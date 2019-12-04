 "Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - наголосила дипломатка, коментуючи перспективу зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі, яка має відбутися 9 грудня.

Зеркаль зазначила, що весь час "намагається у всіх дізнатися", чи є підстави вважати, що Путін зацікавлений у зміні своєї політики щодо України. Однак, крім того, що він зацікавлений у тому, щоб зняти санкції, жодної такої підстави вона не почула.

Зеркаль нагадала, що під час зустрічі з Віктором Ющенком ще у 2000 році Путін заявив, що вважає історичною несправедливістю те, що Крим - частина України.

"Мабуть, є питання у нас щодо того, що людина, яка замислила собі якісь глобальні перетворення, тим більше, що вони "грають" зараз не тільки в Україні, вони "грають" у всьому світі. … Зараз, як на мене, підстав вважати, що він приїде туди (на зустріч у "нормандському форматі". - Ред.) з благими намірами взагалі нема. Тому я очікую, що це буде знову продовження гри", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки

Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі Президента затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

9 грудня в Парижі заплановано саміт лідерів нормандської четвірки: України, Німеччини, Франції та Росії.

Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в "нормандському форматі" порушить питання про припинення вогню на Донбасі.