди був дуже позитивною людиною і вважав за краще уникати конфліктів: "Ми щодня гуляли, весь час проводили разом. Завжди посміхалися, життю раділи. Він спортивним був, боксом займався. Ось так от провели його і виникла така ситуація. Він же пацан, звичайно, не хотів він мити ніякі туалети, але за нього вирішили інакше".

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Раніше мати загиблого, Світлана Кялова, давала коментар виданню "Бугульминская газета". За її словами, вона разом із чоловіком провела сина з вокзалу в Невинномиську 27 листопада. Однак вже наступного дня у нього виник конфлікт.

Розібратися в ситуації батьки не встигли - 29 листопада їм зателефонував командир і повідомив страшні новини.

"Чоловік у процесі розмови зблід, кинув слухавку і на запитання: "Він живий?" Відповів: "Ні" і заплакав. Я сама почала передзвонювати командиру частини, намагаючись переконатися, що це помилка. Командир частини сказав, що це не помилка і не жарт. Що Вова помер", - розповіла мати Кялова.

За словами командира, "зупинка серця настала з незрозумілої причини". Він уточнив, що хлопцеві стало зле під час ранкових занять на турніку - Володимир підтягувався, після чого впав і забився в конвульсіях. Прибула на місце бригада швидкої допомоги не змогла його врятувати.

"Командир нам все невиразно розповідає, багато нестиковок. Син хиляк і на турніку ніколи не був. Щоб він у перший день служби пішов займатися на турніку - це маячня. Його могли змусити до знемоги підтягуватися - в це я повірю. Міг бути удар в груди. А так, одне з іншим не в'яжеться", - повідомив батько солдата В'ячеслав Кялов місцевому порталу Go31.

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Він також розповів, що перед вступом на службу син проходив медкомісію і був визнаний придатним - жодних серцевих захворювань у нього не було.

"Син радів, що йде служити, переживав правда, що Бєлгород далеко від дому. Подобалася форма ПКС. Настрій був хороший", - розповідає Кялов.

За словами чоловіка, ніхто, крім командира частини, з ними більше не зідзвонювався. Сім'я Кялових вирішила звернутися в прокуратуру в Ставрополі. "Сьогодні він прибув, а завтра він помер. Як так буває?" - задається питанням родич загиблого строковика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163303
 
   
 Топ коментарі
 
>>Он спортивным был, боксом занимался.

>> Сын хиляк и на турнике никогда не был.
Это точно про одного и того же человека ???
Как то мутно и противоречиво
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стал хорошим руцким .и на Донбас не приедет ,а это +
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а мог бы взять ружо да и пальнуть в абидчикав "Відмовився мити туалети": солдат-строковик армії РФ Кялов помер на другий день служби. Офіційна версія - зупинка серця під час тренування - Цензор.НЕТ 3570
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Традиції зони - в армію! Армія кацапії - то лиш підготовка майбутнього путіноїда до колонії.
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Даже не сомневайтесь, у них в армии тоже самое
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ВКС - это не только ржавые самолеты, но и обосранные туалеты. Калову дали понять это табуреткой по голове.
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зебилы ваши дети могут служить в армии федерашки и гордится этим во вяличии ВЫ зробыли це разом ! "Відмовився мити туалети": солдат-строковик армії РФ Кялов помер на другий день служби. Офіційна версія - зупинка серця під час тренування - Цензор.НЕТ 2741
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Лучше бы он повторил подвиг Шамсутдинова.
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Не успел... поэтому, наверное, и прибили, что испугались
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Вероятнее всего парень был личностью и выполнять чужие хотелки бы не стал. Такого отправить убивать не заставишь и такие на мордоре не нужны и не выживают. Мордор уничтожает все хорошее человечное и производит один биологический мусор.
Земля пухом парню.
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Как-то мутно российские вояки говорят. У молодняка еще кмб не прошел, он даже еще не дух. Их отдельно должны в карантине содержать. И никаким образом не должны пересекаться с другими старослужащими. Еще и прясягу не принял. Скорее всего деды оборзели, офицерам на это пох было. А сейчас когда такое произошло - у всех причастных очко заиграло. Вот и несут бред, пытаясь неумело отмазаться. Но в армии РФ может следствие и не захочет копать правду. Иначе еще больше будут убегать от этой армии призывники. Проще все на турник свалить. Ну как обычно: вывсеврете и ихтамнет!
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это уже как лечить следствие

