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Все про:ВР (6266) НАТО (2202) ПДЧ (22) членство в НАТО (269) Слуга народу (541) Чернєв (7)

 Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - нардеп СН Чернєв опублікував іншу заяву, стверджуючи, що саме вона є правильною

Нардеп від партії "Слуга народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив, що через технічну помилку на сайті парламенту опублікували не той текст заяви про курс на НАТО, який ухвалили парламентарії, оприлюднивши коректний текст.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім питанням порядку денного сьогоднішнього засідання ВР була заява щодо нашого подальшого просування в НАТО.

На прохання МЗС підтримати українську урядову делегацію на саміті країн-членів НАТО, що зараз проходить у Лондоні, та нагадати нашим євроатлантичним партнерам про рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо ПДЧ для України Верховна Рада сьогодні прийняла постанову.

Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18:00), на сайті Ради зараз опубліковано старий текст заяви. А новий з`явиться лише завтра", - написав він.

В опублікованій на сайті версії заяви зазначається, що ВР закликає президента Володимира Зеленського забезпечити підготовку і подання в грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО і Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко

У новому тексті (опублікованому Черняєвим) такої фрази вже немає.

Отже, версія, оприлюднена нардепом:

"Заява Верховної Ради України щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору

Також читайте: Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО

Верховна Рада України, реалізовуючи прагнення всіх громадян України жити в незалежній, заможній і безпечній своїй державі, усвідомлюючи відповідальність за національну безпеку та збереження державного суверенітету країни, керуючись стратегічним вибором Українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленим у Конституції України, посилаючись на Декларацію саміту Північноатлантичного альянсу у Бухаресті від 3 квітня 2008 року, в якій глави держав та урядів країн-членів НАТО досягли згоди, що Україна стане членом НАТО і підтримали заявку України на приєднання до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО та уповноважили міністрів закордонних справ прийняти рішення щодо ПДЧ для України, посилаючись на закон України № 35-VIII від 23 грудня 2014 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості", яким встановлено поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації, посилаючись на заяву Президента України Володимира Зеленського у Брюсселі від 4 червня 2019 року про те, що стратегічний курс України полягає у досягненні членства держави у ЄС та НАТО, відзначаючи заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 15 жовтня 2019 року про прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони за останні п’ять років, які наближають Україну до відповідних стандартів, та готовність Альянсу посилювати практичну допомогу Україні, відзначаючи стабільно високий рівень підтримки серед громадян України щодо перспектив набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору,

Верховна Рада України:

Висловлює вдячність Північноатлантичній раді НАТО за візит в Україну 30-31 жовтня 2019 року, а Генеральному секретарю Є.Столтенбергу – за виступ у Верховній Раді України на підтримку євроатлантичних прагнень України.

Нагадує, що сьогодні Україна фактично є східним кордоном Північноатлантичного альянсу, і своєю самовідданістю у відсічі російській агресії робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі.

Заявляє, що підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі Плану дій щодо членства – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки.

Закликає парламенти країн-членів НАТО, на виконання п. 23 Декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства.

Закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ".

Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - нардеп СН Чернєв опублікував іншу заяву, стверджуючи, що саме вона є правильною 01
Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - нардеп СН Чернєв опублікував іншу заяву, стверджуючи, що саме вона є правильною 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163273
 
 
 Топ коментарі
 
Клоуни. Голосували за одне, а опублікують вихолощену писульку, щоб не дортувати кацапню.
Ці падлюки дійшли уже до фальсифікуції рішень ВР!
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вот это изменение можно рассценивать как госизмену......... а шмаркля таки ватная, ермак рулит.....
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да всё правильно они написали, хорош зраду нагонять. всё нормально.
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Трохи не так. ЗЄвиборці мають їсти послід, що на них падає, то прихвалювати, мовляв, саме цього ми й хотіли; ...пакажитє ґжє он абєщял нє срать на нас... Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - в "Слуге народа" опубликовали правильный текст заявления - Цензор.НЕТ 5171
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?

Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
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Ідіоте, в другому турі в бюлетні не було графи ПРОТИ, а була лише ЗА! Що ж ти тепер, скотино, свої малюнки ліпиш, хба тебе не попереджали, що так і буде?
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Клоуни. Голосували за одне, а опублікують вихолощену писульку, щоб не дортувати кацапню.
Ці падлюки дійшли уже до фальсифікуції рішень ВР!
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Все продумано блаЗЄнськими: звичайна маніпуляція емоціями. Вчора всі захоплювалися рішенням Ради та пристайківськими "одкровеннями" про кацапію_державу_терориста, а сьогодні -- протилежна риторика. Вже для кацапів. І сьогоднішня є справжньою. Наперсточники коломИйського.
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Это кстати к слову, об их супер идее прекратить публикацию законов в "Урядовом курьере", а только выкладывать на сайте.
Этот ляп красноречиво показывает, как это будет выглядеть: принимать будут одно, выкладывать другое, а в случае палева заменять на третье и говорить: "вам показалось", ."это ошибка на сайте (сайт типа сам текст переписал)"
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вот это изменение можно рассценивать как госизмену......... а шмаркля таки ватная, ермак рулит.....
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Где ты увидел госизмену, Артм. Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 1854
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Мы заявку подавали?
Подавали.
Мы ее подтвердили?
Подтвердили.
Что тебе не нравиться?
То, что не по-ПЕСовски?
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Трохи напустили фіміаму для виборців перед гастролями, вибачте, візитом Зєлєнского до Парижа. Це щоб не проводжали, як потенційного зрадника. А через день-два фіміам розвіється. Почне боліти і розколюватися голова. Цей процес називається ломкою. І він дуже болючий. Але невідворотній для тих, хто замість реалій звик жити ілюзія и.
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Украина не просит ПДЧ. Украина подтверждает свою заявку, сделанную ранее.
Зачем просить дважды?
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Хряк піариться, ось і все.
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Хряк и Ко.
Абсолютно верно.
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чем чивокуня в ростове может пиариться? Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 6030
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ЧОму мародер не в тюрмі?
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а я думав що мародер невінная
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Не може. Якщо не вміти, то можна навчитись, а от коли від роду не може...
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Навіть на трускавецький диплом не тягнуть. Купили його за сало.
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НАТО допоможе Польщі та країнам Балтії у разі нападу Росії
"Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - заявив Столтенберг.
Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії. "Однак ми повинні бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - зазначив Єнс Столтенберг у розмові з польським виданням.


Долбаный шизофреник!

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Это по сути информационная война, целенаправленная информация для наших союзников в Европе и США, что бы создать неправильный вывод в отношении курса Украины.
==========
В общем у нас ВР захватили русские оккупанты и коллаборанты.
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c 1921 года захватили. До сих пор удерживают
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Зебіли, що ще скажеш.
Коли цілодобово рада працювала (були моменти) апарат ВР справлявся, а тут раптом ні. Технічна неузгодженість? - Ні, чергова фішечка зекоманди.
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а что значит "стары" и "правильный" текст?
я смотрел в прямом эфире голосование. никаких поправок к "старому" тексту небыло. разумков зачитывал именно "старый" текст перед голосованием.

это называется подтасовка. не первый раз уже.
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Офіційний курс України- ТС і спільна з Росією та Білоруссю держава.
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...вы свою эрэфию давно просрали, но вам так привычно, слопатоед...
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приспособление для закатки кацаплянских губ... Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 9051.исконное,деревянное

Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 8215
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Так что , опять развели как обычо? Так может в самом новом тексте написано, что НАТО агрессивный империалистический блок?
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"Из-за технических несогласованности ( аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления."

