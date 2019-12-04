 Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська

Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую всім, хто долучився і зробив цю перемогу можливою. Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій з відновлення слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства - зникає пріоритет для влади, і починається колапс", - заявила вона.
"Прийняття поправки і закону - це перемога, безперечно, але слідства все ще не має. Це лише перший маленький крок - виправлення помилки. Що далі? Завтра я підніму келих соку за нашу спільну перемогу і продовжуємо вимагати і контролювати:
Підписання ухваленого законопроєкту Президентом (від двох днів до двох тижнів - залежить від пріоритетності).
Одночасно з підписанням Закону чекаємо Указ Президента про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану, призначення в.о. директора ДБР.
Затвердження штатного розкладу нового управління у справах Майдану. Його чисельність має бути саме 100 осіб, на які збільшили ухваленим законом штат ДБР. Збільшили саме для розслідування справ Майдану.
Переведення слідчих і прокурорів до 1.01.2020.
Оголошення конкурсу на інші вакантні посади в управлінні у справах Майдану в умовах якого зазначити перевагою для кандидатів - наявність досвіду в розслідуванні справ Майдану", - додала Закревська.
Нагадаємо, повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.