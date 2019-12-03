 Рада затвердила перелік ювілеїв і пам'ятних дат для відзначення на державному рівні у 2020 році

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Документ визначає перелік річниць найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.
Зокрема, наступного року на державному рівні відзначатимуться:
- 1075 років з часу першої писемної згадки про місто Коростень;
- 1075 років з початку правління княгині Ольги;
- 920 років з часу першої писемної згадки про місто Дубно;
- 900 років з часу першої писемної згадки про Видубицький монастир;
- 500 років з часу створення Нобельського Євангелія – найдавнішої рукописної книги Полісся;
- 400 років з часу відновлення православної ієрархії у Києві та обрання Київським православним митрополитом Йова Борецького;
- 375 років з часу заснування міста Слов'янська;
- 310 років з дня прийняття Конституції Пилипа Орлика;
- 250 років з часу заснування міста Запоріжжя;
- 155 років з дня відкриття Одеського національного університету імені Мечникова.
Постановою парламент рекомендував уряду створити організаційний комітет із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році та розробити й затвердити відповідні плани заходів.
Водночас профільним міністерствам (освіти та науки; культури, молоді та спорту; закордонних справ) рекомендовано проводити в навчальних закладах уроки, виховні години, засідання за круглим столом, конференції, інші тематичні заходи, приурочені до пам’ятних дат та ювілеїв; включити відповідні теми до переліку конкурсів МАН, а також до рефератів, курсових та дипломних робіт у навчальних закладах; забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій, приурочених до пам’ятних дат та ювілеїв; опрацювати питання щодо завчасного включення найбільш визначних дат української історії до списку знаменних дат ЮНЕСКО.
Також рекомендується Держкомтелерадіо створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв. ПАТ "Укрпошта" запропоновано видати поштові конверти та поштові марки, а Національному банку України - виготовити ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв 2020 року.
Якшо шо то я з північно- західної України...
250 років як московити зруйнували Запорозьку Січ.
Делом займитесь, дятлы блин...