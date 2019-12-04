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 Політика України, Суспільство
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 14 тис. осіб загинули через Росію, яка вирішила військовим шляхом нав'язати свою політичну систему українцям, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що від початку війни на Донбасі загинуло 14 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив під час зустрічі глав держав і урядів держав-членів Північноатлантичного Альянсу.

У ході візиту Пристайко зустрівся з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО та виступив на конференції NATO Engages: Innovating the Alliаnce.

Під час дискусії глава МЗС заявив: "Навіть не будучи членом Альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО. Ми не за чутками знаємо, що таке справжні загрози на передовій – в Україні загинуло 14 тисяч осіб через рішення Росії воєнним шляхом нав'язати свою політичну систему нашим людям".

Відбулися також зустрічі Вадима Пристайка з Головою групи дружби з Україною у британському Парламенті Джоном Віттінгдейлом та керівництвом Королівського інституту міжнародних справ "Четем Хауз".

Публічний сегмент візиту містив інтерв’ю Міністра Пристайка провідним українським та британським ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163290
 
   
 Топ коментарі
 
Тухлый наброс. При Порохе рашку называли агрессором, что вторгся в Украину. А Моника Янелох не в состоянии это проблеять, кроме случая, когда ему текст Пороха подсунули. 14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8297
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Из-за кацапии в мире гибнут миллионы, жаль, что в европе этого не видят.
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Все еще банальнее. Среднестатистический "Хер Моржовый", выпив 3-ю поллитру добрался до клавы и начал тапком стучать по столу.
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ЧТО ТО РАЗОШЕЛСЯ ПРИСТАЙКО! ЕГО БУБОЧКА НЕ УВОЛИТ СЛУЯАЙНО ПОСЛЕ ТАКОГО?
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Ой внезапно: в Украине погибли 14 000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям".Источник: https://censor.net.ua/n3163290

А при Пете сказали бы террористические вооруженные формирования.
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Тухлый наброс. При Порохе рашку называли агрессором, что вторгся в Украину. А Моника Янелох не в состоянии это проблеять, кроме случая, когда ему текст Пороха подсунули. 14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8297
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Угу охотно верим, как можно вам не верить. Рошеном же на паРашке давно не торгуют, или все-таки торгуют?
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Моніка свої тупі фільми на парашці взагалі клєпала до кінця 2018, так що обоє-рябоє...
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Тобі кацапе ліпше знати чим на рашці торгують.
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Набери в гуглі "Порошенко про тероризм і росію". Запам'ятай, українці завжди перевіряють інформацію.
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Та да.
Шо то он последн е дни резко поменял риторику.
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Надо перестать стрелять

Если вас обещают убить - не думайте что с вами шутят.

14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3121
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Класичний козлорилий "брат" , а насправді просто вбивця .
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Все еще банальнее. Среднестатистический "Хер Моржовый", выпив 3-ю поллитру добрался до клавы и начал тапком стучать по столу.
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Обычно в таком сосотоянии и проявляется сущность "человека".
Что у пьяного на уме...
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Из-за кацапии в мире гибнут миллионы, жаль, что в европе этого не видят.
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Он говорит то, что хочет услышать основная масса населения.
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Где же ты был раньше? Почему все время отмалчивался? А сейчас прорвало. Будем надеется, что за эти высказывания на саммите НАТО Пристайко не отправят в отставку. Что это линия руководства Украины, а не лично министра.
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НАТО пофиг.
Украина же не входит в НАТО.
Поэтому это показатель эффективности.
Буферная зона отлично справляется со своей ролью.
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востаннє, коли здавалося, що у головах зелепупнів проявились зародки мізків - було підписання формули Штанмаєра..... тепер на носі нормандське збіговисько - і знову якісь прояви мізків у зелених клоунів...... мені стає страшно за країну.
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И чего оно второй день на кацапстан гонит... неужели алиби себе готовит этот подкацапник
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Только по официальным данным 40тыс.погибших и 60тыс.раненных было в ИндоПэриджане=ГрекоАнаре(РИМ)=ОдЭр(Тар-Тар,АзАта=уеЗД)БэйДжане в войне против армий России,окупированного Иреванского ханства(Карабахская война) и арабов- наемников.А всего в 20в.массонский Кремль убил 1.5млн.одэров(война на севере,с отнятием территорий 1920-36,советская власть горах только в 1936г,а бои до 1938г..Спрятали в мусоропдии как Хновское восстание).И тут вопрос не только в отнятии и передачи земель своим ближайшим родственникам, НО И В УНЧТОЖЕНИИ ГРЕКО-ПЕРСИИ со ст.Дербенд(последний НадирШах пал в 1828г).А ТАКЖЕ БИЗАНТИИ-половины ОдЭр(реки в Польше,Гериании и Волги старое наз.) бэйджана, ОТКУДА ПРАЗДНИКИ СЛАВЯН И БэйАтаГана(Бек Отец Кровей)=Ватикана.Ведь Масленница=Ноурузу -Новый 5958г.от с.м. будет в 21марта. Восстановим Праздники!
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Столица Бэй Аз Ян Аты=Бек младший Горящий Отец(Базантия) -г.ГанаУдж=Гянджа=ГанУчданАтаЯн(АДАМ)Бала(Константиноболь)-Из кончика кровей(или Солнца?)Отец грящее Дите-пер с одэри(азэри).
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