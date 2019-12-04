 Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єром Швеції Левеном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"4 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуватиме в Україні з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.

О 11:45 Зеленський і Левен проведуть зустріч з представниками ЗМІ в Маріїнському палаці.

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