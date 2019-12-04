 Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

Про це Зеркаль заявила в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми [з Андрієм Єрмаком] говорили з приводу моїх останніх інтерв'ю, і він наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. Це стосувалося загальних підходів. І я потім понад два місяці не коментувала, оскільки ми ще обговорювали, що необхідно якось коментувати в дусі і руслі тому, як вони (Офіс Президента. - Ред.) бачать розвиток подій. Я не отримувала жодних установок щодо того, як коментувати, і я уникала будь-яких коментарів. Якщо ви подивитеся на записи моїх статей, коментарів, то ви побачите, що з вересня до перемоги в Гаазі я не дала жодного інтерв'ю, не прокоментувала жодної події і не вийшла з жодним постом", - зазначила Зеркаль.
Як зауважила ексзаступниця глави МЗС, вона прислухалася до рекомендації помічника президента, тому що їй було важливо закінчити усі справи і не створювати додаткової напруги, щоб не ризикувати результатами.
"У мене були коментарі стосовно зовнішньої політики, у мене були інтерв'ю, у яких я давала свою оцінку тому, як відбувається звільнення наших полонених. Це був широкий спектр питань. […] Логіка полягала в тому, що я не є частиною команди, яка ухвалює рішення, і що мої коментарі можуть зашкодити процесам, якими опікується Офіс Президента та президент", - додала Зеркаль.
Зеркаль була призначена на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році. 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву про звільнення зі своєї посади.
А Ермак-куратор процесса присоединения Украины к Росии и Беларуси. Он под защитой как Путина, так и украинской власти.
Бо ж такі "вказівки" не тільки не професійні і порушують етичні норми а й є ознаками злочину - "протидія роботі державного діяча"
Саме через спілкування з пресою та людьми(поряд з іншими методами) дипломати реалізують політику держави.
В Україні як в ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ зовнішна політика це УЗГОДЖЕНА ПОЗИЦІЯ УСІХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ і її ЗАТВЕРДЖУЄ ВР. А не шмаркля з єрмаком за пляшкою кіглєвіча
Отже... робота дипломата не забороняє медіа активність, навпаки в межах своїх посадових повноважень дипломат повинен буди активним в медіапросторі. - не нужно много мозгов ,чтоб это понять.
А по за роботою дипломат стає приватною особою і може бути ким завгодно, навіть, журналістом і робити що завгодно, навіть, обговорювати в медіа просторі свою діяльність.
Это ее право.
Ее что, веревкой привязывать?
Уходя - уходи!
Словесная диарея - болезнь всех эксов.
Разве они были в избирательных списках СН ?
Разве они получили народный мандат ?
Скорее, большинство из них были одурачены пропагандой.
18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
На запросы Гааги о выдаче экс-зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха Москва отвечает, что не знает, где тот находится.
Напомню, что в операции по ликвидации ценного свидетеля участвовал и Зеленский, когда отдавал его в руки ФСБ..
Сейчас комик, как ни в чём не бывало устроил клоунаду - объявил Цемаха в розыск
Отдал свидетеля на верную смерть, а когда тот растворился в кислоте, объявил розыск.. умно..
Но зеленофилы должны и это схавать..
Есть еще в Украине проукраинские умные люди.
Зрада під час війни карається по крайній мірі розстрілом.