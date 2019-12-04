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 Політика України
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Все про:ГТС (100) Кабмін (3361) Нафтогаз (662) анбандлінг (8) Оператор ГТС (4)

 Ухвалено останній закон, необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу", - Кабмін

Верховна Рада України на засіданні 3 грудня підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт 2359-1, яким звільнено від сплати ПДВ операції з передачі новому оператору ГТС майна, необхідного для транспортування природного газу.

За відповідне рішення проголосували 328 народних депутатів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

Зазначається, що наразі зазначене майно перебуває в державній власності у складі магістральних газопроводів та інших об'єктів, що використовуються для транспортування газу і діяльності оператора ГТС.

Законопроєкт дає можливість завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" згідно з вимогами Третього енергопакету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" оцінив вартість ГТС України в процесі поділу в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Згідно з планом анбандлінгу "Нафтогазу", новим оператором ГТС буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ). Рішенням Уряду ОГТСУ буде передано у власність АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), 100% акцій якого передано в управління Міністерству фінансів.

Новий оператор, якому держава передасть в управління газотранспортну систему терміном на 15 років, зможе повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". За це рішення проголосував 341 депутат. 15 листопада документ підписав президент Володимир Зеленський.

Анбандлінг "Нафтогазу" - це необхідна умова для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

Читайте: Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський

Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит. Згідно з ними компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування, тому від України вимагається розділити свою найбільшу енергетичну компанію - "Нафтогаз" - і виділити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163266
 
 
 Топ коментарі
 
Сцуко...анбандлинг диджитализации в условиях полной синергии Принят последний закон, необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза", - Кабмин - Цензор.НЕТ 2748 Когда анализы на клавишах- роса Божья. Откровенные гопники расстарались для своего ликтората быдловатного. Смысловые наперсточники.
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Анбандлируйтесь дальше. Война проиграна, вы ее просрали бездарно и тупо.
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Тут страшніше не те, що вони почнуть воювати між собою, а те що на головні посади в цих компаніях пархата бабушка посадить своїх виродків, які почнуть стригти баранів та зливати інтереси України. Минуле керівницво Нафтогаза, яке б воно херове не було, але тілки воно в світі поставило раком газмяс параші і те винно кучу бабла. А зелебобіки і коломойші зараз зільють все нажите непосильним трудом за якісь знижки і будуть показувати як перемогу, а зелений блювотний лехторат буде хавати це гівно і причмокувати. Сука як я ненавиджу зелене блядство.
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*****...анбандлинг диджитализации в условиях полной синергии Когда анализы на клавишах- роса Божья. Откровенные гопники расстарались для своего ликтората быдловатного. Смысловые наперсточники.
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Т.е. нужно было послать ЕС и не выделять транспортировку в отдельную компанию? Или что? По какому поводу истерика?
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По поводу, дурачку не подобаються слова іншомовного походження
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Тобто Нафтогаз раздерибанять, а потім дві частини Нафтогазу почнуть між собою війну. 🐸
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Как могут начать войну разные по типу компании? Может начать войну завод по производству например сахара и новая почта? Так и тут - газотранспортная система переходит в отдельную компанию.
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У данному випадку це будуть компанії одного спрямування, які почнуть перетягувати ковдру. Саме так вони можуть почати війну. Ця технологія добре відома😊
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Тут страшніше не те, що вони почнуть воювати між собою, а те що на головні посади в цих компаніях пархата бабушка посадить своїх виродків, які почнуть стригти баранів та зливати інтереси України. Минуле керівницво Нафтогаза, яке б воно херове не було, але тілки воно в світі поставило раком газмяс параші і те винно кучу бабла. А зелебобіки і коломойші зараз зільють все нажите непосильним трудом за якісь знижки і будуть показувати як перемогу, а зелений блювотний лехторат буде хавати це гівно і причмокувати. **** як я ненавиджу зелене ********.
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"все нажите непосильним трудом"

Що саме нажите?
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У тебе брєд. Розділи Нафтогаз на 20 компаній і зроби директорами ласих до грошей зедебілів🐸 Не треба гадати куди вони приведуть.
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ти, ідіотику, коментуєш тему в якій повний нуль
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Коболев как раз это продвигал уже давно...
PS Всё равно, я так понимаю, наша транзитная труба через год-два не будет нужна и можно будет её смело распиливать. Зачем Коболеву лишние проблемы с бесполезной трубой? Он мужик чоткий, по крайней мере на год вперед заглядывает. В отличие от некоторых...
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"Коболев как раз это продвигал уже давно..."
кобилєв саботував давно Ухвалено останній закон, необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу", - Кабмін - Цензор.НЕТ 3215

"Он мужик чоткий, по крайней мере на год вперед заглядывает. "

ага, доходи мами на рік вперед планує чотко Ухвалено останній закон, необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу", - Кабмін - Цензор.НЕТ 9651
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"Ввод в эксплуатацию «Турецкого потока» будет означать изменение ситуации на энергетическом рынке не только в Турции, которая берёт на себя важные регуляторные функции в рамках данного проекта, но и на Балканах, и в Европе в целом. Балканские государства получают реальную возможность впервые в истории стать серьёзными игроками в сфере обеспечения энергетической безопасности континента. Кроме того, открываются широкие перспективы для создания комплексной интегрированной общеевропейской инфраструктуры поставок российского трубопроводного газа, включающей как широтные, так и меридиональные трубопроводы. Её осью должна стать предстоящая в 2021 году смычка систем газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток - 2». Мимо Украины...
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Тому що маршрути "вертикальних коридорів" оптимальні не через Україну. До того ж на інтерконектори ЄС дає компенсацію до 60% вартості, але це можливе лише для труб на території ЄС.
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Анбандлируйтесь дальше. Война проиграна, вы ее просрали бездарно и тупо.
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Чего это вдруг такие унылые настроения? Всё только начинается...
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