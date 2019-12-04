 Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.
"Журналіст - Ви ув’язнили 19-річного учасника Майдану?
Суддя - Та він взагалі не майданівець. От у мене є довідка від Ради активістів Майдану, що він не учасник Революції Гідності. І взагалі, він не був проти провести місяць у СІЗО", - навів Маселко відповідь судді Олени Журавської на запитання.
"Ну звісно, який дурень буде відмовлятись від можливості провести місяць в українській тюрмі. Віримо. Ей, хто там себе називає учасником Майдану, а у Вас є довідка від Ради активістів Майдану ? Та ви самозванці!!! У сьогоднішньому інтерв’ю, секретар Ради суддів України, суддя Журавська продовжує заперечувати, що судила майданівців. А ще вона доброчесна, бо Вища кваліфкомісія це підтвердила. Нагадаю, це саме та ВККС, яку ліквідували за повний провал судової реформи. А нове інтерв’ю свідчить, що таки готується пані Журавська увійти у конкурсну комісію для обрання нової ВККС. Дуже вже вона хоче, щоб нова ВККС стала клоном старої. Більше про суддю Журавську тут", - резюмував Маселко.
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
Взагалі, для мене членство в партії регібонів чи уряді Азірова - чорна мітка. Незалежно від прізвища людини!
Взагалі, на мою думку, у владі нині мають бути ті, хто вважав рашку ворогом нашого народу і до 2014 року...
В 1991 року інтелігенція була за Чорновола - обрали Кравчука
У 1994 інтелігенція була проти Кучми. Народ послухав?
У 2004 народ нарешті дослухався до інтелігенції та підтримав поманарчевих. Так, вони втратили шанс, але все одно позитивні зміни все ж сталися 2006-2008 - найкращі роки в історії України...
В 2019 інтелігенція криком кричала - хто завгодно, але не Зе. Послухали її? Так отож...
А так у Пєті був бізнес у рашці і у Зе, як виявилося, був!
У Пєті офшори і у Зе офшори!
Пєтя тусив з ригами, а Зе взяв ригів Богдана, Разумкова і Сивоху у свою команду...
І веде нова влада себе ажніяк не краще за стару.
Знаєте, як це називається в народі? Проміняти шило на мило!
Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.
Они терпение что-ли испытывают у людей?
Забыли библейское предупреждение : "КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО МНОГО И ВЗЫЩЕТСЯ"
Может теперь Бубочка с Богданом сядут в танк и покажут кацапам " кузькину мать " . .