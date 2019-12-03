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Все про:імпічмент (163) США (5920) Трамп (2295)

 У комітеті з розвідки в Конгресі США оприлюднено звіт щодо питання імпічменту Трампу

Представники демократичної партії США у Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє пресслужба Палати представників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Так, у звіті зібрана інформація про дії Трампа щодо України, які призвели до розслідування, ініційованого Демократичною партією.

"Схема президента Трампа підірвала зовнішню політику США щодо України та підірвала нашу національну безпеку на користь двох політично мотивованих розслідувань, які допомогли би його кампанії з переобрання", — йдеться у документі.

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У звіті детально викладена історія з імовірним тиском Трампа на українського президента Володимира Зеленського та наданням військової допомоги в обмін на початок розслідування проти Хантера Байдена.

"Президент Трамп та його вищі посадові особи можуть не бачити нічого поганого в тому, щоб використовувати повноваження офісу президента для тиску на іноземну країну, щоб допомогти в кампанії переобрання президента… Однак батьки-засновники прописали заходи для керівника, який ставить свої особисті інтереси вище інтересів країни: імпічмент", — наголошується в документі.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163254
 
   
 Топ коментарі
 
к рыжему любителю расеюшки подкрадывается писец
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В ФБР считают весь российский софт "потенциально опасным"

В комитете по разведке в Конгрессе США обнародован отчет по вопросу импичмента Трампу - Цензор.НЕТ 8180

Любой российский софт, включая популярное приложение FaceApp, представляет потенциальную угрозу для безопасности США. Такой ответ был дан в ответ на обращение сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера представителем ФБР Джилом Тайсоном.
Сенатор опубликовал полученный из ФБР ответ в своем "твиттере", написав: "Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы пользователей скачали FaceApp, я спросил у ФБР насколько это безопасно ли оно. Вот, что ФБР ответило".
A warning to share with your family & friends:

This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.

Well, the FBI just responded.

And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. - Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019
В документе говорится, что вывод был сделан на основании типа данных, собираемых приложением, его политики конфиденциальности, а также правовых механизмов в России. В частности, на основании того, что у российский спецслужб есть возможность получить доступ к информации, хранящейся на российских серверах.
В ФБР также заявили, что они примут меры, если станет понятно, что FaceApp каким-либо образом используется для вмешательства в будущие выборы в США.
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Больше всего поражает позиция республиканской партии. Ну видят что такое "трамп", его убирать нужно и чем скорее тем лучше для США и всего мира, но партийные - шкурные интересы важнее, своя рубашка ближе к телу как говорится.. "патриЕты" бдин , был один Маккейн и того не стало.
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к рыжему любителю расеюшки подкрадывается писец
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А чему ты так радуешься.
"Я ДАЛ ВАМ "ДЖАВЕЛИНЫ", ТОГДА КАК ОБАМА ВАМ ОТПРАВЛЯЛ ПОКРЫВАЛА"

Макака Обама больше друг Путина и дюбитель договорняков. Чем помог Обама в 2014 - возбужался и озабачивался.
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В ФБР считают весь российский софт "потенциально опасным"



Любой российский софт, включая популярное приложение FaceApp, представляет потенциальную угрозу для безопасности США. Такой ответ был дан в ответ на обращение сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера представителем ФБР Джилом Тайсоном.
Сенатор опубликовал полученный из ФБР ответ в своем "твиттере", написав: "Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы пользователей скачали FaceApp, я спросил у ФБР насколько это безопасно ли оно. Вот, что ФБР ответило".
A warning to share with your family & friends:

This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.

Well, the FBI just responded.

