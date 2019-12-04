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Все про:Росія (21498) санкції (2436) Сенат США (119)

 Комітет Сенату США планує провести голосування щодо санкцій проти Росії 11 грудня, - Bloomberg

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня планує провести голосування щодо законопроєкту про санкції щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в середу агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми даними, комітет розгляне законопроєкт, який передбачає санкції щодо російських представників, кібероперацій та експорту скрапленого газу (СПГ) у зв'язку з втручанням РФ у вибори та іншими проблемами.

Авторами законопроєкту є республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер, а також демократи Боб Менендес, Бен Кардін і Джин Шахін. Про його внесення на розгляд було оголошено 13 лютого цього року.

Також читайте: У Конгресі США схвалили резолюцію проти повернення Росії в G7

Очікується, що 11 грудня комітет також розгляне законопроєкт щодо санкцій стосовно Туреччини за купівлю ЗРС С-400.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163289
 
   
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новогодние подарки для куйла от американской бюрократической машины........
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Ну хоч хтось щось робить проти козлорилих. А тепер уявіть собі щоб було у світі якби не штати.
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Через 2 дня после нормандской встречи. Шикарное предупреждение для Путина - быть более сговорчивым.
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В вопросе санкций против запоребрика демократы объединились с республиканцами.
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ЧТО ТАК МЕДЛЕНО РЕБЯТКИ! ВАМ ЖЕ ПУЙЛО СКАЗАЛО ЧТО НАДО ВВОДИТЬ ВСЕ САНКЦИИ КАКИЕ ТОЛЬКО МОЖНО,ОНИ ВЕДЬ ИМЕЮТ ЦЕЛЕБНОЕ СВОЙСТВО НА ВАТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ!
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Комітет Сенату США планує провести голосування щодо санкцій проти Росії 11 грудня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1393

Соединённые Штаты не выдали визы делегации Федерального казначейства россии, которые собирались принять участие в Международной конференции по аудиту. Об этом сообщает российское посольство в Вашингтоне. Наши дипломаты утверждают, что власти США помешали главе департамента МИДа по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову посетить молодёжный форум в Нью-Йорке. В диппредставительстве говорят, что всё это вызывает крайнюю озабоченность.
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Ну что, санкции Рашке всё ещё на пользу?
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"экспорта сниженного газа (СПГ) " - оговорочка прям по Фрейду. Лучше только "сп%зженного газа"
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