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Все про:G-7 (218) США (5920) Трамп (2295)

 Саміт G7 пройде в заміській резиденції президента США Кемп-Девіді, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступний саміт лідерів країн G7 відбудеться в американському Кемп-Девіді.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що вже більш-менш відомо, що ми збираємося зробити це в Кемп-Девіді", - заявив він, відповідаючи на запитання журналіста на пресконференції в Лондоні.

"Це буде в Кемп-Девіді. Там людям подобається", - додав він.

Нагадаємо, про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

У жовтні президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Маямі, "з огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ і демократів".

Наступний саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.

Кемп-Девід - розташована за 100 кілометрів від Вашингтона резиденція президента США. Офіційна назва Naval Support Facility Thurmont.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163259
 
 
 Топ коментарі
 
Трампу далеко до наших дупутатів. Ніщеброд мериканський.
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Ну до июня еще и дожить надо.... А Трампа ждет веселый Новый год. Правда, как Боря Ельцин, набухаться до такого состояния ему вряд ли удасца
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я это название "Кэмп-Дэвид" еще со школы помню. что то там было в середине 80-ых. Что - не помню. на четко помню прилагательное "кэмпдевидский" по ящику в программе "время" и "международной панораме"
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Сколько тебе лет. Я помню название Кэмп девидскся сделка.
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ну если я в середине 80-х в школу ходил - как думаешь сколько мне лет?
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Ты что еврей???? Мое мнение это мое. Тебя спросили, можно просто ответить????
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ты с какой целью интересуешься? подкатываешь? так я по девочкам. ты девочка?
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А импичмент))) Трамп в роли кого будет в Кэмп-Дэвиде, как наш клоун, развлекать?
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Трампу далеко до наших дупутатів. Ніщеброд мериканський.
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Ну до июня еще и дожить надо.... А Трампа ждет веселый Новый год. Правда, как Боря Ельцин, набухаться до такого состояния ему вряд ли удасца
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Гей адміни, дайте всяку фуйню дочитати, а то працюєте як Анька-кулеметниця Саміт G7 пройде в заміській резиденції президента США Кемп-Девіді, - Трамп - Цензор.НЕТ 6333
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Знаю точно, что кремлёвский фюрер очень болезненно переносит тот момент, когда сходку Г-7 проводят без участия Немытой.
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Чуток истории...
Ровно 60 лет назад Кэмп- Дэвид посетил Хрущев, после чего началось потепление отношений с США во главе с Эйзенхауэром.

В течение нескольких месяцев после возвращения в Москву первый секретарь ЦК КПСС часто говорит о «духе Кэмп-Дэвида», духе товарищества и дружбы. Эйзенхауэра ждут в июне с визитом в СССР. Никита построил для него дачу и поле для гольфа, чтобы американский президент мог насладиться своим любимым отдыхом. Но, бац, и этот ковбой Эйзенхауэр разрешает шпиону U2 пролететь над СССР 1 мая 1960 года. Хрущев расценил нарушение советского воздушного пространства как измену со стороны своего американского друга. Он быстро меняет температуру отношений. Холодная война начинается снова.

Саміт G7 пройде в заміській резиденції президента США Кемп-Девіді, - Трамп - Цензор.НЕТ 769
Саміт G7 пройде в заміській резиденції президента США Кемп-Девіді, - Трамп - Цензор.НЕТ 5489
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