причина изначально ведь в другом
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Лечить такое нереально. Все говно совка сейчас в российской армии. Там по сути ничего не изменилось со времен совка. Сейчас это очень хорошо видно в интернете, где одни нации унижают других и выкладывают это в ютуб. Ну может изменилось только то, что сейчас все нации любят чмырить русских, судя по роликам. Думаю что это похоже на правду, учитывая количество танцующих лезгинку в российских городах и метрополитенах.
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урусов целенаправленно растили крепостными
чему теперь удивляться?
и не исправить потому как крепостным это нравится)))
так пусть наслаждаются своим узким миром!
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Дело даже не в этом. Слушая кремлевские бодрые и победные заявления о доминировании российской армии в мире после подобных новостей понимаешь, что король-то голый!
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что такое дедовщина?
это от скудоумия с молчаливого согласия командироФ
"когда собачке делать нечего..."
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Убогое и позорное полутюремное явление, которое материализовалось в армии СССР. Не путать с наставничеством.
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У нас духами называли ребят до присяги (синонимы - карантин, кмб). После присяги (первые полгода) - салага.
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У нас духи продолжали быть духами шесть месяцев. Потом становились черпаками.
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кмб в учебке а карантин в боевой..сразу видно не служил..но тем не менее две большие разницы...но еще стрельбы и подготовка к присяге маршировать...какой то бред..)
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Нет. Я кмб проходил в учебке, а когда попал в войска то молодняк по прибытию в часть был в карантине, где так же проходил кмб отдельно от остальных подразделений. Я не делал особой разницы - суть и принцип один.
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не нужно мешать кацапам уничтожать москалей))))
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Белгород - это граница с Харьковской областью. Дедовщина там досталась от советской армии. В ВСУ это уже искоренили?
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Когда был "сборах" (ещё до войны) - неделю пришлось общаться с 20+ летним молодняком, недавно служившим срочку только год. Понял, что старая иерархия, основывающаяся на сроке службы просто поменялась на тупой беспредел - когда борзые, с криминальными наклонностями пацаны сбиваются в стайки по интересам, и начинают чмырить одиночек, превращая их в "духов". Ну а дальше всё как было раньше: духи - уборка, деды - скука до дембеля.
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Я слышал, что, когда срок службы сократили до года, дедовщина (потерявшая смысл) поменялась на землячество. То, что вы написали, вполне вписывается в общую картину.
Я служил в военно-строительной части, и к нам отправляли служить отсидевших по 1 разу - отсюда постоянное воровство. Но отсидевшие никого не "чмырили", а наиболее борзыми были как раз те, кто (пока) не сидел.
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Интересно...Кому это не понравилось,что раССейские козлы,которые мне нагадили в компьютер,подтвердили принадлежность Гавфаша и Швейканутого к Путинским шлюхам?
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Жаль, не в той стране парень родился.
Если бы вовремя свалил, хороший русскоговорящий бандеровец из него бы вышел.
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В н-ском танковом полку учения. Танки пошли через речку под водой.
Всё шло по-плану ,пока вдруг одна машина не стала.Через какое-то время
выплыл один из экипажа( Т-55) -- молодой заряжающий -первого периода.
Стали спрашивать - « что случилось ?»
Он отвечал -« не помню»
Тягачами вытащили машину на берег. Командиры рванули в танк. А там --

