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 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з СПГ і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ дали гарантії безпеки для ремонту ліній електропередач у Мар'їнці, частина будинків якої знеструмлені з 25 листопада, - пресцентр ОС

"Учора, 3 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточного періоду російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції українських сил.

Так, неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а в районі Широкиного - застосував великокаліберні кулемети.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163269
 
 
 Топ коментарі
 
Хоч і не по темі, але це допомога для майбутнього завершення війни:
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію із закликом не повертати Російську Федерацію до числа учасників "Великої сімки". Про це повідомляє РБК-Україна.

Резолюція нижньої палати парламенту Сполучених Штатів ставить у залежність повернення Росії в G7 від завершення окупації території України - частини районів Донбасу та Автономної Республіки Крим. Депутати закликали всіх лідерів"Великої сімки" виступити проти повернення Росії, доки вона не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі.

Згідно з офіційними підсумками голосування, текст документу підтримали 339 конгресменів, зокрема 222 демократи та 116 республіканців. Проти не голосував ніхто з демократів, натомість такі кнопки натиснув 71 представник Республіканської партії.

Як повідомлялося, різко проти ідеї повернути РФ до G7 виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він наголосив, що подібні жести доброї волі не будуть оцінені належним чином в Кремлі. "Ми знаємо, що Путін реагує на силу, а не на поступки. І ми повинні залишатися сильними, як союзники", - заявив політик.
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Погибших нет.
На данном этапе, это - главное.
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Не хвилюйся. Подібні тобі будуть вертухаями на вишках. В гіршому разі- в зондер-команді. Своїх росіяни не кривдитимуть.
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Погибших нет.
На данном этапе, это - главное.
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Ті хто виживуть зараз- і не дякуючи перемир'ю від Зеленського, бо російські терористи як шмаляли, так і шмаляють, з такою політикою невдовзі загинуть в сибірських концтаборах.
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Не хвилюйся. Подібні тобі будуть вертухаями на вишках. В гіршому разі- в зондер-команді. Своїх росіяни не кривдитимуть.
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Привіт, та це троль рогатий, чого з бидлом розмовляти??
 показати весь коментар
 
Хоч і не по темі, але це допомога для майбутнього завершення війни:
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію із закликом не повертати Російську Федерацію до числа учасників "Великої сімки". Про це повідомляє РБК-Україна.

Резолюція нижньої палати парламенту Сполучених Штатів ставить у залежність повернення Росії в G7 від завершення окупації території України - частини районів Донбасу та Автономної Республіки Крим. Депутати закликали всіх лідерів"Великої сімки" виступити проти повернення Росії, доки вона не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі.

Згідно з офіційними підсумками голосування, текст документу підтримали 339 конгресменів, зокрема 222 демократи та 116 республіканців. Проти не голосував ніхто з демократів, натомість такі кнопки натиснув 71 представник Республіканської партії.

Як повідомлялося, різко проти ідеї повернути РФ до G7 виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він наголосив, що подібні жести доброї волі не будуть оцінені належним чином в Кремлі. "Ми знаємо, що Путін реагує на силу, а не на поступки. І ми повинні залишатися сильними, як союзники", - заявив політик.
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Воїни України, нищить маскавітов без болю та жалю, відправляйте їх у пекло!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Слава Героям України!!!
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Вот же, прати-и-ивные!!! А мы - все равно: на "формат" придем и мира просить БУДЕМ! Вот вам!
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