 Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - нардеп СН Чернєв опублікував іншу заяву, стверджуючи, що саме вона є правильною

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Останнім питанням порядку денного сьогоднішнього засідання ВР була заява щодо нашого подальшого просування в НАТО.
На прохання МЗС підтримати українську урядову делегацію на саміті країн-членів НАТО, що зараз проходить у Лондоні, та нагадати нашим євроатлантичним партнерам про рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо ПДЧ для України Верховна Рада сьогодні прийняла постанову.
Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18:00), на сайті Ради зараз опубліковано старий текст заяви. А новий з`явиться лише завтра", - написав він.
В опублікованій на сайті версії заяви зазначається, що ВР закликає президента Володимира Зеленського забезпечити підготовку і подання в грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО і Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО.
У новому тексті (опублікованому Черняєвим) такої фрази вже немає.
Отже, версія, оприлюднена нардепом:
"Заява Верховної Ради України щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору
Верховна Рада України, реалізовуючи прагнення всіх громадян України жити в незалежній, заможній і безпечній своїй державі, усвідомлюючи відповідальність за національну безпеку та збереження державного суверенітету країни, керуючись стратегічним вибором Українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленим у Конституції України, посилаючись на Декларацію саміту Північноатлантичного альянсу у Бухаресті від 3 квітня 2008 року, в якій глави держав та урядів країн-членів НАТО досягли згоди, що Україна стане членом НАТО і підтримали заявку України на приєднання до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО та уповноважили міністрів закордонних справ прийняти рішення щодо ПДЧ для України, посилаючись на закон України № 35-VIII від 23 грудня 2014 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості", яким встановлено поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації, посилаючись на заяву Президента України Володимира Зеленського у Брюсселі від 4 червня 2019 року про те, що стратегічний курс України полягає у досягненні членства держави у ЄС та НАТО, відзначаючи заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 15 жовтня 2019 року про прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони за останні п’ять років, які наближають Україну до відповідних стандартів, та готовність Альянсу посилювати практичну допомогу Україні, відзначаючи стабільно високий рівень підтримки серед громадян України щодо перспектив набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору,
Верховна Рада України:
Висловлює вдячність Північноатлантичній раді НАТО за візит в Україну 30-31 жовтня 2019 року, а Генеральному секретарю Є.Столтенбергу – за виступ у Верховній Раді України на підтримку євроатлантичних прагнень України.
Нагадує, що сьогодні Україна фактично є східним кордоном Північноатлантичного альянсу, і своєю самовідданістю у відсічі російській агресії робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі.
Заявляє, що підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі Плану дій щодо членства – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки.
Закликає парламенти країн-членів НАТО, на виконання п. 23 Декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства.
Закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ".
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
Ці падлюки дійшли уже до фальсифікуції рішень ВР!
Этот ляп красноречиво показывает, как это будет выглядеть: принимать будут одно, выкладывать другое, а в случае палева заменять на третье и говорить: "вам показалось", ."это ошибка на сайте (сайт типа сам текст переписал)"
Подавали.
Мы ее подтвердили?
Подтвердили.
Что тебе не нравиться?
То, что не по-ПЕСовски?
Зачем просить дважды?
Абсолютно верно.
"Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - заявив Столтенберг.
Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії. "Однак ми повинні бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - зазначив Єнс Столтенберг у розмові з польським виданням.
Долбаный шизофреник!
==========
В общем у нас ВР захватили русские оккупанты и коллаборанты.
Коли цілодобово рада працювала (були моменти) апарат ВР справлявся, а тут раптом ні. Технічна неузгодженість? - Ні, чергова фішечка зекоманди.
я смотрел в прямом эфире голосование. никаких поправок к "старому" тексту небыло. разумков зачитывал именно "старый" текст перед голосованием.
это называется подтасовка. не первый раз уже.
Хуцпа, sir.
Источник: https://censor.net.ua/n3163273
Сотни раз депутаты работали после 18 и для аппарата ВР это не было проблемой.
Зеленые поменяли и весь аппарат ВП на своих некомпетентных квартальных лузеров?
Mikhail Golub
@golub
·4 мин
Шариковы Зеленского говорят, что они ошибочно за НАТО, а так они за Путина
tZE inform
@tZEinform
·3 мин
Дела Пристайко - договор о разведении войск. Украинский войска будут отступать, оставляя врагу территории своей страны.
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tZE inform
@tZEinform
·2 мин
На сесии Атлантического Совета в Лондоне Пристайко заявил, что Россия - это терроризм на государственном уровне. Чего только не скажешь в целях агентурного прикрытия... Слова мало стоят
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tZE inform
@tZEinform
·12 мин
Речь идет о последней фразе, где Зеленского обязуют что то делать.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Вот так вот... Стоило нам заикнуться как они бросились переделывать... Неделю не видели
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Зеленский в истерике Опомнившись банда бросилась править текст постановления прямо в портале с визгом разъясняя что там техническая ошибка
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Говорили мы тебе Вова... "....с людями надо быть мягше, а на жисть смотреть проще..." (с) А когда просится к тебе ВТОРОЕ лицо государства нужно понимать.
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
Парламент уполномочил Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ. Источник: https://censor.net.ua/n3163250
Закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163273
Це - зрада!
Де Питро Олексійович? Чому він мовчить, а не рятує Україну?
- обдурений народ помилково вибрав промосковського преЗЕдента
- недолугих і безвідповідальних депутатів більшості з партії СН
- майже всі помічники преЗЕдента це промосковсько націлені особистості.
Я не за Порошенка, але при нинішньому преЗЕденті Україна як держава в значно більшій небезпеці ніж рік назад.
Заявляє, що підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі Плану дій щодо членства - це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки."Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163273
Це - капітуляція.
Рік назад таких драйверів не було.
Ну, так би зразу й казали, що Верховна Рада має не країни члени НАТО закликати прийняти Україну в цю організацію, а закликати Зеленського, щоб він просив.
А что такое "старый текст заявления"? Прошлогодний?