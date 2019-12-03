 Саміт G7 пройде в заміській резиденції президента США Кемп-Девіді, - Трамп

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що вже більш-менш відомо, що ми збираємося зробити це в Кемп-Девіді", - заявив він, відповідаючи на запитання журналіста на пресконференції в Лондоні.

"Це буде в Кемп-Девіді. Там людям подобається", - додав він.

Нагадаємо, про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

У жовтні президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Маямі, "з огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ і демократів".

Наступний саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.

Кемп-Девід - розташована за 100 кілометрів від Вашингтона резиденція президента США. Офіційна назва Naval Support Facility Thurmont.