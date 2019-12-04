 Комітет Сенату США планує провести голосування щодо санкцій проти Росії 11 грудня, - Bloomberg

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в середу агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми даними, комітет розгляне законопроєкт, який передбачає санкції щодо російських представників, кібероперацій та експорту скрапленого газу (СПГ) у зв'язку з втручанням РФ у вибори та іншими проблемами.

Авторами законопроєкту є республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер, а також демократи Боб Менендес, Бен Кардін і Джин Шахін. Про його внесення на розгляд було оголошено 13 лютого цього року.

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Очікується, що 11 грудня комітет також розгляне законопроєкт щодо санкцій стосовно Туреччини за купівлю ЗРС С-400.