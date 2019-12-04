 НАТО подає РФ "сильний сигнал", дислокуючи в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців, - Столтенберг

Дислокувавши своїх військовослужбовців у цих країнах, Північноатлантичний альянс надає "сильний сигнал на адресу Росії", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita у вівторок, 3 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - заявив Столтенберг.
Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії.
"Однак ми маємо бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - зазначив Єнс Столтенберг у розмові з польським виданням.
Нагадаємо, що днями генеральний секретар НАТО висловився за поліпшення відносин з Росією і діалог, адже РФ, за його словами, є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО. Підхід НАТО у відносинах з Москвою полягає в "залякуванні і діалозі" підсумував генсек НАТО.
Почему НАТО не поможет вернуть 10% территории страны НАТО?
А в тему о погоде ты Зеленского сможешь как то притулить и найти там самую зрадную зраду?
Никаких сигналов по поводу Украины
Трамп сделал обрезание в 71 год
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президенты и хабад
Или у него отшибло память и он забыл что Польша и страны Балтии члены НАТО, и вся суть участия в НАТО заключается в том, что все члены рассчитывают на военную помощь НАТО в случае нападения на них.