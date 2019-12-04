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 Політика України
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Все про:приватизація (173) Мінекономрозвитку (178) Кухта Павло (1)

 Заступник міністра економіки Кухта озвучив першу п'ятірку об'єктів на приватизацію

Насамперед підготують до приватизації Одеський припортовий завод, Об'єднану гірничо-хімічну компанію, "Електроважмаш", "Президент-готель" і шахту "Краснолиманська".

Про це повідомив заступник міністра економіки Павло Кухта в інтерв'ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.

"З п'ятірки об'єктів, з якими уже працюють інвестиційні радники. Це ОПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська". У переліку об'єктів - 21 об'єкт. Там є "Турбоатом", "Укрспирт", знамените "Конярство України", "Украгролізинг", "Укрліктрави"", - заявив Кухта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФДМ реалізував 3 об'єкти держвласності за 108,5 млн грн, - Кабмін

На запитання, що в Кабміні планують робити з боргами ОПЗ перед компаніями Фірташа, Кухта відповів: "Цей борг заважає не тільки продажу, він заважає нормальному функціонуванню заводу. Проблемні борги - це випадок не тільки ОПЗ. У багатьох ДП високе боргове навантаження, багато з них є учасниками судових процесів".

Відповідаючи на запитання, чи готовий Кабмін взяти зобов'язання ОПЗ на себе, заступник міністра заявив: "З ОПЗ працює інвестиційний радник. Він запропонує нам варіанти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163268
 
