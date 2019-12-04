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 Політика України
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Все про:Зеркаль (217) Єрмак Андрій (44)

 Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла, що на початку вересня помічник президента Андрій Єрмак, який відповідає за міжнародний напрямок, рекомендував їй "припинити медіаактивність".

Про це Зеркаль заявила в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми [з Андрієм Єрмаком] говорили з приводу моїх останніх інтерв'ю, і він наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. Це стосувалося загальних підходів. І я потім понад два місяці не коментувала, оскільки ми ще обговорювали, що необхідно якось коментувати в дусі і руслі тому, як вони (Офіс Президента. - Ред.) бачать розвиток подій. Я не отримувала жодних установок щодо того, як коментувати, і я уникала будь-яких коментарів. Якщо ви подивитеся на записи моїх статей, коментарів, то ви побачите, що з вересня до перемоги в Гаазі я не дала жодного інтерв'ю, не прокоментувала жодної події і не вийшла з жодним постом", - зазначила Зеркаль.

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Як зауважила ексзаступниця глави МЗС, вона прислухалася до рекомендації помічника президента, тому що їй було важливо закінчити усі справи і не створювати додаткової напруги, щоб не ризикувати результатами.

"У мене були коментарі стосовно зовнішньої політики, у мене були інтерв'ю, у яких я давала свою оцінку тому, як відбувається звільнення наших полонених. Це був широкий спектр питань. […] Логіка полягала в тому, що я не є частиною команди, яка ухвалює рішення, і що мої коментарі можуть зашкодити процесам, якими опікується Офіс Президента та президент", - додала Зеркаль.

Зеркаль була призначена на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році. 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву про звільнення зі своєї посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163274
 
   
 Топ коментарі
 
Ермак уже в СИЗО должен быть и под следствием! Паскуда антиукраинская Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8594
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Как можно посадить человека, назвавшего преЗЕдента "величайшим лидером этого мира"?.... Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3550
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Зебилы, чем вас Зеркаль не устраивает? Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3967
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Ермак уже в СИЗО должен быть и под следствием! Паскуда антиукраинская Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8594
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Как можно посадить человека, назвавшего преЗЕдента "величайшим лидером этого мира"?.... Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3550
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"Как можно посадить человека, "ведь тогда придется посадить и 73 ))))
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Как это посадить!? Разве не для сдачи Украины зебы голосовали против Порошенко!?
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А кто его посадит?- Нет, дорогие мои. Сидеть будут Порох, Ярош, Звиробий. Даже та же Зеркаль.
А Ермак-куратор процесса присоединения Украины к Росии и Беларуси. Он под защитой как Путина, так и украинской власти.
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час вже Єрмаку мацу для буцегарні сушити...
Бо ж такі "вказівки" не тільки не професійні і порушують етичні норми а й є ознаками злочину - "протидія роботі державного діяча"
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Не отношусь к людям, которых сама фамилия - "Зеленский приводит в истерику и отшибает логику... НО, пока Богдан и Ермак "при" новом Президенте, трудно верить в "про-Украинский" курс Украины на перспективу... Ведь и любимый ими Штирлиц не за "красивые глаза" стал штурмбанфюрером...
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Поясню. Зєлєнскій не може існувати без Єрмака і Богдана. Оскільки не був ні в політиці, ні у дипломатії і немає ні необхідних навикія, ні зв'язків, ні досвіду. Тому і спирається, вірніше, віддав на поталу Богдану внутрішню політику, Єрмаку - зовнішню. І змінювати їх не буде, бо інших, відомих йому "спеціалістів" у нього просто немає. Всі його знайомі - люди шоу-бізнесу. Тому у Ралбезі сидить комік Сивохо, а зовнішньою політикою рулить продюсер (думаю, це просто прикриття кацапського аґента) Єрмак. Завдання, Богдана - не допускати появи біля Зєлєнского адекватних людей з іншою, ніж у нього і Єрмака позицією і ******* на столі у Зєлєнского реальної, а не відретушоячної інформації. Тобто забеміть Єрмака і Богдана - отримаєте нуль.
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Работа дипломата как работа шпиона отрицает медиа активность.
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Дипломат не принимает политических решений ,его работа -такие решения реализовывать. И не обсуждать их в медиа пространстве. Дипломат -не журналист,не нужно много мозгов ,чтоб это понять.
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ай вей такі ж да... таким як ти=зебілам=мізки ЗОВСІМ не потрібні!!
Саме через спілкування з пресою та людьми(поряд з іншими методами) дипломати реалізують політику держави.

