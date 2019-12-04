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 Політика України
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Все про:Порошенко (10173) Росія (21498) санкції (2436) Євросоюз (2718) Шарль Мішель (1)

 Порошенко закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ через агресію проти України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко направив лист Президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, в якому закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Порошенко наголосив, що у контексті Нормандської зустрічі у Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність та солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність.

У зв’язку з цим Петро Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської Ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її триваючу агресію проти нашої держави.

П’ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку Президента Європейської Ради курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу.

Також читайте: Комітет Сенату США планує провести голосування щодо санкцій проти Росії 11 грудня, - Bloomberg

Петро Порошенко привітав Шарля Мішеля із вступом на посаду та побажав успіхів у просуванні європейського порядку денного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163302
 
 
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Где Порошенко и где лидеры ЕС.Чувство реальности утеряно напрочь
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где тупорылый ваЗЕлиновый клоун , а где лидеры мировых держав .... вот где потерянное чувство реальности у всех упоротых вазелиновых моникофилов!))))
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Где, где, читай новости, встречается с премьер министром Европейской страны. Вот реальность. Совсем малоумные?
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Лидеры Европы в заднице Путина практически все.
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Вах-вах
"Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"
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Сайт перетворився в літописця епохальних "звитяг" сивочолого петі.. Кожен його подих, кожен його шепіт , кожен його потужний пук - старанно фіксується для історії та оспівується солодкоголосими одами його прихильників на тутешньому форумі.. Потужно!
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Та невже?
Сайт не перетворився, просто не встигає перевзутися.

Тобі більше подобаються "кожні подихи, кожні шепоти , кожні потужні пуки" зеленої влади?
- на колір і смак олівці різні.

Чого репетуєш?
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Порошенко еще может призвать температуру похолодать или снег выпасть, ведь без его призыва это никак не случится.
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Это ему под силу. Духовная сила имеет очень большой потенциал.
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Головне прокукурікати, а там хоч не світай.
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Это почти то же самое, что я призову лидеров ЕС начать войну. За кого он себя считает, Лидером страны, пять лет было и где он сейчас? У него все с головой нормально?
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Не "почти". Теж саме.
І з головою в нього усе нормально.
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Пятый элемент отстает от жизни, факт
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Уже тошнит от пороха рожи,он уже переиграл сам себя!!!
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Дмитрий Чекалкин - все остальные президенты, премьеры, канцлеры, султаны, шейхи, короли и королевы просто шакалы с языками в …опе закормленные по самые гланды московитским баблом…
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Молодец Петро .!! Настоящий президент .!! Не то что некоторые . .
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Порохоботы, расслабьтесь, Зеленский такой же Человек Московской Области, как и ваш Петя. Вместо одного сорта дерьма выбрали другой
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Кем бы он себя не считал и как бы не терялся, он говорит то, что должен говорить любитель пробежек на камеру. У Украины есть противник, у нее также есть союзники, но что-то Зеля не занимается внешней политикой, он то перед трампом, как школьник выслушивает его "разберетесь между собой", то велосипеды в подарок принимает, а должен страну на международной арене защищать, хотя бы пытаться заручиться международной поддержкой. Петя хоть и выскочка, но дело говорит, хоть кто-то должен напоминать европейцам кто гибнет ради их безопасности
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