EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  8105  126
Все про:помічник депутата (13) ЧЕСНО (23) Олена Зеленська (37) Слуга народу (541)

 Батько дружини Зеленського працює помічником депутата від СН Бондаренка, - "ЧЕСНО"

Батько дружини президента Олени Зеленської займається темою переробки промислових відходів у дорожнє покриття.

Про це в коментарі руху "ЧЕСНО" розповів народний депутат із фракції "Слуга народу", голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

Саме в цього нардепа працює помічником на громадських засадах Володимир Кияшко, батько дружини Президента України Володимира Зеленського. За даними розслідування "Наші гроші", Олег Бондаренко під виглядом збереження лісів протягнув через Раду вирубку Карпат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО"

"Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді. Для мене він у першу чергу фахівець із питань промислової екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником", – розповів Бондаренко.

Водночас нардеп зазначає, що Володимир Кияшко – не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів.

За словами Бондаренка, з батьком Олени Зеленської він познайомився після парламентських виборів і входження до Верховної Ради. Володимир Кияшко тоді начебто підійшов до нардепа разом з іншими помічниками та запропонував свою допомогу як помічника-консультанта.

"Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати, узяти його кандидатуру. Він працює над важливою темою – позбавлення України промислових відходів, які утворюються внаслідок видобування руди в шахтах, а також шламових відвалів (шлам – частинки породи, які утворюються під час свердління гірських порід або подрібнення корисних копалин. – Ред.) на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось потрібно робити", – наголошує нардеп Бондаренко.

Читайте: Нардепи нової Ради отримали понад 3 мільйони гривень компенсації за житло, - "ЧЕСНО"

Депутат каже, що є технологія переробки шламових відходів у дорожнє покриття, чим і займається Кияшко.

"Його напрацювання будуть подані у вигляді методики для подальшого використання, зокрема й для держпідприємства "Укравтодор"", - повідомив нардеп.

Зазначимо, що Володимир Тимофійович Кияшко є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри "Будівельні конструкції та споруди" Київського інституту залізничного транспорту, викладає дисципліну "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті".

За даними системи YouControl, Володимир Кияшко раніше був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія" в Таллінні. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, згідно із законом "Про статус народного депутата України", кожен парламентар може мати до 31 помічника-консультанта. Вони можуть допомагати нардепам на громадських засадах або працювати за трудовим договором, отримуючи заробітну плату з держбюджету. 2019 року загальний фонд виплат для оплачуваних помічників депутата становить близько 48 тисяч гривень на місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163263
 
 
 Топ коментарі
 
Грёбанное Шапито в полном составе ....давайте шапитошные мародёры ..всех клоунов и их родичей пристроили ..но остались же ещё охранники, уборщицы, секретарши...не стисняйтесь Скоты УРода давайте их тоже пристройте, 73% ЗЕбилов не против ..Тож барига был мародёр, а для ЗЕбубачки ничего не жалко..
 показати весь коментар
 
Олег Бондаренко под видом сохранения лесов протянул через ВР вырубку Карпат.

А помните как ЗЕкловун на дебатах на стадионе и у фейсбуке своим ЗЕбилам расказывал как барига мародёр Карпаты вырубает, и каждый первый ЗЕбил тут кукарекал про вырубку Карпат. Смотрите как ЗЕбилы после выборов резко заткнулись за те Карпаты... А оказываеца там уже Скоты Урода дело взяли в свои руки...вот почему ЗЕбилы сразу забыли за Карпаты...теперь уже можно вырубать..
 показати весь коментар
 
Не така за Карпаты, - бурштын, "торговля на крови", роттердам, как жить за 1800 пенсии- всьо стало боголепным когда перешло в правильные ручки...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
разве это кумовство?
не..е..е это толшько батькивство..))))
зебильчики, ну ведь правда?
 показати весь коментар
 
 
Тесть президента слуга слуги народу. Так би мовити кільце слуг замкнулось.
 показати весь коментар
 
 
Іншими словами всі токсичні промислові відходи разом з дорожнім покриттям завдяки зусиллям "слуг урода" опиняться на вулицях населених пунктів ... Для здоровя населення це є дуже недобре перспектива , але зате тепер чувіха Лєнка зможе дозволити собі подарувати Вофкє новий рояль на новорічний корпоратив у баби Юлі.
 показати весь коментар
 
 
это не іншими словами , а сугубо твоими словами и бурной фантазией .
 показати весь коментар
 
 
Нехай твой Пєця Вофку замовляє собі на корпоратив. Юля такою фігньою не займається
 показати весь коментар
 
 
Ой Ваня, не тринди горохом по стінках... Юлька вже запросила Вофку збацати на роялі в неї на корпортивах. Навіть відео таке з її запрошенням є 😃
 показати весь коментар
 
 
Да, "Пеця" в отличии от Люльки может себе позволить...
 показати весь коментар
 
 
Он не профессионал, он ленын папа. За это ему должность и деньги из бюджета. Икона стиля для зебила.
 показати весь коментар
 
 
Отметим, что Владимир Тимофеевич Кияшко - кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте". Источник: https://censor.net.ua/n3163263
 показати весь коментар
 
Все ведь законно? И депутат под крылом. Последим за его карьерой.
 показати весь коментар
 
 
нормальний батько - не те що у мародера і старий мародер, ще і із відсидкою,
ну а молодший мародер поки ще не сиділо
 показати весь коментар
 
 
да не волнуйся ты так все этих зеленых мародеров ждет тюрма..и сроки без всяких скидок савченко и на поруки никто не возьмет..
 показати весь коментар
 
 
Якось дивно: людина з таким "послужним списком" і раптом в помічники до якогось трускавецького "проффесора".
 показати весь коментар
 
 
семейный подряд по грабежу украины...эколог с 3 класами заочной школы..
 показати весь коментар
 
 
Никакогокумовства! неткоррупции!
Ну наконец то, дожили до светлых времен!
Как мне казал знакомый зебил - "а ты бы не кИздил, если бы дорвался?!"... Батько дружини Зеленського працює помічником депутата від СН Бондаренка, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4743 Батько дружини Зеленського працює помічником депутата від СН Бондаренка, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 7131
 показати весь коментар
 
 
"Отец супруги" - почему просто не написать "тесть Зеленского"?
 показати весь коментар
 
 
А это чтобы тупорылые ЗЕбилы не догадались что ейный чувак тоже из 95 кагала...
 показати весь коментар
 
А что есть хоть один комментатор который стал бы депутатом не потянул бы родственника помощником? Нету ни одного в Украине ,нету. Пример нынишняя Верховна рада.
 показати весь коментар
 
Тут дело не в родственнике как таковом, а в предвыборном 3,14здеже янеЛоха о том то пришел конец эпохи кумовьёв, бизнес-партнёров, родственников...
 показати весь коментар
 
ты вообще знаешь кто такие помощники депутатов ? с такой доцей я вообще считаю что это зашквар быть у кого то помощником хоть и номинальным .
 показати весь коментар
 
Крутой помощник, типа замаскировался)
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору