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 Політика України
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Все про:призначення (482) Мінінфраструктури (347) Укртрансбезпека (29) Криклій (52) Погорілий (1) Хомяков (1) Укрінфрапроект (1)

 Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у понеділок представив голову Держслужби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") Олександра Погорілого та голови Держагентства інфраструктурних проектів України ("Укрінфрапроект") Кирила Хомякова колективам відомств.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Епоха виконуючих обов’язки закінчується. Непотизм та кумівство ліквідуються. Представив вчора нових керівників "Укрінфрапроекту" Кирила Хомякова та "Укртрансбезпеки" Олександра Погорілого. Обидва – переможці відкритих конкурсів, з досвідом роботи у бізнесі. Тому очікую швидких результатів в роботі", - написав Криклій.

Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників Укрінфрапроекту Хомякова та Укртрансбезпеки Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах 01
Фото: Криклій/Facebook

Серед невідкладних завдань для "Укрінфрапроекту" міністр озвучив такі:

- формування дієвої програми безпеки руху. 3,2 млрд гривень, закладені в бюджеті-2020 на програму безпеки, мають витрачатись на розбудову інфраструктури безпеки, а не на сумнівні ініціативи, як це було до цього;

- запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Це частина програми з безпеки руху, але я вважаю її пріоритетною. Невідворотність покарання за правопорушення є дієвим способом зниження кількості порушень ПДД. Саме автофіксація має забезпечити реалізацію цього принципу.

- підготовка проєктів будівництва та модернізації аеропортів Дніпра. Бюджет 2020 року на аеропорт "Дніпро" передбачає 1 млрд млн гривень на реалізацію проєкту.

Водночас він зазначив, що "Укртрансбезпека", зі свого боку, має, по-перше, подолати корупцію, а не "боротися" з нею: "Схеми повинні бути знищені не тільки через кадрові зміни, але максимальну автоматизацію і цифровізацію процесів".

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"Також очікую найближчим часом:

- повноцінно працюючу систему зважування в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю) в межах України;

- створення електронного кабінету перевізника і появу нормальних сервісних функцій установи;

- налагодження дієвого контролю за дотриманням безпеки пасажирських перевезень та перевезень небезпечних вантажів", - написав міністр.

"Побажаємо новим керівникам успіху і будемо разом контролювати їхні кроки до змін", - резюмував Криклій.

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Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників Укрінфрапроекту Хомякова та Укртрансбезпеки Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163279
 
 
 Топ коментарі
 
та да, кумовство закінчилось, тесть преза в помічниках і все шобло гавноквартала..
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Эпоха и.о. заканчивается, теперь эпоха Иа
Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах - Цензор.НЕТ 7892Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах - Цензор.НЕТ 4455
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Уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого окрестили двойником президента Украины Владимира Зеленского, начал сниматься в российском комедийном фильме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 3 декабря.

Многосерийная вариация на известный сериал "Слуга народа" снимается в Ялте.

"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабоев исполняет роль своего звёздного клона и познаёт азы актёрского мастерства... Дальше только на выборы", - сказано в сообщении, сопровождающем видеокадры со съемок фильма.

https://www.youtube.com/watch?v=1wOzy9TQX1k
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"Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется" Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 8468

Батько дружини Зеленського працює помічником депутата від СН Бондаренка, Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 5989 -
https://censor.net.ua/ua/n3163263
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якийсь він зовсім хачик, і не гнусявийЕпоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 1307
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НАВІЩО ж кабмін розганяти? Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 741 Кабмін ПРАЦЮЄ, а бєніних клоунів та марамоїв що по всіх шпоринах воно впхало ЧАС ВЖЕ повиколуповати Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 7630
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та да, кумовство закінчилось, тесть преза в помічниках і все шобло гавноквартала..
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це просто якесь "тестевство", на черзі "тещівство" Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 7093
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Зараз до тебе прийде Корявченко і "роскаже" тобі про кумовство. Потримає тебе за кадик і будеш ти не Кріклій, а Хріплій
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Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі.
Довольні хами...
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Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется

Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" и "Укртрансбезопасности", победивших в открытых конкурсах - Цензор.НЕТ 271
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Для госчиновников (сюда входят и мусора с прокурорами) как правило можно сразу понять, шо это за человек по лицу.
Люди приходят на госслужбу или в мусарню с нормальным лицом, а через пять лет у них лицо становится наглым и перекошенным, причём в физическом смысле. У мусоров это происходит у всех от капитана и выше, у чиновников -не у всех, возможно некоторым просто украсть нечего.
Есть теория, шо такая трансформация вызвана остатками совести, которая на подсознательном уровне пытается боротся с тем, шо делает данный организм.
Это я по поводу гражданина, который справа на фото.
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Эпоха и.о. заканчивается, теперь эпоха Иа

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Это только слова,ведь до сих пор нету закона что родственникам в госучериждениях работать запрещено.А с другой стороны если этот закон будет и будет исполнятся то в Украине опустеют все госучериждения так как это уже в Украине стало семейным бизнесом за счет бюджета.
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Що, вже?
І скільки у вас ще епох, бо попкорн закінчується?

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один, ОДИН, на всех слуг урода....
и то сомнительно..... Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 6306 Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 7519
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Головне, щоб їх СБУ перевіряло на відсутність зв'язків з саботажниками та мишесмертобраттями.
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Это ж за каких тупорылых смердов держит зекодла тех зебанатов))))
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"...Епоха в.о. закінчується, непотизм та кумівство ліквідується..."
===
У коломИйського немає кумів та похресників Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 3419

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Кумовство ликвидируется? а родственные или "трудовые династии" ???
Во вторник, 3 декабря, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук уснул во время заседания Верховной Рады.... (тыць).... https://youtu.be/E7Thn1UKz3I
на фото - Николай Алексеевич Стефанчук (СН) и Руслан Алексеевич Стефанчук(СН)...
а похожи то как...

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В каком отдельно взятом министерстве "кумовство ликвидируется"? А в остальных? А везде?
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Напоминаю, это той Криклий, у которого замом была "Сашенька хочет должность". Верите ему? И да - парни "с опытом работы в бизнесе", не на транспорте! Сделали страну, не спорю.
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кумовство ликвидируется, -
Пристроили уже всех.
Теперь начинается 3,14zдовство.
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Такого кумовства, как сейчас и при яныке не было.
Повылазили со всех щелей криворожские клоуны
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,,кумовство ликвидируется,,-лучшая шутка 95 квартала.Ты сатри...научились таки наконец шутить
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кто-то уже составил карту родственников и дружбанов СН которые пополучали должности? про клиток всяких я пока молчу
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ой киздят!!!! да если вас копнуть поглубже, такое можно найти.... неужели думаете что украинцы столько лет прожившие в вашем кумовстве сраном вам сразу поверили?
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