 Заступник міністра економіки Кухта озвучив першу п'ятірку об'єктів на приватизацію

Про це повідомив заступник міністра економіки Павло Кухта в інтерв'ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.

"З п'ятірки об'єктів, з якими уже працюють інвестиційні радники. Це ОПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська". У переліку об'єктів - 21 об'єкт. Там є "Турбоатом", "Укрспирт", знамените "Конярство України", "Украгролізинг", "Укрліктрави"", - заявив Кухта.

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На запитання, що в Кабміні планують робити з боргами ОПЗ перед компаніями Фірташа, Кухта відповів: "Цей борг заважає не тільки продажу, він заважає нормальному функціонуванню заводу. Проблемні борги - це випадок не тільки ОПЗ. У багатьох ДП високе боргове навантаження, багато з них є учасниками судових процесів".

Відповідаючи на запитання, чи готовий Кабмін взяти зобов'язання ОПЗ на себе, заступник міністра заявив: "З ОПЗ працює інвестиційний радник. Він запропонує нам варіанти".