 Заступник міністра економіки Кухта озвучив першу п'ятірку об'єктів на приватизацію

Про це повідомив заступник міністра економіки Павло Кухта в інтерв'ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.
"З п'ятірки об'єктів, з якими уже працюють інвестиційні радники. Це ОПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська". У переліку об'єктів - 21 об'єкт. Там є "Турбоатом", "Укрспирт", знамените "Конярство України", "Украгролізинг", "Укрліктрави"", - заявив Кухта.
На запитання, що в Кабміні планують робити з боргами ОПЗ перед компаніями Фірташа, Кухта відповів: "Цей борг заважає не тільки продажу, він заважає нормальному функціонуванню заводу. Проблемні борги - це випадок не тільки ОПЗ. У багатьох ДП високе боргове навантаження, багато з них є учасниками судових процесів".
Відповідаючи на запитання, чи готовий Кабмін взяти зобов'язання ОПЗ на себе, заступник міністра заявив: "З ОПЗ працює інвестиційний радник. Він запропонує нам варіанти".
"Понять и простить" (С) Если зелебанда не сделает эту прихватизацию, гривну будет нечем подпирать. Гривна рухнет, и зелёную команду развесит вдоль Крещатика их самый убеждённый лохторат. Просто в качестве наказания за кидалово.
Альфред КОХ: «Вы зачем на Майдан выходили - чтобы вместо старых воров и дебилов к власти пришли новые? Я не злорадствую, нет, просто злюсь: у вас шанс был, и вы его упустили! Что дальше? А дальше к вам Путин придет - ему будете радоваться»
(C)
@ligovs
🤔
(при цьому я ніфіга не шарю в цій економіці - щомісяця ми позичаємо гривні по ОВДП під 18%, а даватимемо кредити під 9%)
Ігоре Валерійовичу, в мене арифметика не сходиться!
(С)
@Goloborodyko
🤔
Рік тому ціна газу була 240 $ /1000 куб.-7000 грн
Зараз 169$ -4050 грн. Населенню продають за 8000 грн.
Так хто барига?😠
Зеліолошари! Аууу!!!! К барьєру! .поясніть мені кончєнному порохоботу цю хуіту..
(C)
@ligovs
🤔