 ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", заявив автор проекту постанови, п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Сьогодні об’єднується політична воля парламенту, президента, бо він, на щастя, наголосив про необхідність плану дій щодо членства в НАТО. І мені дуже приємно, що та постанова, яка спочатку викликала величезну критику, врешті-решт набрала майже конституційну більшість голосів", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Він підкреслив, що це рішення відображає волю українського народу, який абсолютною більшістю підтримує членство України в НАТО, а також повністю відповідає Конституції України, яка напряму вимагає від всіх гілок працювати для майбутнього членства в НАТО.
"І сьогоднішня заява великого мого друга і великого друга України Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга також підтверджує про те, що двері НАТО відкриті. План дій щодо членства буде фіксувати українські зобов’язання проводити реформи у секторі оборони і безпеки – і зобов’язання країн-членів НАТО прийняти Україну після виконання необхідних умов", – наголосив Петро Порошенко.
Нагадаємо, 3 грудня парламент прийняв Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" №2327. "За" проголосували 284 народні депутати.
А гарантии лучше всего подписать в Будапеште.
А вообще Петр не боится что его просто убьют за звездёж?
НАТО может и хорошо.Только вот вчера вроде Трамп опять разнылся,что мало платят.Хочет поднять стоимость за членство до 4% от ВВП.
Если учесть,что по ВВП Украина на предпоследнем месте,то одна надежда,что платить будет Петя. 4% это пару транзитов с кацапами.
Потому темнота тьі не культурная.
Скоро пол годика минет, как электорат наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
https://youtu.**************