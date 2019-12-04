EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3028  37
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (164) США (5920) Трамп (2300)

 "Маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає жодних доказів", - у Білому домі відреагували на звіт про імпічмент Трампа

Доповідь Демократичної партії в межах процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не містить жодних доказів винуватості глави держави.

Про це заявила офіційна представниця Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"За підсумками однобокого фальшивого процесу глава комітету з розвідки Адам Шифф і демократи не змогли надати жодних доказів порушень з боку президента Трампа", - заявила Грішем.

"Звіт Шиффа звучить, як маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає жодних доказів", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У комітеті з розвідки в Конгресі США оприлюднено звіт щодо питання імпічменту Трампу

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163265
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский - недостающее звено между Трампом и путиным.
 показати весь коментар
 
Иногда кажется что кацапы уже оккупировали белый дом
 показати весь коментар
 
В отрицалово пошёл по совету друзей.Нас там нет и ваши доказательства не доказательства "Бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - в Белом доме прореагировали на отчет об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 7851
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский - недостающее звено между Трампом и путиным.
 показати весь коментар
 
 
Пуйло ще більше недостає,то значить він між Трампом і Зеленським))
 показати весь коментар
 
 
Вуаерист пуйло просто наблюдает за Трампом и Моникой Зеленски .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Лоліта Мальдівска нервово курить за кулісами.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Та хоч колінково-коливальним механізмом-сутьність від його 14-и мирних ініціатив не змінитьсяhttps://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
 показати весь коментар
 
 
Да-а-а... Не справляется Гугл в переводе "коленно-шатунного механизма" на "хахляцкий"... Правда, "омэрыканец лахтинский"? Не "один народ" мы, не один... Поэтому и "идиомы" у нас, в речи, разные... А "идиоматические выражения" - непереводимы... Ты не знал? Ну, куда ж вам... Для "Лахты" это - "излишество"... "Все вакруг далжны знать великарусскай язык! И точка!...". "Остальное - от Лукавого...".
 показати весь коментар
 
 
"Пошуковиком" користуваться не вмієш?Ідіома (від грец. ἴδιος - власний, властивий; ιδιόμα - особливість, своєрідність) - стійкий неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів, наприклад:байдики бити, на руку ковінька, впадати в око.
 показати весь коментар
 
 
Моня Зельцман вже закурив? А що трапилось?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Обісерся По і бот,тай поліз на піч.
 показати весь коментар
 
В отрицалово пошёл по совету друзей.Нас там нет и ваши доказательства не доказательства "Бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - в Белом доме прореагировали на отчет об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 7851
 показати весь коментар
 
 
С самого начало было понятно, что доказать намерения Трампа практически невозможно, ибо давление могло быть и как борьба с коррупцией, и/или как личный интерес Трампа.
 показати весь коментар
 
Иногда кажется что кацапы уже оккупировали белый дом
 показати весь коментар
 
 
У мене таке саме враження, особливо зважаючи на таку, майже гістеричну, лексику: "...Звіт Шиффа звучить, як маячня...".
Утім, в оригіналі може це звучить делікатніше.
 показати весь коментар
 
Минифчемнефиноваты!
Какиевашидоказаткльфстфа?
- ******

Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
"Президент считает, что он может дружить с Путиным", - заявил Макмастер. "Не знаю, почему он так думает и зачем ему это нужно", - добавил он.
 показати весь коментар
 
 
" Тарифы снизим , но следующей зимой " - зелохочмо .
 показати весь коментар
 
 
Тромб...пользует некую Монику. Делает ей слоника. Подарил ей Теслу...лишь бы не воскресла.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гимн путан "Умру за путана!" доказать слабо?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
всё правильно. демократам жаба цыцьки дала.
 показати весь коментар
 
 
Где-то это я читал, до боли знакомо: "ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!"
 показати весь коментар
 
 
Если Америка выберет рыжего во второй раз, можно начинатьотсчитывать время до апокалипса
 показати весь коментар
 
 
Обязательно выберем 😁 назло дерьмократам и социалистам
 показати весь коментар
 
Русский бандеровец?? Это как??
Хотя о чем это я ... почитатель штрампа, и этим всё сказано
 показати весь коментар
 
 
О, русское трололо .
Любители трампа, который уничтожает Украину
 показати весь коментар
 
 
Що заява Білого дому, що твіт Трампа - пустий звук.
От закінчіться процедура - і буде великий бумс або Трапу, або ініціаторам процедури.
Тоді й посміємось/поплачемо. А зараз насолоджуйтесь шоу.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору