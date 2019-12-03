 ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", заявив автор проекту постанови, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні об’єднується політична воля парламенту, президента, бо він, на щастя, наголосив про необхідність плану дій щодо членства в НАТО. І мені дуже приємно, що та постанова, яка спочатку викликала величезну критику, врешті-решт набрала майже конституційну більшість голосів", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він підкреслив, що це рішення відображає волю українського народу, який абсолютною більшістю підтримує членство України в НАТО, а також повністю відповідає Конституції України, яка напряму вимагає від всіх гілок працювати для майбутнього членства в НАТО.

"І сьогоднішня заява великого мого друга і великого друга України Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга також підтверджує про те, що двері НАТО відкриті. План дій щодо членства буде фіксувати українські зобов’язання проводити реформи у секторі оборони і безпеки – і зобов’язання країн-членів НАТО прийняти Україну після виконання необхідних умов", – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, 3 грудня парламент прийняв Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" №2327. "За" проголосували 284 народні депутати.

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