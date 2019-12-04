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 КПВВ "Гнутове" 5 грудня не працюватиме, - штаб ОС

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" у четвер, 5 грудня не буде працювати через проведення ремонтних робіт електричної мережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції на КПВВ "Гнутове" здійснюватися не будуть. Робота пункту пропуску буде відновлена о 8:00 6 грудня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що модернізація електромережі проводиться з метою поліпшення умов перетину лінії розмежування.

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"Звертаємося до всіх з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації", - додали в пресцентрі ОС.

КПВВ Гнутове 5 грудня не працюватиме, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163295
 
 
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Жах, як цей день переживе Україна без кармільцев з Лугандону?
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ага надо запастись чем-нибудь...., слава богу, только один день надо продержаться....
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