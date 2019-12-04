 НАТО показало свою дієздатність, але загроза чергового вторгнення Росії ще існує, - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, відповідну заяву він зробив у ході дискусії "Залучення НАТО: оборона та стримування в нову епоху", передає TVP Parlament.
"НАТО показало свою дієздатність, швидко реагуючи на дії Росії. Ми все ще маємо загрозу чергового вторгнення", - зазначив він.
За його словами, найбільшим досягненням Північноатлантичного альянсу за останні роки було розгортання військ на східному фланзі. Дуда наголосив, що для Польщі і балтійських країн це є важливим після нападу РФ на Грузію та Україну.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вбачає в діях Росії стратегічний виклик.
Він зазначив, що НАТО бачить Росію, яка веде агресивні дії проти своїх сусідів, включно з Грузією, Україною і Молдову.
Правда президентом США тогда был Буш, который СРАЗУ отправил туда корабли и морских пехотинцев на самолете.
А Обама как получил премию мира и "перезагрузил" отношения с паРашкой, так и забил на все сразу. А еврошлюхи всю жизнь сидят на газовой игле паРашки и всегда ограничиваются одними озабоченностями.
На місці Дуди, називати це ефективними діями не варто було. Утім, коли кацапи викрали естонського прикордонника щоб потім обміняти на свого шпигуна, засудженого в Естонії, НАТО зробив вигляд, що нічого не сталося.
Зараз до Польщі направлено багато підрозділів США. І заслуга в цьому не НАТО, а Польщі, яка була та залишається вірним та найефективнішим союзником США. Я так розумію, що Польща також не дуже сподівається на НАТО, а лише на США.
Хотя, что совой по пню, что пнем об сову... сове пофигу.
Мої улюблені гріхи...
Думаешь целью были территории?