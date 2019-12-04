 Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

Про це Зеркаль заявила в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми [з Андрієм Єрмаком] говорили з приводу моїх останніх інтерв'ю, і він наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. Це стосувалося загальних підходів. І я потім понад два місяці не коментувала, оскільки ми ще обговорювали, що необхідно якось коментувати в дусі і руслі тому, як вони (Офіс Президента. - Ред.) бачать розвиток подій. Я не отримувала жодних установок щодо того, як коментувати, і я уникала будь-яких коментарів. Якщо ви подивитеся на записи моїх статей, коментарів, то ви побачите, що з вересня до перемоги в Гаазі я не дала жодного інтерв'ю, не прокоментувала жодної події і не вийшла з жодним постом", - зазначила Зеркаль.

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Як зауважила ексзаступниця глави МЗС, вона прислухалася до рекомендації помічника президента, тому що їй було важливо закінчити усі справи і не створювати додаткової напруги, щоб не ризикувати результатами.

"У мене були коментарі стосовно зовнішньої політики, у мене були інтерв'ю, у яких я давала свою оцінку тому, як відбувається звільнення наших полонених. Це був широкий спектр питань. […] Логіка полягала в тому, що я не є частиною команди, яка ухвалює рішення, і що мої коментарі можуть зашкодити процесам, якими опікується Офіс Президента та президент", - додала Зеркаль.

Зеркаль була призначена на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році. 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву про звільнення зі своєї посади.