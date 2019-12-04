EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  872  48
Матеріали за темою:
Все про:судова реформа (910) суддя (996) Євромайдан (613) ВККСУ (343) Маселко (31) Журавська Олена (1)

 Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко

Суддя Олена Журавська, яка судила і відправила під арешт активіста Євромайдану, заперечує, що судила активіста Євромайдану, бо в нього не було довідки про те, що він учасник акції протесту, і взагалі, за її словами, активіст був не проти провести місяць у СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

"Журналіст - Ви ув’язнили 19-річного учасника Майдану?

Суддя - Та він взагалі не майданівець. От у мене є довідка від Ради активістів Майдану, що він не учасник Революції Гідності. І взагалі, він не був проти провести місяць у СІЗО", - навів Маселко відповідь судді Олени Журавської на запитання.

Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко 01

Також дивіться: Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС. ФОТО

Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко 02

"Ну звісно, який дурень буде відмовлятись від можливості провести місяць в українській тюрмі. Віримо. Ей, хто там себе називає учасником Майдану, а у Вас є довідка від Ради активістів Майдану ? Та ви самозванці!!! У сьогоднішньому інтерв’ю, секретар Ради суддів України, суддя Журавська продовжує заперечувати, що судила майданівців. А ще вона доброчесна, бо Вища кваліфкомісія це підтвердила. Нагадаю, це саме та ВККС, яку ліквідували за повний провал судової реформи. А нове інтерв’ю свідчить, що таки готується пані Журавська увійти у конкурсну комісію для обрання нової ВККС. Дуже вже вона хоче, щоб нова ВККС стала клоном старої. Більше про суддю Журавську тут", - резюмував Маселко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163284
 
 
 Топ коментарі
 
лубянка ставит лайк тебе сынок за работу ты зробыв це разом ! Судившая активиста Евромайдана судья Журавская готовится войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1257
 показати весь коментар
 
У этой власти головокружение от успехов на выборах.
Они терпение что-ли испытывают у людей?
Забыли библейское предупреждение : "КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО МНОГО И ВЗЫЩЕТСЯ"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
лубянка ставит лайк тебе сынок за работу ты зробыв це разом !
 показати весь коментар
 
 
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
 показати весь коментар
 
 
Ось вони запишаються отримавши платіжки (а субсидії скоротили) і буде їм свято..
 показати весь коментар
 
Майдан уже при Порошенко стал не комильфо. А скоро будет приниматься как моветон..
 показати весь коментар
 
якщо сяде Мародьор я Зеленському прощу все Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4591
 показати весь коментар
 
це каста яку ніхто не може зломити, її реформуй не реформуй все одно одержиш ............ Судившая активиста Евромайдана судья Журавская готовится войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1793
 показати весь коментар
 
Галоперидол,аминазин,диазепам и отпустит.
 показати весь коментар
 
відповідь невірна, складається з 3-х букв. Мабуть у вас немає "трускавецького діплома 1 ступеня" Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7051
 показати весь коментар
 
яка різниця? ну нехай буде по твоєму - ПЕС
 показати весь коментар
 
В мене вчора всю гіглку коментарів модер витер після того, як я виклав таке фото. Бо там явно вказувалося, що Зеля був причетний і до Яника і до Бєні, обидва з яких хотіли (і хочуть продати Україну Кремлю). Навряд чи це просто випадкоае співпадіння.
 показати весь коментар
 
 
А тепер давай картинку з батьками-засновниками ПР. Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8550
 показати весь коментар
 
 
Це хіба виправдовує Зе? Як і не виправдовує члена ПР Разумкова чи члена кабміну Азірова Богдана, чи учасника антимайдану Сивоху...



Взагалі, для мене членство в партії регібонів чи уряді Азірова - чорна мітка. Незалежно від прізвища людини!
 показати весь коментар
 
І про Богдана, і про всіх-всіх, хто тусив з ригіаналами...

