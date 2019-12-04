 Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Епоха виконуючих обов’язки закінчується. Непотизм та кумівство ліквідуються. Представив вчора нових керівників "Укрінфрапроекту" Кирила Хомякова та "Укртрансбезпеки" Олександра Погорілого. Обидва – переможці відкритих конкурсів, з досвідом роботи у бізнесі. Тому очікую швидких результатів в роботі", - написав Криклій.



Фото: Криклій/Facebook

Серед невідкладних завдань для "Укрінфрапроекту" міністр озвучив такі:

- формування дієвої програми безпеки руху. 3,2 млрд гривень, закладені в бюджеті-2020 на програму безпеки, мають витрачатись на розбудову інфраструктури безпеки, а не на сумнівні ініціативи, як це було до цього;

- запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Це частина програми з безпеки руху, але я вважаю її пріоритетною. Невідворотність покарання за правопорушення є дієвим способом зниження кількості порушень ПДД. Саме автофіксація має забезпечити реалізацію цього принципу.

- підготовка проєктів будівництва та модернізації аеропортів Дніпра. Бюджет 2020 року на аеропорт "Дніпро" передбачає 1 млрд млн гривень на реалізацію проєкту.

Водночас він зазначив, що "Укртрансбезпека", зі свого боку, має, по-перше, подолати корупцію, а не "боротися" з нею: "Схеми повинні бути знищені не тільки через кадрові зміни, але максимальну автоматизацію і цифровізацію процесів".

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"Також очікую найближчим часом:

- повноцінно працюючу систему зважування в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю) в межах України;

- створення електронного кабінету перевізника і появу нормальних сервісних функцій установи;

- налагодження дієвого контролю за дотриманням безпеки пасажирських перевезень та перевезень небезпечних вантажів", - написав міністр.





"Побажаємо новим керівникам успіху і будемо разом контролювати їхні кроки до змін", - резюмував Криклій.

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