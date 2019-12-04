 Чотири Королівства: 19 грудня на Софійській площі урочисто відкриють казкове містечко. Програма заходів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Цього року організатори пропонують зануритись у казкову новорічну історію про Лускунчика. На площі "оживуть" одразу чотири королівства зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсуватиме спеціальний різдвяний експрес.
У Королівстві розваг дітлахи відвідуватимуть майстер-класи, кататимуться на каруселі, гратимуть на атракціонах, розважатимуться з аніматорами і фотографуватимуться із улюбленими героями біля тематичних фотозон. Королівство смаку запросить на частування до зони фудкорду на Софійській площі та Володимирському проїзді, де не лише продаватимуть напої, випічку і традиційні українські страви, а й працюватимуть тунель бажань і новорічний ярмарок. У Королівстві подарунків можна буде помилуватись і придбати традиційні сувеніри та новорічні іграшки. Зберегти ж приємні спогади допоможе алея фотозони у Королівстві лайків", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що відвідувачів також чекають насичена концертна програма від відомих виконавців, скульптури-гіганти, ілюмінація, гірки тощо. Святкові концерти на великій сцені будуть 20, 21, 27, 28 грудня, а також 1, 2, 3, 4, 10, 11 січня.
31 грудня на Софійській площі відбудеться зустріч Нового року, а 7 січня - святковий Різдвяне хода звіздарів і різдвяний концерт.
Для киян і гостей столиці виступатимуть популярні українські виконавці: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та інші. Святкову атмосферу створюватимуть: НАОНІ, Заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський муніципальний естрадно-духовий оркестр, Національний ансамбль солістів "Київська камерата", Дитячий оркестр естрадно-духової студії "Сувенір", Академічний хор "Хрещатик" та інші.
Это вопросы к тем, кто подписывал разрешение, согласовывал . К киевским властям
В Одесі за будь якої влади увесь час на Новий рік тільки Лускунчик. Та ще й з рузьким танком і є поцновувачі які 10 хвилин бісують і аплодують. І якось нікого з влади порошенка це не турбувало
вся ваша блаЗЄнська наволоч зі своїми цілодобовими совковими "квн-кварталами" нічого спільного зі світовою культурою не має.
kurwa, "чітатЄль" , хохлобидло совкове.