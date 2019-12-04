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Все про:Зеленський (3761) Швеція (144) Левен Стефан (1)

 Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єром Швеції Левеном

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"4 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуватиме в Україні з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.

О 11:45 Зеленський і Левен проведуть зустріч з представниками ЗМІ в Маріїнському палаці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Естонії, Литви, Швеції та України закликали РФ розблокувати Азовське море

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163287
 
   
 Топ коментарі
 
А еще есть 7% ылыты, которая гадит больше всех остальных.
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Нет, будет договариваться о прямых поставках Рошен.
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Бедняга, грудь побрил, а теперь ему холодно на велике... А говорил что нелох...
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В УКраїни на сьогодні є три біди -виборці дебіли, чиновники - зєбіли і рояліст Зєлюппа.
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А еще есть 7% ылыты, которая гадит больше всех остальных.
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Значит,всетаки, путен не *****? Да,дамбасянин?
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Ще один вєлік хоче в подарунок? Чи сподівається на рояль?
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Нет, будет договариваться о прямых поставках Рошен.
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Якщо таких, то можете це хоч рошенками називати.:

У 2016 році Литва поставила Україні 146 одиниць летальної зброї розробки та виробництва колишнього СРСР

Зокрема, у розділі Експорт легкої зброї зазначено, що Литва поставила Україні 60 кулеметів КПВТ (великокаліберний кулемет Володимирова, танковий, калібр 14,5 мм, встановлюється на БТР) та 86 кулеметів ДШК (великокаліберний кулемет Дехтярьова-Шпагіна, калібр 12,7 мм, використовується на станку та встановлюється на техніку).
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Так стоп, речь идет о ШВЕЦИИ! Или вам одинаково что Швеция, что Литва?
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Прежде всего, речь идет о делах двух разных президентов. Или Вам все равно, кто президент?
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Вы считаете ВЕЛИКИМ ДОСТИЖЕНИЕМ лично Порошенко, что Литва - член НАТО, избавилась от 146 единиц советского стрелкового оружия, которым не пользуется, и в котором Украина особо большой нужды не испытывала? Да это был символизм, но не более того.
А как вы относитесь к тому, что Порошенко два года САБОТИРОВАЛ поставки американских катеров береговой охраны, которые американцы БЕСПЛАТНО нам предоставили, для того чтобы его предприятие занималось производством за бюджетные деньги бронекатеров?
Или к тому, что Украина отказалась брать у Канады БЕСПЛАТНО истребители?
Это ТОЖЕ ПЕРЕМОГЫ барыги?
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На первую часть вопроса вы ответили, а как насчет самолетов и катеров?
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1. Канада не предлагала Украине истребители F-18

2. А по катерам - при Обаме ничего из оружия , даже оборонного, правительство США Украине не передавало и не предлагало.
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Про саботаж получения катеров - фейк.
Про передачу истребителей - тоже.
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Это "фейк" про самолеты https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/23/7045169/

А про катера решение о их передачи было принято в марте 2017 года, а пришли они в Украину спустя 2,5 года и не при Порошенко.

Как это по-кацапски ВЫВСЕВРЕТЕ.
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Цікава історія виходить, як пригадати що ширина білої клавіш 23мм, а чорної -9мм 😃
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Так от ти яка сама зрадна зрада сьогоднішнього ранку...Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єром Швеції Левеном - Цензор.НЕТ 4011
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Хотів поспитатися, а звідкіля це ти виглядаєш?.. 😁
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Цікаво, який подарунок з далекої Швеції сьогодні привіз Степан Левін для Моніки Зелінскі? - Лісапєд і новий рояль їй вже в Естонії та Латвії подарували... Труссєля з бубєнчікамі і Житомирські шкарпетки подарували... Ножиці для харакірі подарували.. Чекаємо що ж тепер шведи їй подарують 😕
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Раньше свиноферма хрюкала, что с клоуном вообще никто в мире общаться не будет.
Теперь сидят как старые бабки косточки перебирают, кто что сказал, кто кому что подарил.
Смотрите желчью не захлебнитесь.
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Я бы с радостью, но там свиноферма давно все оккупировала. У вас Петиных будок давно на всех не хватает.
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Попросите этих подвинуться
Yuriy Yuriev
Сергей Сергеев 8d44ba1e
Или они старше Вас по званию?
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Селёдку в вишнёвом соке... (пакость неимоверная - пробовал, когда-то).
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Бедняга, грудь побрил, а теперь ему холодно на велике... А говорил что нелох...
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Сегодня вечером премьер-министр Швеции будет смешить монарха свежим анекдотом, начинающимся словами: "Приходит ко мне "президент Зеленский...".
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Згадався старий анекдот про Вовочку ..... Та ти збоченець, сказав Вовочка, витягуючи з своєї жопи андрюшин член
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...вальдемар разучил пару новых юморесок? Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єром Швеції Левеном - Цензор.НЕТ 7734
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Это уже не из фильма "Слуга народа" , а из "Иван Васильевич меняет профессию", но жанр комедии сохранен.
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