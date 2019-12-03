 Саміт G7 пройде в заміській резиденції президента США Кемп-Девіді, - Трамп

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що вже більш-менш відомо, що ми збираємося зробити це в Кемп-Девіді", - заявив він, відповідаючи на запитання журналіста на пресконференції в Лондоні.
"Це буде в Кемп-Девіді. Там людям подобається", - додав він.
Нагадаємо, про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.
Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.
У жовтні президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Маямі, "з огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ і демократів".
Наступний саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.
Кемп-Девід - розташована за 100 кілометрів від Вашингтона резиденція президента США. Офіційна назва Naval Support Facility Thurmont.
Ровно 60 лет назад Кэмп- Дэвид посетил Хрущев, после чего началось потепление отношений с США во главе с Эйзенхауэром.
В течение нескольких месяцев после возвращения в Москву первый секретарь ЦК КПСС часто говорит о «духе Кэмп-Дэвида», духе товарищества и дружбы. Эйзенхауэра ждут в июне с визитом в СССР. Никита построил для него дачу и поле для гольфа, чтобы американский президент мог насладиться своим любимым отдыхом. Но, бац, и этот ковбой Эйзенхауэр разрешает шпиону U2 пролететь над СССР 1 мая 1960 года. Хрущев расценил нарушение советского воздушного пространства как измену со стороны своего американского друга. Он быстро меняет температуру отношений. Холодная война начинается снова.