 
 Топ коментарі
 
Ахааа. Я ж сказал Турбоатом срочно Раиссе продать хотят. Да зебилы, перемог стало еще больше Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию - Цензор.НЕТ 2388
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Якщо при Порошенку Зраду шукали з мікроскопом, при Зеленському доводиться відвертатися. Щоб не сліпило очі.
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Ни одно жизнеспособное государство не отдает в частные руки самые доходные отрасли: спирт и табак. К Украине это не относится...
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"Скупка краденого" - крутая реформа. На очереди - продажа органов и вступление Украины в
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один Бланк помер від сіфілісу Володєй звали.. Теж багато дурні патякав Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию - Цензор.НЕТ 7320
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Ахааа. Я ж сказал Турбоатом срочно Раиссе продать хотят. Да зебилы, перемог стало еще больше Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию - Цензор.НЕТ 2388
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Ни одно жизнеспособное государство не отдает в частные руки самые доходные отрасли: спирт и табак. К Украине это не относится...
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В какой нормальной стране , государство имеет спирт и табак ? И зачем это государству ?
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Это самые доходные и НИКОГДА не убыточные отрасли. Это самые гарантированные поступления в бюджет. Про налоги не рассказывай: их в Украине никто никогда не платил и платить не собирается потому что коррупция и воровство на этой земле родились намного раньше Украины
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Ця земля Українська свята.. І не Тобі тварь говорити про неї.. Привіт від Хмельницького)))
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А имя твое дЫбил чубатый...
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Чтобы получать поступления в бюджет работать надо, разве для этого Слуги Народа к власти пришли? Ничего не делать, ни за что не отвечать, а только денюжку себе в карман складывать, вот их программа. Остальное - как кривая вывезет, они и говорят об этом не таясь. Слепым нужно быть, чтобы за полгода этого не заметить.
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Слуги народа это та же поросятина только замаскированная зеленью.
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Вже за рік-два на своєму святковому концерті в Лужніках Народний Артист РФ і Герой РФ В.А. Зєлєнскій буде радувати шанувальників свого таланту блискучим гумором про українських лохів.
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Потому что это самые доходные и НИКОГДА не убыточные отрасли. Это самые гарантированные поступления в бюджет. Про налоги не рассказывай: их в Украине никто никогда не платил и платить не собирается потому что коррупция и воровство на этой земле родились намного раньше Украины
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Чмо.. Ти історії України не вчило.. Мало ж вас наволоч Хмельницький вирізав
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А ты нащадок вырезанных Хмельницким надо понимать...Но не дорезал потому ты и родился с мозгами курицы
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ну как же не приватизировать пердизент-хотел... высокотехнологичный инновационный объект...
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Этот хотэл как кость лохторату,а "Энергоатом" ?да зебилью это не интересно.
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А какой смысл продавать предприятия продукция которых пользуется спросом во многих странах мира они по сути своей уникальные и монопольные и если они хотят расширятся и производить больше продукции то пусть продают облигаыии, часть акций 10% на открытом рынке с прессой, и предприятия останутся в государстве и коррупции не будет потому что в цивилизованных странах за этим следит инвестор и пресса, продукции станет больше,предприятия подымутся в цене, налоги будут платить в Украине, а инвесторы получат свой % или Все, что хорошее там коррупция и поэтому его надо продать за гроши не на прозрачном конкурентном рынке , а в одни руки по сути украсть, тем более предприятия построены за счет бюджета и это была не коррупция и принадлежат всему народу и трудовым коллективам,а когда построили , начали получать валюту, о уже коррупция, как чиновники могут продать то , что им не принадлежит их задача приумножать, а не уменьшать капитал народа, а если в правительстве мошенники то им дорога или в отставку пока не поздно во главе с Зеленским или пожизненно за организацию бедности в Украине при том с конфискацией и пусть седят Соросята пока все не вернут.
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От Хозяев поступил приказ: добить остатки украинской промышленности. Вы же знаете что Хозяева зелёной банды живут далеко за пределами Украины, и благополучие украинцев их интересует не больше чем благополучие заирских негров, добывающих колтан в шахтах за один доллар в сутки.
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Українським євреям написали сценарій московські КДБшники.
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А разве можно исключать что между теми и другими заключён союз ?
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Самый прикол шо ЗЕбилам этот дерибан по Г+Г подадут как потужные рехвормы ЗЕкоманды и лично ЗЕкловуна.
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"Приватизация" означает поступление зелени в бюджет, для покрытия текущих расходов. Ну, примерно как распродажа золотого запаса. Большинство прихватизированного (кроме гавно-нарко-производителей) будет уничтожено: порезано на металлолом, как это было с промышленностью после распада СССР.
"Понять и простить" (С) Если зелебанда не сделает эту прихватизацию, гривну будет нечем подпирать. Гривна рухнет, и зелёную команду развесит вдоль Крещатика их самый убеждённый лохторат. Просто в качестве наказания за кидалово.
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А тем временем генерал Пиночетенко просто ждёт удобного момента...
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шахту Краснолиманскую...которая и так прибыльная..а Мельникова или Горскую..не хотят продать?
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А ну пенсионеры и прочие богатые! Быстренько достали денежки и становимся в очередь!
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"Усьо продать, бабло в офшори перегнать і тікать-тікать-тікать !!!"
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у меня одного подозрение, что большинство комментаторов Цензора пишет из одного и того же дома престарелых с маразматическим уклоном?
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А ти сусідам по палаті вночі дроти від ноутбуків поперерізай.
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Больно ****..но он прав...
Альфред КОХ: «Вы зачем на Майдан выходили - чтобы вместо старых воров и дебилов к власти пришли новые? Я не злорадствую, нет, просто злюсь: у вас шанс был, и вы его упустили! Что дальше? А дальше к вам Путин придет - ему будете радоваться»
(C)
@ligovs
🤔
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Якщо при Порошенку Зраду шукали з мікроскопом, при Зеленському доводиться відвертатися. Щоб не сліпило очі.
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Записав відосик про те, як ми запускаємо нову державну програму:✅ для тих, хто хоче повернутися в Україну
(при цьому я ніфіга не шарю в цій економіці - щомісяця ми позичаємо гривні по ОВДП під 18%, а даватимемо кредити під 9%)
Ігоре Валерійовичу, в мене арифметика не сходиться!
(С)
@Goloborodyko
🤔
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Привіт малорос! Посадіть в тюрьму нареші баригу! Чи не можите?
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Про діла барижні....
Рік тому ціна газу була 240 $ /1000 куб.-7000 грн
Зараз 169$ -4050 грн. Населенню продають за 8000 грн.
Так хто барига?😠
Зеліолошари! Аууу!!!! К барьєру! .поясніть мені кончєнному порохоботу цю хуіту..
(C)
@ligovs
🤔
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Ідзі перабяры бульбу. Прарасла.
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Сочувствую... Нет мозгов - считай калека.
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Украина как старое, некогда процветающее, добротное, богатое родовое поместье, где умерли хозяева и оно перешло в собственность дальним родственникам. Не нужно оно этим родственникам, они хотят лишь поскорее избавиться от него, всё поскорее распродать- имущество, сам дом, землю ..., получить наличные и забыть о нём.
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