And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. - Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019
В документе говорится, что вывод был сделан на основании типа данных, собираемых приложением, его политики конфиденциальности, а также правовых механизмов в России. В частности, на основании того, что у российский спецслужб есть возможность получить доступ к информации, хранящейся на российских серверах.
В ФБР также заявили, что они примут меры, если станет понятно, что FaceApp каким-либо образом используется для вмешательства в будущие выборы в США.
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Сенат не допустит импичмента.Трампу грозит 20 лет за преследование Иованович и Тейлора.
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Обаму уже посадили за увольнение ВСЕХ послов, назначенных Бушем-младшим? В комитете по разведке в Конгрессе США обнародован отчет по вопросу импичмента Трампу - Цензор.НЕТ 3087
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Преследование и увольнение в "американском" языке - синонимы? :D
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Ну во-первых, никто эту бедняжку Йованович не преследовал, и даже не увольнял, а просто перевели на другую работу с сохранением оклада. Во-вторых, и назначать, и увольнять послов - прерогатива президента США, и он же определяет внешнюю политику государства. Те, кто с этой политикой не согласны, всегда могут уйти, но эти господа решили, что они самые умные, и стали вести свои собственные подковерные игры. Единственная ошибка Трампа - это то, что он сразу их всех не выкинул.
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Ответ от республиканцев:
"Представленные доказательства не подтверждают ни одного из обвинений демократов, и ни один из свидетелей демократов не заявил о наличии взяточничества, вымогательства или другого серьезного преступления или проступка."
https://republicans-oversight.house.gov/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-02-Report-of-Evidence-in-the-Democrats-Impeachment-Inquiry-in-the-House-of-Representatives.pdf
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Ну и что?Если в суде обвинемый не признает себя виновным,это не значит что он уйдет от наказания.Подумаешь республиканцы кричат "не виноватая я !" Разберуться кто виноват,это не кацапия где все решает сцарь.
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Здесь я с вами все таки не соглашусь. В Сенте США республикснское бол шинство. Но это не означает автоматически ни импичмент, ни его отсуствие.
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Да не вопрос. Вот только в суде вину нужно доказывать, а у защиты есть право вызывать и допрашивать свидетелей. В данном случае ничего подобного не было, поэтому все осталось на уровне громких заявлений обвинителей, и свидетельских показаний в стиле "я думал", " мне показалось", "я так предполагаю".
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Ну как ж не было?Например хоть бы обнародованный телефонный разговор с зеленским, был придоставлен по требованию обвинителей, и факт использования нашего зебобы в своих интересах ,манипулирование президентом другой страны ,военная помощь Украине должна предоставлятья не за компромат на Байдена ,а согласно достигнутым договоренностям как помошь стране пострадавшей от российской агрессии, факт злоупотребления властью в личных целях ,давление на иностранную страну, чтобы помочь в компании переизбрания президента имеет место быть.
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А вы сами стенограмму читали, или только то, что о ней с подачи демократов пишут украинские СМИ?
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По отношении к Тейлору и Иванович доказана личная заинтересованность.Импичмента не будет.Но сенат может сменить ставку с Трампа на Пенса..
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Здравствуй жопа новий год:

Трамп назвал ***** "прекрасным парнем"
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча",
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Панове Импичмент только за телефонный разговор. Интересы государства на первом месте. Может себе кто то представить, что Президент США заявит мы выполняем, к примеру Квебекские соглашения, при этом их как то не подписав. Я, не представляю. Ау нас пять лет говорят о каких то Минских соглашениях ксждый день и тишина. А потгм спрашивают почему, нам диктуют условия и мы молчим??????
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Больше всего поражает позиция республиканской партии. Ну видят что такое "трамп", его убирать нужно и чем скорее тем лучше для США и всего мира, но партийные - шкурные интересы важнее, своя рубашка ближе к телу как говорится.. "патриЕты" бдин , был один Маккейн и того не стало.
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Я все таки, с вами не согласен. Республикснцы, все таки рабы общественного мнения. И только оно определит судьбу Трампа
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Возможно. Но лучше проиграть на каком то этапе выборы, чем оставить пятно на репутации партии и внести такой дисбаланс в весь Западный мир, который ликвидировать ( в случае второго срока) будет просто не возможно, ну разве что в результатах третьей мировой. Но это конечно решение американцев. Наверное мир сошел с ума.
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Никто ни с чего не сошёл. Просто путин - хабадник, Трамп - хабадник, его зять и дочь - хабадники - все эти факторы сегодня активированы. Потому в кремле так скакали от радости, когда Трамп победил. Потому что Трамп - наш. (Свой).
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Хабад за рыжего ещё поборется. Ведь не зря же его дочурка Иванка приняла иудаизм и возглавила женское крыло Хабада .
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Закат Хабад. Алмазный Король Путина. (ютуб)

В американские выборы вмешивались российские хабадники.
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Realy?Республиканцы и сейчас уверены, что,в выборы, вмешались и Россия, и Украина, хотя и не в одном масштабе. Во вторник республиканец Брэд Венструп попросил бывшего посланника США на Украине Курта Волкера подтвердить.«Я согласен с этим», сказал Волкер.«По мнению президента, он действительно думал, что Украина пытается повлиять на выборы 2016 года», - спрсил республиканец Джим Джордан.
«Демократы хотят это отрицать, но это произошло».Джордан перечислил действия Авакова, Лещенко, Чалого и других.
«Это, вероятно, осталось в голове кандидата?», - спросил он.Это действительно так.В ходе событий, которые в настоящее время расследуются, напомнил Волкер, президент заявил, что Украина «пыталась меня устранить». Он не ошибся.
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У Украины не тот вес, чтобы устранять американских президентов.
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Повод для импичмента слишком бредовый.
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