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 Політика України
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Все про:Путін (12054) нормандська четвірка (735) Зеркаль (217)

 "Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, заявила, що вважати, що президент Росії Володимир Путін змінить політику щодо України немає підстав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - наголосила дипломатка, коментуючи перспективу зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі, яка має відбутися 9 грудня.

Зеркаль зазначила, що весь час "намагається у всіх дізнатися", чи є підстави вважати, що Путін зацікавлений у зміні своєї політики щодо України. Однак, крім того, що він зацікавлений у тому, щоб зняти санкції, жодної такої підстави вона не почула.

Зеркаль нагадала, що під час зустрічі з Віктором Ющенком ще у 2000 році Путін заявив, що вважає історичною несправедливістю те, що Крим - частина України.

"Мабуть, є питання у нас щодо того, що людина, яка замислила собі якісь глобальні перетворення, тим більше, що вони "грають" зараз не тільки в Україні, вони "грають" у всьому світі. … Зараз, як на мене, підстав вважати, що він приїде туди (на зустріч у "нормандському форматі". - Ред.) з благими намірами взагалі нема. Тому я очікую, що це буде знову продовження гри", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки

Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі Президента затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

9 грудня в Парижі заплановано саміт лідерів нормандської четвірки: України, Німеччини, Франції та Росії.

Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в "нормандському форматі" порушить питання про припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163271
 
   
 Топ коментарі
 
КВН вважає себе розумнішим за КГБ. Ну-ну.
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Президенту предстоит очень тяжелая встреча в Нормандии. Макрон в последнее время- это не тот Макрон, который был в начале.. Сейчас Макрон играет явно на стороне путлера , разыгрывая тем самым антиштатовскую карту. Меркель тоже и нашим и вашим. Они оба хотят избавится от надоевшего 'украинского вопроса'.
Президент хочет принести в Украину мир. Без мира не пойдут в Украину инвестиции, модлодежь будет сваливать из Украины и тд. Но ,тем не менее,нельзя поступаться нашими интересами, и президент никогда не будет ими поступаться.
А что в Украине ? Есть поддержка? Да. Есть поддержка народа, но сплошной позорный визг лузеров от политики, мечтающих навредить зеленскому , забывая о самой Украине.
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та вы шо ... а у порохоботов всьо так просто
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