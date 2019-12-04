 Ухвалено останній закон, необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу", - Кабмін

За відповідне рішення проголосували 328 народних депутатів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.
Зазначається, що наразі зазначене майно перебуває в державній власності у складі магістральних газопроводів та інших об'єктів, що використовуються для транспортування газу і діяльності оператора ГТС.
Законопроєкт дає можливість завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" згідно з вимогами Третього енергопакету.
Згідно з планом анбандлінгу "Нафтогазу", новим оператором ГТС буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ). Рішенням Уряду ОГТСУ буде передано у власність АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), 100% акцій якого передано в управління Міністерству фінансів.
Новий оператор, якому держава передасть в управління газотранспортну систему терміном на 15 років, зможе повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, що 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". За це рішення проголосував 341 депутат. 15 листопада документ підписав президент Володимир Зеленський.
Анбандлінг "Нафтогазу" - це необхідна умова для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.
Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит. Згідно з ними компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування, тому від України вимагається розділити свою найбільшу енергетичну компанію - "Нафтогаз" - і виділити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.
Що саме нажите?
PS Всё равно, я так понимаю, наша транзитная труба через год-два не будет нужна и можно будет её смело распиливать. Зачем Коболеву лишние проблемы с бесполезной трубой? Он мужик чоткий, по крайней мере на год вперед заглядывает. В отличие от некоторых...
кобилєв саботував давно
"Он мужик чоткий, по крайней мере на год вперед заглядывает. "
ага, доходи мами на рік вперед планує чотко