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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:G-7 (218) Конгрес США (340) резолюція (205) Росія (21498)

 У Конгресі США схвалили резолюцію проти повернення Росії в G7

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію із закликом не повертати Росію в G7, допоки вона не почне поважати територіальну цілісність своїх сусідів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, такі дані опубліковано на сайті Офісу секретаря Палати представників.

Документ підтримали 339 конгресменів, проти нього виступив 71, не голосували ще 20.

В оприлюдненій Конгресом резолюції засуджується порушення суверенітету України з боку РФ, окупація Криму та дестабілізація на сході України.

"Не схвалюємо включення Російської Федерації в майбутні саміти Групи семи, допоки вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і не буде дотримуватися стандартів демократичних суспільств", - йдеться в документі.

У резолюції зазначено, що окупація Криму та частини Донбасу є прямим порушенням засадничих принципів міжнародного права, а також Статуту Організації Об'єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та Будапештського меморандуму 1994 року.

Підкреслено, що Палата представників знову заявляє про свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також засуджує агресивні дії Росії в Україні.

Також читайте: Поки Крим окуповано, Росію в жодному разі не можна повертати до G7, - Фріланд

Крім того, засуджено "напади Кремля на демократичні суспільства в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах та інших країнах "Великої сімки".

"Закликаємо всіх лідерів "Великої сімки" виступити проти реадмісії Росії, допоки вона не припинить окупацію всієї суверенної території України, включно з Кримом, і не припинить нападів на демократії в усьому світі; а також не схвалюємо включення Росії в майбутні саміти Великої Сімки, допоки вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств", - йдеться у фінальній частині резолюції.

Нагадаємо, Група семи (G7) - об'єднання економічно розвинених країн, до якого входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі "Сімки" організація існувала в 1976-1997 роках. Після приєднання Росії об'єднання отримало назву "Група восьми" (G8).

РФ була виключена зі складу G8 2014 року після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла підтримки інших його членів.

У серпні 2019-го, за кілька днів до саміту "Великої сімки", Трамп знову висловив упевненість у необхідності розширити формат G7 до G8, відновивши в ньому членство Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163286
 
   
 Топ коментарі
 
Германия может ввести санкции против россии из-за убийства гражданина Грузии в Берлине
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Прокуратура склоняется к тому, что россия причастна к преступлению.
Накануне стало известно, что статус расследования будет повышен. Дело передаётся непосредственно в Генеральную прокуратуру.
Грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил в спину. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Издания Insider, Der Spigel и расследывательская группа Billingcat утверждают, что этот человек связан с российскими властями. Подозреваемый сумел пересечь российскую границу с поддельным паспортом.
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Резолюция с "призывом" - это ОЧЕНЬ КРУТО!
Лучше бы свифт им отрубили лет этак 5 назад, НО не суждено, не в этой жизни.
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А в Белом доме рыдает трамп, и масюся макрон скулит, где то на Елисейских полях... а как сраку рвали)
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Зато зебильные слуги народа поменяли пдч в нато,видите перепутали,и уже не особо стремимся туда
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Конгресс США подложил звёздно-полосатый болт на своего гидранта и друзяку ***** - Трампакса - и продолжает планомерно жечь руссишвайную вату!!!! COOL!!!
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Трамп будет саботировать. Курва кремлёвская!
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Германия может ввести санкции против россии из-за убийства гражданина Грузии в Берлине
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Прокуратура склоняется к тому, что россия причастна к преступлению.
Накануне стало известно, что статус расследования будет повышен. Дело передаётся непосредственно в Генеральную прокуратуру.
Грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил в спину. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Издания Insider, Der Spigel и расследывательская группа Billingcat утверждают, что этот человек связан с российскими властями. Подозреваемый сумел пересечь российскую границу с поддельным паспортом.
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Если бы не мы, давно бы приняли. Трамп обязан нам. Правильным путем идем, вот вам и ЗЕ.
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Причем тут Трамп и шмаркля? Конгрессмены рулят!
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Потому причем, что мы ведем правильную политику и там видят это, а кто у нас президент, ЗЕ. Так все просто.
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От дивина! Зовнішньою політикою до сих пір займається Петя (і його чмирять за це), а обороною країни волонтери і добробати (яких "запрошують" на допит під дулами "Альфи" або садять)... Зате коли є якийсь прогрес у цих напрямках, то Зе! "найвидатніший політик **********", а коли провал, то "порохоботи, бачите шо ваш барига наробив". А М-42 продовжує знімати відосики і ганяти чортів. О! Доречі! А скоро буде відосик з нужника (як логічне продовження приниження України та українців?)
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Бгг) конгресс нагнул трапушу с пуйлом, и зекретина за одно, а полоумные зебобики жрут кактус, но радуются...
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Палата представителей Конгресса США -- это не " слуги народа", а
представители демократии.Читай конституцию США .
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Яка дывына? Петя никто, пусть теперь занимается оловянными солдатиками, шо с дуба впав. Президент Зеленский и он теперь всем занимается, с него и спрос будет, А с вас, порохоидиотов, вместе с Петей, как с козла молоко. Ну, НИКТО ВЫ, сидите на затворках в ВР и переваривайте все.
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Ты, только не начни сваливать все на "папередников", когда С Зели спрос начнется.
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