Источник: https://censor.net.ua/n3163273

Сотни раз депутаты работали после 18 и для аппарата ВР это не было проблемой.
Зеленые поменяли и весь аппарат ВП на своих некомпетентных квартальных лузеров?
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Mikhail Golub

@golub

·4 мин

Шариковы Зеленского говорят, что они ошибочно за НАТО, а так они за Путина
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Єврей НІКОЛИ не скаже правду--буде брехати , викручуватись,питання на питання і т. інш. Це в них в крові. НУ а клоуни--вони ж шути.
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Постійно щось таляпають, а потім виправдовуються! Десятий раз рекомендю зекоманді подумати перед тим, як відкрити рота!...
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Сейчас нам обьяснят- шо так "делали всегда", и тексты законов и постановлений ВСЕГДА фальсифицировали. И -Зеленский еще "очень хороший призидент,шо мало фальсифицирует"! Ребята-журналисты,вам самим еще не надоело пытаться лапшу на уши и дерьмо в головы вбивать! Где там "блохер"Касьянов и прочие "патриотические"?
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Егор Чернев, похоже, тоже проституток вызванивал на заседании ВР, так уж повелось среди глав комиссий.
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@tZEinform

·3 мин
Дела Пристайко - договор о разведении войск. Украинский войска будут отступать, оставляя врагу территории своей страны.




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@tZEinform

·2 мин
На сесии Атлантического Совета в Лондоне Пристайко заявил, что Россия - это терроризм на государственном уровне. Чего только не скажешь в целях агентурного прикрытия... Слова мало стоят




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@tZEinform

·12 мин
Речь идет о последней фразе, где Зеленского обязуют что то делать.









tZE inform

@tZEinform

·1 ч
Вот так вот... Стоило нам заикнуться как они бросились переделывать... Неделю не видели









tZE inform

@tZEinform

·1 ч
Зеленский в истерике Опомнившись банда бросилась править текст постановления прямо в портале с визгом разъясняя что там техническая ошибка









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@tZEinform

·1 ч
Говорили мы тебе Вова... "....с людями надо быть мягше, а на жисть смотреть проще..." (с) А когда просится к тебе ВТОРОЕ лицо государства нужно понимать.
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Взвешеньій и сбалансированньій документ принят ВР , не нравится лишь петикам , которьіе хотели бьі больше пиара , для себя.
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А хоть кто-нибудь прочитал статью. Там написано, что вместо слов " получить ПДЧ (план действий членства), заменить на слова "приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора"
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В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО.
Парламент уполномочил Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ. Источник: https://censor.net.ua/n3163250
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"Верховна Рада України:

Закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163273

Це - зрада!
Де Питро Олексійович? Чому він мовчить, а не рятує Україну?
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Україна як країна залишатиметься в небезпеці, поки ми не будемо називати речі своїми іменами:
- обдурений народ помилково вибрав промосковського преЗЕдента
- недолугих і безвідповідальних депутатів більшості з партії СН
- майже всі помічники преЗЕдента це промосковсько націлені особистості.
Я не за Порошенка, але при нинішньому преЗЕденті Україна як держава в значно більшій небезпеці ніж рік назад.
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"Верховна Рада України:

Заявляє, що підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі Плану дій щодо членства - це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки."Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163273
Це - капітуляція.
Рік назад таких драйверів не було.
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Збіговисько ворогів, аферистів та дятлів - слуги коломойши...
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"Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163273

Ну, так би зразу й казали, що Верховна Рада має не країни члени НАТО закликати прийняти Україну в цю організацію, а закликати Зеленського, щоб він просив.
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ЗЕлень, прекращайте ваши маланские игрища: проголосовано ровно за то, что было зачитано с трибуны.Считаете, что ошибка- по юридической процедуре вперед:отмена (отзыв) ранее проголосованного, внесение нового заявления, голосование, а дальше будет видно кто чьих будет
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"Из-за технических несогласованности (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра"
А что такое "старый текст заявления"? Прошлогодний?
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Гораздо интересней другое. Как можно было голосовать за текст, для публикации которого на сайте надо 2 дня??? Я так понимаю его пока нет в природе?
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тєхнічєская ашібка-це єгор чернев и дебільні слуги зебіла.
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Верные Слуги но не украинского а проклятых кремлёвских врагов оккупантов Крыма и Донбасса и пислужнники кровавого фашиста )уйла .
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