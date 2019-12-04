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Все про:НАТО (2202) Польща (2028) Балтія (105) Росія (21498) Столтенберг Єнс (436)

 НАТО подає РФ "сильний сигнал", дислокуючи в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців, - Столтенберг

Польща і країни Балтії можуть розраховувати на військову допомогу НАТО, якщо Росія нападе на них.

Дислокувавши своїх військовослужбовців у цих країнах, Північноатлантичний альянс надає "сильний сигнал на адресу Росії", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita у вівторок, 3 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - заявив Столтенберг.

Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії.

"Однак ми маємо бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - зазначив Єнс Столтенберг у розмові з польським виданням.

Також читайте: Україна і Грузія будуть членами НАТО, - Столтенберг

Нагадаємо, що днями генеральний секретар НАТО висловився за поліпшення відносин з Росією і діалог, адже РФ, за його словами, є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО. Підхід НАТО у відносинах з Москвою полягає в "залякуванні і діалозі" підсумував генсек НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163300
 
 
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Запаребрік розуміє тільки сигнал по голові оглоблею.
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Озабоченные сигнализаторы-что то типа сибирского кота с отмороженными яйцами.Все очевидно-лучше б молчали и не позорились
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Эстония считает, что часть страны окупирована агрессором.
Почему НАТО не поможет вернуть 10% территории страны НАТО?
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Рашке доходят только сигналы типа того, который амеры подали им на нефтяных промыслах в Сирии.
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_Там решение принимали не политиканы, а оперативно сами военные, уже находясь под обстрелом атакующих рашистов. Вот в чём разница. И то после этого кремлёвская рыжая подстилка выжил Мэттиса из Пентагона.
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Импотенты натовские не видят врага. Слепые, как ОБСЕ.
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Зачем вы так Нато,бубочка расстроится про вооруженное вторжение Мордора,бубочка нарцисс не говорит что это рос войска,а просто просит мордор прекратить убивать,он пылинки сдувает с ботоксного,чтоб не дай бог не обидеть словами перед саммитом,будто у нас гражданский конфликт,и конечно пуйло говорит Зебилу ихтамнет,раз сам президент Украины не упоминает фразы рос агрессия,агрессор,враг,в контексте будущих переговоров в Париже
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Браво, зебил! Ты один из самых лучших!
А в тему о погоде ты Зеленского сможешь как то притулить и найти там самую зрадную зраду?
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Неужели проклятое НАТО таки хочет захватить росейские мухосрански и украсть со стен ковры с аленями?НАТО подает РФ "сильный сигнал", дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9943
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Из протицированного ничего хорошего для Украины. " То есть Польшу и страны Балтии защитим , но раша нам не враг. Мы просто не хотим вторжения как в Украине."
Никаких сигналов по поводу Украины
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сигнал очень сильный если посмотреть сколько раз расея нарушала возудушное пространство прибалтийских стран за последние несколько лет.....
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"НАТО подает РФ "сильный сигнал", дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих, - Столтенберг"
Трамп сделал обрезание в 71 год
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
президенты и хабад
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Йенс Столтенберг бухает стекломой что ли? ))
Или у него отшибло память и он забыл что Польша и страны Балтии члены НАТО, и вся суть участия в НАТО заключается в том, что все члены рассчитывают на военную помощь НАТО в случае нападения на них.
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Так. Він і справді плутається. Чого варте лише:"...Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії..." НАТО подає РФ "сильний сигнал", дислокуючи в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1223
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