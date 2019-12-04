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 Київські новини, Суспільство
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 Чотири Королівства: 19 грудня на Софійській площі урочисто відкриють казкове містечко. Програма заходів

Уже незабаром, 19 грудня, на Софійській площі урочисто відкриють затишне святкове містечко, де довгоочікувані зимові розваги та новорічно-різдвяні заходи триватимуть до 13 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Цього року організатори пропонують зануритись у казкову новорічну історію про Лускунчика. На площі "оживуть" одразу чотири королівства зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсуватиме спеціальний різдвяний експрес.

У Королівстві розваг дітлахи відвідуватимуть майстер-класи, кататимуться на каруселі, гратимуть на атракціонах, розважатимуться з аніматорами і фотографуватимуться із улюбленими героями біля тематичних фотозон. Королівство смаку запросить на частування до зони фудкорду на Софійській площі та Володимирському проїзді, де не лише продаватимуть напої, випічку і традиційні українські страви, а й працюватимуть тунель бажань і новорічний ярмарок. У Королівстві подарунків можна буде помилуватись і придбати традиційні сувеніри та новорічні іграшки. Зберегти ж приємні спогади допоможе алея фотозони у Королівстві лайків", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що відвідувачів також чекають насичена концертна програма від відомих виконавців, скульптури-гіганти, ілюмінація, гірки тощо. Святкові концерти на великій сцені будуть 20, 21, 27, 28 грудня, а також 1, 2, 3, 4, 10, 11 січня.

31 грудня на Софійській площі відбудеться зустріч Нового року, а 7 січня - святковий Різдвяне хода звіздарів і різдвяний концерт.

Для киян і гостей столиці виступатимуть популярні українські виконавці: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та інші. Святкову атмосферу створюватимуть: НАОНІ, Заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський муніципальний естрадно-духовий оркестр, Національний ансамбль солістів "Київська камерата", Дитячий оркестр естрадно-духової студії "Сувенір", Академічний хор "Хрещатик" та інші.

Чотири Королівства: 19 грудня на Софійській площі урочисто відкриють казкове містечко. Програма заходів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163282
 
   
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без кацапського "щєлкунчика" не можна, звісно. Україна ж не має жодних символів для цього циклу свят. Так, блаЗЄнські?
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Думаете Зеленский лично этим вопросом занимался?!)))
Это вопросы к тем, кто подписывал разрешение, согласовывал . К киевским властям
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Ні, звісно. Але публіка вміє вловлювати віяння часу. Пахолки розуміють, що буде комфортним для патентованого совка, блаЗЄнського. Все це на підсвідомому рівні.
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Давайте оцінювати людей за їхніми діями. Якщо непокоїть "Щєлкунчик", то звертайтеся безпосередньо до київської міської влади, хто в них там блазень.
В Одесі за будь якої влади увесь час на Новий рік тільки Лускунчик. Та ще й з рузьким танком і є поцновувачі які 10 хвилин бісують і аплодують. І якось нікого з влади порошенка це не турбувало
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Одеса наразі не столиця України. Вона, зі зрозумілих причин, не може послуговуватися християнськими символами чи символами Коляди.
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Ось з такими аргументами про столицю, цінності і звертайтеся, будь ласка, до Київської міської адміністрації, а саме до Кличка
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засушена сопле, якщо ти не зрозуміла про що йдеться, то не блаЗЄнюй тут. Бо маєш жалюгідний із засушеним мозком вигляд.
вся ваша блаЗЄнська наволоч зі своїми цілодобовими совковими "квн-кварталами" нічого спільного зі світовою культурою не має.
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"Лускунчика" створив німець. І не 150, а 203 роки тому.
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До чого тут кацапи? "Лускунчик і Мишачий король" - казка німецького письменника Гофмана (1816). Читай більше, розвивайся.
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Невже Вікі переглянув? Чотири Королівства: 19 грудня на Софійській площі урочисто відкриють казкове містечко. Програма заходів - Цензор.НЕТ 8531
kurwa, "чітатЄль" Чотири Королівства: 19 грудня на Софійській площі урочисто відкриють казкове містечко. Програма заходів - Цензор.НЕТ 8531 , хохлобидло совкове.
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