 У підрозділі, де служить танкіст, Герой України Межевікін (Адам), призначено службове розслідування. Це питання беру під особистий контроль, - Загороднюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним телефоном. Призначаю службове розслідування, щоби з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген. Після цього ухвалю відповідні рішення, які будуть оприлюднені. Це питання беру на особистий контроль. Окремо хочу звернутися до командирів. Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом - це наша найбільша цінність. Ми маємо підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перепони та оцінювати їхню роль виключно за "оцінними картками"", - заявив міністр Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер "не відповідає займаній посаді"

Нагадаємо, легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер "не відповідає займаній посаді".