В Україні як в ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ зовнішна політика це УЗГОДЖЕНА ПОЗИЦІЯ УСІХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ і її ЗАТВЕРДЖУЄ ВР. А не шмаркля з єрмаком за пляшкою кіглєвіча Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8272
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Да,мозги у людей,оскорбляющих собеседника в споре,отсутствуют напрочь. Ты правильно заметил-внешняя политика ,это дело полит,сил в Раде и прерогатива президента. Работа дипломата - ,,иншими методами,, реализовывать принятые решения. ,,спилкування з людьми и прессою,, не являютя дипломатической работой. Иногда МИД позволяет себе более детально разъяснять сказанное политиками. Но дипломат обязан иметь мнение высших политиков ,а не свое,тем более не высказывать его в прессе.
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Робота дипломата (шпіона) виписана в його посадовій інструкції - не нужно много мозгов ,чтоб это знать
Отже... робота дипломата не забороняє медіа активність, навпаки в межах своїх посадових повноважень дипломат повинен буди активним в медіапросторі. - не нужно много мозгов ,чтоб это понять.
А по за роботою дипломат стає приватною особою і може бути ким завгодно, навіть, журналістом і робити що завгодно, навіть, обговорювати в медіа просторі свою діяльність.
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Помиляєшся, це Зеркаль не сподобались зебіли. Вона свою репутацію береже(і правильно робить, до речі).
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Нужно спросить у нее, её никто не выгонял, она сама уволилась
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Она сама ушла.
Это ее право.
Ее что, веревкой привязывать?
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Яке там "сама" - їх бос всіх збирає під крило.
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Дайте уже Зеркаль занятся делом.
Уходя - уходи!
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А тепер Остапа пронесло і понесло... 😀
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Остапку.
Словесная диарея - болезнь всех эксов.
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Умная женщина, этого никуда не деть. Но с какой стати нужно обнародовать эти тонкости? Чтобы Гонопольский говно бросал на вентилятор, а Орловская с недовольной физиономией недоумевала почему ее отлучили от участия во внешней политике?
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Останні її вкиди говорять про її недолугість, вибачте.
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Наразі гівно на вентилятор кидаєте Ви. Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1733
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Останні її вкиди говорять про її недолугість, вибачте.
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Ермака надо гнать грязной метлой из ОП. Это предатели с благословения шмаркли захватывают ключевые позиции в стране.
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Почему Украиной управляют какие-то Богдан и Ермак ?
Разве они были в избирательных списках СН ?
Разве они получили народный мандат ?
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Их назначил Кремль. Думаю, все прекрасно понимали что голосуя за Зеленского на самом деле голосовали именно за Путина.
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Ну, не может быть чтобы половина армии голосовала за Путина.
Скорее, большинство из них были одурачены пропагандой.
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Какой мандат-шмандат, не видишь они кушают. Им рыла надо отъедать, а то прежняя власть не давала сериалы крутить и жрать вволю.
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Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком

18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
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зеркаль подавши у відставку стала більш популярною в змі. за порошенка їй схоже було більш комфортно працювати.
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Нидерланды обвинили Россию в препятствовании допросу Цемаха по делу MH17

Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9345

На запросы Гааги о выдаче экс-зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха Москва отвечает, что не знает, где тот находится.

Напомню, что в операции по ликвидации ценного свидетеля участвовал и Зеленский, когда отдавал его в руки ФСБ..
Сейчас комик, как ни в чём не бывало устроил клоунаду - объявил Цемаха в розыск
Отдал свидетеля на верную смерть, а когда тот растворился в кислоте, объявил розыск.. умно..
Но зеленофилы должны и это схавать..
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Слушал вчера вечером ее интервью на Радио НВ -- заставила даже ужин отложить, так было интересно и не хотелось пропустить ни одного слова.
Есть еще в Украине проукраинские умные люди.
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Ці фсбшники і грушкики, маючи такий вплив на державу, по суті, ніхто ! Що таке радник? Ніщо. За державну зраду єрмака, богдана відповідальність понесе Нелох42рочки. Були б у бубочки мізки, зрозумів би, що він "жертовний баран" для своїх "друзів"
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Зеркаль превратилась подобию - бабкам на базаре, ЧТО у неё сейчас так же УЖ ОЧЕНЬ хорошо получается. И ВООБЩЕ СКОЛЬКО ПОРОШЕНКО ЕЙ ЗАПЛАТИЛ, ЧТО БЫ ОНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПТИЧКУ ПЕВЧУЮ.
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Зебіли дружать з Московією і здають інтереси держави ворогу, працюють на нього. Це позиція зрадників України. Тому вони не хочуть щоб українці знали дійсне положення справ, про їх зраду і забороняють патріотам спілкуватись з пресою. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти і колоборанти, пристосуванці. ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГРЕСОРУ, ІСТОРІЯ З ЯНИКОМ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ. Зрозуміло, Зеркаль не хоче працювати з зрадниками і відступниками щоб нести потім відповідальність за їх дебілізм. Заслуга Зеркаль і команди в тому що завжди твердо і послідовно відстоювали інтереси України, демократичні цінності і не давали спуску Кремлю. Вони виграли Трибунал всупереч вам, Зебіли. А ви своїм договорняком з Пу врятували його, дали можливість вийти сухим із води. Боротьба триває! Пасивність - це прикмета раба, тому домагаємося Перемоги разом.
Зрада під час війни карається по крайній мірі розстрілом.
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она шо, под дурочку решила косить? .... Неужели профессионального игрока в покер (дипломата) еще и нужно об этом просить? ... с её последними интервью уже возникает вопрос : А на чьей стороне она сейчас играет ? ..
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