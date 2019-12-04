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 Політика України
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 Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська

Адвокатка Євгенія Закревська повідомила, що вона зупинила голодування, якого дотримувалася через припинення розслідування справ Майдану.

Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто долучився і зробив цю перемогу можливою. Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій з відновлення слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства - зникає пріоритет для влади, і починається колапс", - заявила вона.

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"Прийняття поправки і закону - це перемога, безперечно, але слідства все ще не має. Це лише перший маленький крок - виправлення помилки. Що далі? Завтра я підніму келих соку за нашу спільну перемогу і продовжуємо вимагати і контролювати:

Підписання ухваленого законопроєкту Президентом (від двох днів до двох тижнів - залежить від пріоритетності).

Одночасно з підписанням Закону чекаємо Указ Президента про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану, призначення в.о. директора ДБР.

Затвердження штатного розкладу нового управління у справах Майдану. Його чисельність має бути саме 100 осіб, на які збільшили ухваленим законом штат ДБР. Збільшили саме для розслідування справ Майдану.

Переведення слідчих і прокурорів до 1.01.2020.

Оголошення конкурсу на інші вакантні посади в управлінні у справах Майдану в умовах якого зазначити перевагою для кандидатів - наявність досвіду в розслідуванні справ Майдану", - додала Закревська.

Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська 01
Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська 02
Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська 03
Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська 04

Нагадаємо, повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

3 грудня Рада ухвалила поправки в закон про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163281
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно Евгения. Если при этой банде ты даже от голода умрёшь, никто из них и не почешется. Уж сильно они к кормушке припали. А расследования убийств Небесной Сотни им точно не нужно. Ещё не известно, как следующий майдан будет проходить.
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От все стало на свої місця! Вона хотіла не працювати, а контролювати....
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чому в україні є стільки талановитих акторів і акторок але майже немає класного кіно.
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Правильно Евгения. Если при этой банде ты даже от голода умрёшь, никто из них и не почешется. Уж сильно они к кормушке припали. А расследования убийств Небесной Сотни им точно не нужно. Ещё не известно, как следующий майдан будет проходить.
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Скільки же було цих голодовок (безстрокових) за 28 років, а владі вони пофігу.
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От все стало на свої місця! Вона хотіла не працювати, а контролювати....
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Бидло навіть не здогадується, що владу та слідчих просто необхідно контролювати.
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Бидла в Україні щось не зустрічав. Є прості люди та сволочь що їх обкрадає...
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Прості люди, які вкотре обирають тих хто їх обкрадає та вірять в нереальні обіцянки з зомбоскриньки...
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Так ці справи ніхто й не збирався зупиняти. Їх ще раніше законсервували. Майже 6 років-і ніхто не голодував...
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"Адвокат Евгения Закревская сообщила, что она остановила голодовку"______________не на долго хватило "контролёра"...
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То в застенках РФ голодовали месяцами, все мировые рекорды побили, при смерти были постоянно...
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Намёк понял.Совместить приятное с полезным,особенно под наблюдением врачей и диетологов - святое дело.Президент сейчас занят подготовкой к переговорам, но скоро освободится и жизнь пойдёт веселей Грядут отставки многих .
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чому в україні є стільки талановитих акторів і акторок але майже немає класного кіно.
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Бо актор мусить грати в кіно і театрі, а режисер знімати фільми.😀😀😀А співак ~ виконувати пісні.😀😀😀
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Правильно. Если из рта пошел запах ацетона - голодовку нужно срочно прекращать.)
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