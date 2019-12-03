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 Політика України
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Все про:ВР (6266) НАТО (2192) ПДЧ (20) Порошенко (10173) Європейська Солідарність (172)

 ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко

Підтримане парламентаріями заяву про кроки до повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору повністю відповідає національним інтересам України.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", заявив автор проекту постанови, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні об’єднується політична воля парламенту, президента, бо він, на щастя, наголосив про необхідність плану дій щодо членства в НАТО. І мені дуже приємно, що та постанова, яка спочатку викликала величезну критику, врешті-решт набрала майже конституційну більшість голосів", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він підкреслив, що це рішення відображає волю українського народу, який абсолютною більшістю підтримує членство України в НАТО, а також повністю відповідає Конституції України, яка напряму вимагає від всіх гілок працювати для майбутнього членства в НАТО.

"І сьогоднішня заява великого мого друга і великого друга України Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга також підтверджує про те, що двері НАТО відкриті. План дій щодо членства буде фіксувати українські зобов’язання проводити реформи у секторі оборони і безпеки – і зобов’язання країн-членів НАТО прийняти Україну після виконання необхідних умов", – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, 3 грудня парламент прийняв Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" №2327. "За" проголосували 284 народні депутати.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163261
 
   
 Топ коментарі
 
Очередной пиар-пук от пэдрота.
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_Гаранты буевы, суки подлые! Хватит жопой вилять! Давайте ПДЧ и плевать на путлеровских холуёв меркеляк да микронов.
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Сидів би вже тихо "...як срака в гостях"©
Скоро пол годика минет, как электорат наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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Почему свыня не предлагала такой законопроект во время своей каденции. Нэ на часи було?
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Это не законопроект а просто заявление Рады, типа напоминание о себе.
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Ну ок. А в 2014-15 году напоминать о себе не надо было?
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Уже и в Конституции зафиксировали - а всё никак?
А гарантии лучше всего подписать в Будапеште.
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недаремно Порох останні дні мав зустріччі ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2215Таки нагнув 5%-ний 735-них ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4218
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Нагнув? А може і не прийшлось нагинати, бо ніхто і проти не був?
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_Гаранты буевы, суки подлые! Хватит жопой вилять! Давайте ПДЧ и плевать на путлеровских холуёв меркеляк да микронов.
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Добавь венгров,чехов..Кто там еще неправильно высказывался?И к кому вступать?В балтами?Там армия 3ёх стран может тысяч 20 наберет.Мощь.
А вообще Петр не боится что его просто убьют за звездёж?
НАТО может и хорошо.Только вот вчера вроде Трамп опять разнылся,что мало платят.Хочет поднять стоимость за членство до 4% от ВВП.
Если учесть,что по ВВП Украина на предпоследнем месте,то одна надежда,что платить будет Петя. 4% это пару транзитов с кацапами.
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Вот одного не понятно, богатый человек, нахрена ему то НАТО? Ладно ЕС, бизнес, дела... но что он забыл в НАТО. Кстати Финляндия так и не стала членом НАТО, осталась в партнерах. А сосед то одинаковый.
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Чтобы обещать. НАТО, ЕС, различные членства - это не паханое поле для обещаний и пиара, потому что за это нельзя спросить через месяц, год, 5 лет, скажет - срок малой, надо еще подождать.
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Не понять тебе, там за печкою,
Потому темнота тьі не культурная.
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Хряк хочет любым способом вернуть себе власть.Для воров такого масштаба власть это всё...
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кацапи хочуть бути словянами а не фіно-уграми. та й історія у фінів своя
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Спасибо Петя шо не здал Украину так как кремлёвские шавки приСлуги Урода здают...
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та да.... лягушатники с немчурами уже руссне гарантий надавали, что не дадут пдч ни нам ни грузинам...
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Очередной пиар-пук от пэдрота.
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опять куколка болит? на процедуры ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 716 и дружбана 1966го прихвати
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В спам, даун ЗЕбильный
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У Порошенко по синьке что ли пробивает? Или спонтанно?
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...Порошок уже для упоротых кацапов наших и залесских, как Бандера стал, плющит их непалецки, бьются в истерики, брызжа слюнями и желчью и те и другие во всех студиях и со всех экранов...)))))))...последняя скрепа по швам трещит, Вторая Мировая...треснет окончательно сия скрепа и кацап как явление в лету канет... ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8301
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Соромлюся запитати... А хто то такий, той Порошенко?
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Бувший член здупи (о) та співзасновник партіі риглів. Більше 20 років паралельно і в бізнесі, і в політиці. Але (алілуйя!!!) - свята, безгрішна і патріотична людина. "Ачєвіднає-нєвєраятнає"(с).
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А что же ты мразь за 5 лет ничего не сделал для принятия дорожной карты по вступлению, а теперь пиарится на ничего не значащих заявлениях Рады.
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Как это всё практически нам поможет?Неужели найдётся хоть один идиот,который реально поверит,что нас примут в НАТО после того,что случилось в 14-ом году,и альянс,плечом к плечу,поможет нам отбить Донецк у кацапов...Зачем снова и снова заряжать эту очевидную туфту?В НАТО надо было вступать в 90-е,как сделали умные Балтийцы.Сейчас поздно.Ловушка захлопнулась.Неужели это неочевидно?
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Кхе-кхе .... хотел спросить у пети: "А что же ты делал все эти 5 лет?"
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Ему за 5 лет не пришло это в голову. Бывает.
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Манию величия ещё никто не отменял
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Сидів би вже тихо "...як срака в гостях"©
Скоро пол годика минет, как электорат наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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Просто немогу понять петя армию одел обул бабки армии дал, боевую технику отремонтировал в результате чего армия Украины на 10 в рейтинге армий Европы. И шо опять рехфоврмы? ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7401
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Петя з томосом бігав, як курка з яйцем, тепер з темою НАТО носиться, як телепень з писаною торбою... Зупиніть цього невдаху, бо ті гулі у нього на лобі люди за роги сприймають.
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Плювати на думку Свиночолого брехла холопа Фірташа-Хуйла.
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как можно гарантировать то что никогда не произойдет? в ближайшие 25 лет уж точно
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Если Порошенка підарашкі нєнавідєлі, то Зєлєнского прєзірают:

https://youtu.**************
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