Взагалі, на мою думку, у владі нині мають бути ті, хто вважав рашку ворогом нашого народу і до 2014 року...
 показати весь коментар
 
Оце вже інша розмова. Жодну за 28 років владу в Україні неможливо по сьогоднішній день назвати українською - одні рвачі-одноденки.
 показати весь коментар
 
На мою думку, все через те, що широкі народні маси не дослухаються до інтелігенції...
В 1991 року інтелігенція була за Чорновола - обрали Кравчука
У 1994 інтелігенція була проти Кучми. Народ послухав?
У 2004 народ нарешті дослухався до інтелігенції та підтримав поманарчевих. Так, вони втратили шанс, але все одно позитивні зміни все ж сталися 2006-2008 - найкращі роки в історії України...

В 2019 інтелігенція криком кричала - хто завгодно, але не Зе. Послухали її? Так отож...
 показати весь коментар
 
Це вже твоя забота. Я з нетерпінням чекаю фотку як ЗЕ ручкається з ****** на самміті. Отоді я вже вас дістану.
 показати весь коментар
 
Тобто то буде сама зрадна зрада, а це була потужна перемога (путіну Святий Петро руку ламав)?
Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9006
 показати весь коментар
 
 
От чому у зеботів на все одна тупа відмазка - а от пєтя робив те саме? У вас що методичка така?? У вас крім зе і пєті політиків більше немає? І да, якщо зе-команда йшла у владу як "нові чесні обличчя", то мабуть вони б мали і вести себе не так, як усі папєрєдніки, а краще. Хіба ні?

А так у Пєті був бізнес у рашці і у Зе, як виявилося, був!
У Пєті офшори і у Зе офшори!
Пєтя тусив з ригами, а Зе взяв ригів Богдана, Разумкова і Сивоху у свою команду...

І веде нова влада себе ажніяк не краще за стару.

Знаєте, як це називається в народі? Проміняти шило на мило!
 показати весь коментар
 
Решили лисицу назначить птичницей в курятник.
 показати весь коментар
 
 
Коли вже Чебурнєт запрацює? Щоб вони нарешті тивсі здриснули з ЦЕНЗОРА,кляті москалі-кацапи,осточортіли ці "братья" на українському сайті.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас РНБО защитит революцию Достоинства от ее врагов! (Это сарказм!!!)
Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8283
 показати весь коментар
 
 
Вони якими були, такими і залишились. А хто голосував за цю сепарню?
 показати весь коментар
 
 
Головою РНБОУ є Президент України. Він також формує персональний склад РНБОУ. До складу РНБОУ за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.
Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.
 показати весь коментар
 
Ті,хто голосував у 14 за твого дважди сцаря
 показати весь коментар
 
Сер гей, наша розмова закінчена. На сьогодні. СК-73.
 показати весь коментар
 
це не РНБО.. ти ще б свій сортир с собою на унітазє сфоткав і виклав та підписав так само
 показати весь коментар
 
 
Якщу у вас не голова, а дупа, то вам весь світ унітаз. Подивись, що на табличці перед Сивохy*м написано. КВН?
 показати весь коментар
 
Усьо путьом! Ці судді судили за Януковича майданівців, вони ж судили "агентів кримля, котрі будку хитали", вони ж будуть вірою та правдою служити любій новій владі.
 показати весь коментар
 
 
У этой власти головокружение от успехов на выборах.
Они терпение что-ли испытывают у людей?
Забыли библейское предупреждение : "КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО МНОГО И ВЗЫЩЕТСЯ"
 показати весь коментар
 
 
Зато - Героя України , Народного Героя України , кавалера двох орденів Богдана Хмельницького , "кіборга" Євгена Межевікіна з позивним "Адам", підполковника , легендарного танкіста , який виконував бойові завдання на Донбасі, в тому числі і в районі Донецького аеропорту, хочуть звільнити з посади заступника начальника управління підготовки однієї з військових частин за профнепридатність. Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 65 .
Может теперь Бубочка с Богданом сядут в танк и покажут кацапам " кузькину мать " . Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2001 .
 показати весь коментар
 
 
А в Румынии,террориста который вошел на машине в супермаркет и потом набрасывался на людей с ножом отправили за решетку на 30 ЛЕТ!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору