 Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Епоха виконуючих обов’язки закінчується. Непотизм та кумівство ліквідуються. Представив вчора нових керівників "Укрінфрапроекту" Кирила Хомякова та "Укртрансбезпеки" Олександра Погорілого. Обидва – переможці відкритих конкурсів, з досвідом роботи у бізнесі. Тому очікую швидких результатів в роботі", - написав Криклій.
Серед невідкладних завдань для "Укрінфрапроекту" міністр озвучив такі:
- формування дієвої програми безпеки руху. 3,2 млрд гривень, закладені в бюджеті-2020 на програму безпеки, мають витрачатись на розбудову інфраструктури безпеки, а не на сумнівні ініціативи, як це було до цього;
- запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Це частина програми з безпеки руху, але я вважаю її пріоритетною. Невідворотність покарання за правопорушення є дієвим способом зниження кількості порушень ПДД. Саме автофіксація має забезпечити реалізацію цього принципу.
- підготовка проєктів будівництва та модернізації аеропортів Дніпра. Бюджет 2020 року на аеропорт "Дніпро" передбачає 1 млрд млн гривень на реалізацію проєкту.
Водночас він зазначив, що "Укртрансбезпека", зі свого боку, має, по-перше, подолати корупцію, а не "боротися" з нею: "Схеми повинні бути знищені не тільки через кадрові зміни, але максимальну автоматизацію і цифровізацію процесів".
"Також очікую найближчим часом:
- повноцінно працюючу систему зважування в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю) в межах України;
- створення електронного кабінету перевізника і появу нормальних сервісних функцій установи;
- налагодження дієвого контролю за дотриманням безпеки пасажирських перевезень та перевезень небезпечних вантажів", - написав міністр.
"Побажаємо новим керівникам успіху і будемо разом контролювати їхні кроки до змін", - резюмував Криклій.
Многосерийная вариация на известный сериал "Слуга народа" снимается в Ялте.
"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабоев исполняет роль своего звёздного клона и познаёт азы актёрского мастерства... Дальше только на выборы", - сказано в сообщении, сопровождающем видеокадры со съемок фильма.
https://www.youtube.com/watch?v=1wOzy9TQX1k
Батько дружини Зеленського працює помічником депутата від СН Бондаренка, -
https://censor.net.ua/ua/n3163263
Довольні хами...
Люди приходят на госслужбу или в мусарню с нормальным лицом, а через пять лет у них лицо становится наглым и перекошенным, причём в физическом смысле. У мусоров это происходит у всех от капитана и выше, у чиновников -не у всех, возможно некоторым просто украсть нечего.
Есть теория, шо такая трансформация вызвана остатками совести, которая на подсознательном уровне пытается боротся с тем, шо делает данный организм.
Это я по поводу гражданина, который справа на фото.
І скільки у вас ще епох, бо попкорн закінчується?
и то сомнительно.....
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У коломИйського немає кумів та похресників
Во вторник, 3 декабря, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук уснул во время заседания Верховной Рады.... (тыць).... https://youtu.be/E7Thn1UKz3I
на фото - Николай Алексеевич Стефанчук (СН) и Руслан Алексеевич Стефанчук(СН)...
а похожи то как...
Пристроили уже всех.
Теперь начинается 3,14zдовство.
Повылазили со всех щелей криворожские клоуны