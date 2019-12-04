 На засуджених у "справі українських диверсантів" Дудку і Бессарабова чинять тиск у СІЗО, - Денісова

Таку інформацію оприлюднила у Facebook уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було отримано інформацію, що вчергове порушено права незаконно засуджених громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова.



На громадян України чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються.

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Крім того, наші співгромадяни з вересня 2019 року перебувають у процесі етапування. Як відомо, останнє відоме місце їхнього перебування - СІЗО м.Краснодара.



Через це у невідкладному порядку звертаюсь до Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново встановити місце перебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, перевірити дотримання їхніх прав на належне утримання, а також забезпечити незалежною правовою та медичною допомогою", - написала вона.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.

Адвокат Оксана Железняк 26 листопада сказала, що Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, швидше за все, етапують в сусідню Росію.