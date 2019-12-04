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 Політика України
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Все про:ГПУ (3414) Мамедов Гюндуз (14)

 ГПУ розробляє стратегію документування військових злочинів і злочинів проти людяності, - заступник генпрокурора Мамедов

Генпрокуратура України працює над розробкою стратегії документування військових злочинів і злочинів проти людяності, яка має стати "покроковою інструкцією" для органів правопорядку у виконанні покладених на них функцій процесуального керівництва і досудового розслідування в умовах збройного конфлікту і відсутності частини території, повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Буде розроблено стратегічний документ про розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, щоб мати єдиний алгоритм дій для всіх органів досудового розслідування та прокурорів. Стратегія полегшить кваліфікацію правопорушень, допоможе отримати більш якісну аналітику, опише методи збору доказів і документування воєнних злочинів. Коли на власні очі бачиш наслідки збройного конфлікту, коли спілкуєшся з людьми не в Києві, а безпосередньо на місці подій, це дає більше розуміння з чим і ким ми маємо справу", - цитує Мамедова пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, заступник генпрокурора в межах поїздки до Луганської області провів робочу зустріч із головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Зокрема, співрозмовники обговорили питання напрацювання законодавства щодо перехідного правосуддя, тобто у постконфліктний період; формування реєстру постраждалих осіб та об’єктів нерухомості в ході бойових дій; проблематику з нав‘язуванням отримання працівниками бюджетної сфери на окупованих територіях паспортів РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163296
 
 
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6 лет войны...14 тысяч погибших...
ГПУ начала разрабатывать стратегию...
Стратеги херовы...
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Вот именно 5 лет, кроме лозунгов, ничего не делали
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Нахрена так поспішати?
Це не говорячи вже про те, що за словами Зебіла, злочини військові там тільки наша армія вчиняє, проти "мирного донбасянського народу"
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В результате будет создана ещё одна бесполезная бумажка, набитая общими фразами и банальностями, зато все причастные получат премии и другие ништяки.
Интересно, она обяжет правоохренительные органы ехать документировать оные преступления на оккупированные территории?))
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У нас в Украине уже сидят в зоне более 10 тысяч бойцов ВСУ за преступления в зоне АТО и еще около 20 тысяч бойцов находятся в делопроизводстве в СИЗО (которые вот-вот сядут) !!! Закон об амнистии для них был принят еще при Пете но так и не подписан ни спикером не презом - он тупо где-то "потерялся " у тварей !!! Так вот вопрос - что будете делать с этим всем !!?
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У нас как-бэ мир, не военное положение, войны нет и не было, и каждого военного можно привлечь за преступления против человечности, так как даже ВР не признала даунбасят террористами или другими комбатантами, то все военные, которые имели отношения к убийствам "мирных жителей" Донбасса, можно считать военными преступниками. Всё идет по плану, вы сделали это вместе. Порох просрал введение военного положения, сейчас за это на него всех собак спустят и сделают его виноватым, а воины окажутся "обманутыми режимом хунты".
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