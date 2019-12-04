 Ухвалено останній закон, необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу", - Кабмін

За відповідне рішення проголосували 328 народних депутатів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

Зазначається, що наразі зазначене майно перебуває в державній власності у складі магістральних газопроводів та інших об'єктів, що використовуються для транспортування газу і діяльності оператора ГТС.

Законопроєкт дає можливість завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" згідно з вимогами Третього енергопакету.

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Згідно з планом анбандлінгу "Нафтогазу", новим оператором ГТС буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ). Рішенням Уряду ОГТСУ буде передано у власність АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), 100% акцій якого передано в управління Міністерству фінансів.

Новий оператор, якому держава передасть в управління газотранспортну систему терміном на 15 років, зможе повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". За це рішення проголосував 341 депутат. 15 листопада документ підписав президент Володимир Зеленський.

Анбандлінг "Нафтогазу" - це необхідна умова для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

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Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит. Згідно з ними компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування, тому від України вимагається розділити свою найбільшу енергетичну компанію - "Нафтогаз" - і виділити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.