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 Політика України
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Все про:ВР (6266) свято (426) ювілей (31)

 Рада затвердила перелік ювілеїв і пам'ятних дат для відзначення на державному рівні у 2020 році

Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році". Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Документ визначає перелік річниць найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.

Зокрема, наступного року на державному рівні відзначатимуться:

  • 1075 років з часу першої писемної згадки про місто Коростень;
  • 1075 років з початку правління княгині Ольги;
  • 920 років з часу першої писемної згадки про місто Дубно;
  • 900 років з часу першої писемної згадки про Видубицький монастир;
  • 500 років з часу створення Нобельського Євангелія – найдавнішої рукописної книги Полісся;
  • 400 років з часу відновлення православної ієрархії у Києві та обрання Київським православним митрополитом Йова Борецького;
  • 375 років з часу заснування міста Слов'янська;
  • 310 років з дня прийняття Конституції Пилипа Орлика;
  • 250 років з часу заснування міста Запоріжжя;
  • 155 років з дня відкриття Одеського національного університету імені Мечникова.

Постановою парламент рекомендував уряду створити організаційний комітет із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році та розробити й затвердити відповідні плани заходів.

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Водночас профільним міністерствам (освіти та науки; культури, молоді та спорту; закордонних справ) рекомендовано проводити в навчальних закладах уроки, виховні години, засідання за круглим столом, конференції, інші тематичні заходи, приурочені до пам’ятних дат та ювілеїв; включити відповідні теми до переліку конкурсів МАН, а також до рефератів, курсових та дипломних робіт у навчальних закладах; забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій, приурочених до пам’ятних дат та ювілеїв; опрацювати питання щодо завчасного включення найбільш визначних дат української історії до списку знаменних дат ЮНЕСКО.

Також рекомендується Держкомтелерадіо створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв. ПАТ "Укрпошта" запропоновано видати поштові конверти та поштові марки, а Національному банку України - виготовити ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163256
 
 
 Топ коментарі
 
250 лет со времени основания города ЗапорожьеИсточник:https://censor.net.ua/n3163256

250 років як московити зруйнували Запорозьку Січ.
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А що, коли Українська перемогла русскаязичних під Конотопом, то це не державне Свято??
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Ну, да еще в Париже Зеля начудит и появится не один праздник..... Российский...
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Ну да там Бастилию брали,а у нас взятие Верховной Рады .
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Но там не только взяли, но и разобрали. А у нас только Савченко с Рубаном и пара ржавых минометов. Правда, пока Зели не Лоха не было, в Париже был Нотр Дам. Теперь нет.... Я бы советовал лягушкам все таки выписать пару сотен пожарных машин, так на всякий случай....
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В Запоріжжі міст добудуйьєте, не позлрьтесь. Тим більше юбілей...
Якшо шо то я з північно- західної України...
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А що, коли Українська перемогла русскаязичних під Конотопом, то це не державне Свято??
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Ніззя. Дядя Путін обідітся, і нє прігласіт Вовіка, на парад дєдов на палочках.
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ескімо на палачькє відєл...і даже лєдєнци какієта...а вот шоб парад дєдов на палачьках...
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250 лет со времени основания города ЗапорожьеИсточник:https://censor.net.ua/n3163256

250 років як московити зруйнували Запорозьку Січ.
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Такие праздн Рада затвердила перелік ювілеїв і пам'ятних дат для відзначення на державному рівні у 2020 році - Цензор.НЕТ 2814 ики могут делать только советские украинцы у которых нет своей Родины.
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Верховная Рада приняла постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году". Соответст Источник: https://censor.net.ua/n3163256
Делом займитесь, дятлы блин...
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