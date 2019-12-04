 14 тис. осіб загинули через Росію, яка вирішила військовим шляхом нав'язати свою політичну систему українцям, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив під час зустрічі глав держав і урядів держав-членів Північноатлантичного Альянсу.

У ході візиту Пристайко зустрівся з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО та виступив на конференції NATO Engages: Innovating the Alliаnce.

Під час дискусії глава МЗС заявив: "Навіть не будучи членом Альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО. Ми не за чутками знаємо, що таке справжні загрози на передовій – в Україні загинуло 14 тисяч осіб через рішення Росії воєнним шляхом нав'язати свою політичну систему нашим людям".

Відбулися також зустрічі Вадима Пристайка з Головою групи дружби з Україною у британському Парламенті Джоном Віттінгдейлом та керівництвом Королівського інституту міжнародних справ "Четем Хауз".

Публічний сегмент візиту містив інтерв’ю Міністра Пристайка провідним українським та британським ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки