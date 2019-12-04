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 Політика України
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Все про:Загороднюк (90) ЗСУ (390) Межевікін (1)

 У підрозділі, де служить танкіст, Герой України Межевікін (Адам), призначено службове розслідування. Це питання беру під особистий контроль, - Загороднюк

Міноборони проведе службове розслідування в підрозділі, в якому служить танкіст Євген Межевікін. Ситуацію, що склалася навколо атестації Героя України Межевікіна, міністр оборони Андрій Загороднюк взяв під особистий контроль.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним телефоном. Призначаю службове розслідування, щоби з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру на особистий контроль. Окремо хочу звернутися до командирів. Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом - це наша найбільша цінність. Ми маємо підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перепони та оцінювати їхню роль виключно за "оцінними картками"", - заявив міністр Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер "не відповідає займаній посаді"

Нагадаємо, легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер "не відповідає займаній посаді".

У підрозділі, де служить танкіст, Герой України Межевікін (Адам), призначено службове розслідування. Це питання беру під особистий контроль, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163291
 
   
 Топ коментарі
 
Як таракани. Тільки світло вмикажться - і зразу "то ми пошуткували", " перевіримо і відмінимо", "візьмемо на особистий контроль".
Так це стосовно такої постаті, як Адам. А скількох видавили вже з армії без розголосу цікаво?
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"Не пройшов атестації "... А як же він раніше сєпарів і козлорилих мочив без атестації. Брєд або повна х..ня.
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"Не пройшов атестації "... А як же він раніше сєпарів і козлорилих мочив без атестації. Брєд або повна х..ня.
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да там всё ясно - штабные крысы закулисными играми занимаются
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Швейка почитайте. Нічого не змінилось за 100 років.
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Общественное внимание к несправедливости- Великое дело!.Армию тоже надо чистить от случайных и завистливых командиров.
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Да уж, сломать єту уродливую систему не в лужу пернуть.
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под личный контроль..., да таких подразделений, где стандарты нато втоптаны в грязь бравыми маршами под грозные окрики совковых командиров - туева куча..., все надо, блин, менять, а иначе будут котлы и трагедии без конца...
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Какие накуй расследования???!!! Назначить Адама командиром этого полка (бригады), а всю эту штабную-тыловую шалупень отправить на передок, пусть там делом докажут свою нужность, крысы тыловые!!!!
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Какой передок. Они сдадуться после первого выстрела.
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Правильно, у відставку без виходного пособія цю атестаційну комісію в повному складі У підрозділі, де служить танкіст, Герой України Межевікін (Адам), призначено службове розслідування. Це питання беру під особистий контроль, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2251
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Як таракани. Тільки світло вмикажться - і зразу "то ми пошуткували", " перевіримо і відмінимо", "візьмемо на особистий контроль".
Так це стосовно такої постаті, як Адам. А скількох видавили вже з армії без розголосу цікаво?
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Добре. Але це не робота міністра оборони, а начальника Генштабу. Загороднюкові варто було б якось зберегти це розмежування: міністер оборони -- по суті, військовий завгосп, а начальник Генштабу -- Військо/війна та кадри. Це Хомчак мав би призначати розслідування. Але він чомусь мовчить.
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Слава Героям України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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крисюків штабних на передок, нехай кров'ю змивають ганьбу!!!
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Тре посиавити головою комісії, з розслідування, сівуху...
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Черговий зашквар російського шпигуна Зеленського. 101-й раз стверджую - нам необхідні дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні.
___________________
Адаму - подяка, що цим розголосом виявив цю "зелену", смертельно-небезпечну для країни небезпеку.
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Заява заслуговує поваги! Побачимо результат її виконання, а також долю гандона-підписанта атестації!
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