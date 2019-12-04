 Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єром Швеції Левеном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"4 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуватиме в Україні з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.
О 11:45 Зеленський і Левен проведуть зустріч з представниками ЗМІ в Маріїнському палаці.
У 2016 році Литва поставила Україні 146 одиниць летальної зброї розробки та виробництва колишнього СРСР
Зокрема, у розділі Експорт легкої зброї зазначено, що Литва поставила Україні 60 кулеметів КПВТ (великокаліберний кулемет Володимирова, танковий, калібр 14,5 мм, встановлюється на БТР) та 86 кулеметів ДШК (великокаліберний кулемет Дехтярьова-Шпагіна, калібр 12,7 мм, використовується на станку та встановлюється на техніку).
А как вы относитесь к тому, что Порошенко два года САБОТИРОВАЛ поставки американских катеров береговой охраны, которые американцы БЕСПЛАТНО нам предоставили, для того чтобы его предприятие занималось производством за бюджетные деньги бронекатеров?
Или к тому, что Украина отказалась брать у Канады БЕСПЛАТНО истребители?
Это ТОЖЕ ПЕРЕМОГЫ барыги?
2. А по катерам - при Обаме ничего из оружия , даже оборонного, правительство США Украине не передавало и не предлагало.
Про передачу истребителей - тоже.
А про катера решение о их передачи было принято в марте 2017 года, а пришли они в Украину спустя 2,5 года и не при Порошенко.
Как это по-кацапски ВЫВСЕВРЕТЕ.
Теперь сидят как старые бабки косточки перебирают, кто что сказал, кто кому что подарил.
Смотрите желчью не захлебнитесь.
Yuriy Yuriev
Сергей Сергеев 8d44ba1e
Или они старше Вас по званию?