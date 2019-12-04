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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (735) Пристайко (265)

 "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про проєкт рішення саміту у нормандському форматі, який був узгоджений чотирма державами.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час конференції NATO Engages у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Пристайко вкотре наголосив, що даний проєкт не є новим документом – він був узгоджений на початку осені, однак досі саме він лишається робочим варіантом, який має лягти в основу фінального рішення лідерів. "Ще 2 вересня радники лідерів 4 країн затвердили заключні положення комюніке, яке буде оприлюднене по завершенні саміту", - пояснив він, додавши, що йдеться не про фінальне рішення, а лише про його проєкт.

"Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він дуже обережний. На сьогоднішній момент документ передбачає фіксацію досягнень", - додав міністр.

Пристайко переказав зміст положень, які зазначені в узгодженому проєкті.

"Лідери відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі.

Тобто дуже короткий документ, в кінці якого у проєкт написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив). Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав", - розповів він

Пристайко також наголосив, що наразі не йдеться про принципові рішення, що змінюють черговість чи зміст мінських домовленостей. "Це не буде Мінськ-3", - заявив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163262
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а зачем вы Климкина поменяли на Пристайко? "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 5631
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3,14здежь на каждом шагу - сначала: "мы ни с кем не договориваемся, ничего не обсуждаем!", а теперь "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили". это как ху*йло: "настамнет", а потом "мы никогда не скрывали"
печальная тенденция
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Ну, хорошо, если это не будет.
Но булыжники и шины лучше приготовить.
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Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській

https://www.bbc.com/ukrainian/features-50633160
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Порох освободил 2/3 Донбасса, зебил уже сдал 100 метров Украины, неплохое начало "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 442
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Порох освободил или добровольцы и ВСУ при помощи волонтеров?
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Ага. Так и было. А еще треть Донбасса Педро не освободил, бо просто умаялся и перекурить надо было.
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разочарую тебя. орки на той части моста с 2015 года
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"Это не будет Минск-3", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3163262
Шел 2019 год...
Лады, еще лет десять подождем, Пристайко
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Ну, хорошо, если это не будет.
Но булыжники и шины лучше приготовить.
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Отак обережно але наполегливо треба тиснути на Захід. Усі косяки згадати у вигляді потоків.Ну ви ж розумієте з чим вас будуть зустрічти після невдалих переговорів?
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раз в 5-10 лєт влазіть в танк і паліть бетер - наша национальная забава
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Зебилы, а зачем вы Климкина поменяли на Пристайко?
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Педролюб, а почему у тебя от Пристайка дупа полыхает?
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3,14здежь на каждом шагу - сначала: "мы ни с кем не договориваемся, ничего не обсуждаем!", а теперь "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили". это как ху*йло: "настамнет", а потом "мы никогда не скрывали"
печальная тенденция
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Зеленский до войны обслуживал Москву. Зеленский в 2014 обслуживал Москву. Зеленский в 2017 обслуживал Москву. Зеленский в 2019 обслуживал Москву. А 8 декабря 2019 года Зеленский обслуживать Москву вдруг перестанет? С чего бы вдруг?https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2577497359159606&id=100006981015136
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Пристайко вежливо и доходчиво все растолковывает соевой гопоте. Но те не верят и хотят зрады.
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