 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:
- поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з СПГ і великокаліберних кулеметів.
"Учора, 3 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточного періоду російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції українських сил.
Так, неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а в районі Широкиного - застосував великокаліберні кулемети.
"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.
На данном этапе, это - главное.
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію із закликом не повертати Російську Федерацію до числа учасників "Великої сімки". Про це повідомляє РБК-Україна.
Резолюція нижньої палати парламенту Сполучених Штатів ставить у залежність повернення Росії в G7 від завершення окупації території України - частини районів Донбасу та Автономної Республіки Крим. Депутати закликали всіх лідерів"Великої сімки" виступити проти повернення Росії, доки вона не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі.
Згідно з офіційними підсумками голосування, текст документу підтримали 339 конгресменів, зокрема 222 демократи та 116 республіканців. Проти не голосував ніхто з демократів, натомість такі кнопки натиснув 71 представник Республіканської партії.
Як повідомлялося, різко проти ідеї повернути РФ до G7 виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він наголосив, що подібні жести доброї волі не будуть оцінені належним чином в Кремлі. "Ми знаємо, що Путін реагує на силу, а не на поступки. І ми повинні залишатися сильними, як союзники", - заявив політик.