оставшиеся трое сидят со сорванными масками от противогазов с регенпатроном.
Сначала не поняли, а потом ,уже в части солдаты объяснили командирам :
« Он был «молодой» и его этим понукали и унижали. Вот он и наказал их.
Танк когда заглох и остановился, начали затоплять . Одели маски и готовились к
всплытию, в этот момент закидной и сорвал маски, а сам ушел через нижний
люк мехвода. Всё ясно ,но доказать вину -- невозможно.
После этого случая в полку среди экипажей «внеуставные» прекратились,
а молва пошла дальше. Но это среди «железа» ,а в китайских (м/с) ротах
остался старый принцип.
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До нас, флотської розвідки на Кубі, строковиків 3-х річної служби, прилетіло поповнення, літаком. До нашої охорони, мотострілків, привезли їх у трюмах морем. Я своїх кілька зібрав у альтанці, кажу - форма одягу - труси, які треба розрізати між ногами і по боках до резинки на зразок такої набедреної пов'язки - щоб вільно дихалось і не було шкірзахворювань,озповідаю коли, як часто митись та інше потрібне. За 50 м від нас поповнення мотострілків одразу біжть по периметру частини крос.....у хімкомплектах і протигазах... періодично падають , тепловий удар, відкривають комбінезон літри поту.... До душових (у нас були різні), їм теж дозволяли нечасто ходити... І це тільки квіточки...
Моє поповнення подивилось на мене - і одразу ми стали друзями...
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У "душу" настукали надміру - тому й помер. Звична справа для московитського духана.
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Друг говорит, что боксом занимался, а отец называет хиляком. Враньё на вранье и враньём погоняет.
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Земля пухом....
Это все, что нужно знать про российскую армию
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Земля пухом тому 19-летнему мальчишке, которого убили.
я не рассматриваю всех россиян, как угрозу.

Есть адекватные люди. Есть отморозки.
Путин преступник.

Но если замочить вот так ни за что 19-летнего парня - земля пухом ему и стекловата тому отморозку, кто это сделал.
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Все взрослый люди, Коля, не нужно истерик.

Я написал и повторяю еще раз: таких россиян, как Макаревич, я уважаю.
И тем, кого убили незаслуженно - земля пухом, будь то убитый россиянин или убитый пуэрториканец, или замученный сириец в асадовских застенках.

Потому что нужно при любых раскладах оставаться человеком.
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в разговоре про невинно убитых сарказм неуместен.
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Во-первых,у нас война с мОррдором и каждый дохлый орк-это хорошо..Во-вторых,прослужи этот"мальчишка"еще пол года или больше-стал бы отпетым садистом по отношению к молодняку..А попади в Украину или Сирию -отрезал бы голову пленным...
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он не дал превратить себя в орка-это поступок свободного человека
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На мОрдоре и свободный? Да ты спятил,коцапе..
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ви занадто агресивні для спілкування,вам потрібно більше мовчати та слухати(писати)
я передбачаю ваш наступний коментар про те що ви самі вирішите що вам робити тому не буду витрачати на вас свій час
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Как пример адекватности приведу Макаревича.
Адекватный россиянин.
А Жириновский мразь.
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Скорее всего сержант привел непокорного молодого солдата в каптерку к дедам,а те "разобрались".Идиоты.
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вообще бред там или карантин и кмб никто ни какие туалеты не моет причем до присяги ..ватники вообще ********
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А кто за них моет??? Так же ходят в наряды хоть и КМБ.
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кацапы с рождения должны уметь драять очки и садится на бутылку !
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"Пробить фанеру"- один из способов физического воздействия в процессе неуставных отношений в армии.
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Дикая страна-выгребная яма, уверенно возвращающаяся назад в средневековье. Всегда были и будут в вонючей ********* неуставные отношения в армии, потому что основа этого образования страх, ложь и насилие. А во главе стоит гопник из подворотни
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ну понятно. а родителям вернут в запаянном гробу, чтобы органы не додумались пересчитывать.
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Сдох максим, ну и йух с ним. Веселых поминок его мамке с папкой!
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Неуставные отношения есть везде.
Зачем только "новость" на украинском сайте, РФ враждебное к Украине государство, проводящее боевые действия, войну на Донбассе.
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Караул 1989
(основано на реальных событиях когда литовец расстрелял 8 дедов из пистолетов)
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В Рашці зараз модно в подібних ситуаціях відразу розстрілювати зо два - три десятки сослуживців . Що не може не радувати , бо фашисти несуть втрати . Але бувають на жаль і винятки . Як ось цей .
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Это бред - молодой солдат отказывается выполнять команды, подает пример неповиновения сослуживцам. На бесприкословном исполнении и страхе держится армия РФ. Очевидно парень не знал или не понимал суть поговорки: "Не можешь, научим. Не хочешь, заставим".
Жаль человека, очевидно нормальный был парень. Царствие ему небесное.
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кацапская семья должна гордиться таким сыном...погиб на службе как герой
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