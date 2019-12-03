 У комітеті з розвідки в Конгресі США оприлюднено звіт щодо питання імпічменту Трампу

Про це повідомляє пресслужба Палати представників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.
Так, у звіті зібрана інформація про дії Трампа щодо України, які призвели до розслідування, ініційованого Демократичною партією.
"Схема президента Трампа підірвала зовнішню політику США щодо України та підірвала нашу національну безпеку на користь двох політично мотивованих розслідувань, які допомогли би його кампанії з переобрання", — йдеться у документі.
У звіті детально викладена історія з імовірним тиском Трампа на українського президента Володимира Зеленського та наданням військової допомоги в обмін на початок розслідування проти Хантера Байдена.
"Президент Трамп та його вищі посадові особи можуть не бачити нічого поганого в тому, щоб використовувати повноваження офісу президента для тиску на іноземну країну, щоб допомогти в кампанії переобрання президента… Однак батьки-засновники прописали заходи для керівника, який ставить свої особисті інтереси вище інтересів країни: імпічмент", — наголошується в документі.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
"Я ДАЛ ВАМ "ДЖАВЕЛИНЫ", ТОГДА КАК ОБАМА ВАМ ОТПРАВЛЯЛ ПОКРЫВАЛА"
Макака Обама больше друг Путина и дюбитель договорняков. Чем помог Обама в 2014 - возбужался и озабачивался.
Любой российский софт, включая популярное приложение FaceApp, представляет потенциальную угрозу для безопасности США. Такой ответ был дан в ответ на обращение сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера представителем ФБР Джилом Тайсоном.
Сенатор опубликовал полученный из ФБР ответ в своем "твиттере", написав: "Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы пользователей скачали FaceApp, я спросил у ФБР насколько это безопасно ли оно. Вот, что ФБР ответило".
A warning to share with your family & friends:
This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.
Well, the FBI just responded.
And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. - Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019
В документе говорится, что вывод был сделан на основании типа данных, собираемых приложением, его политики конфиденциальности, а также правовых механизмов в России. В частности, на основании того, что у российский спецслужб есть возможность получить доступ к информации, хранящейся на российских серверах.
В ФБР также заявили, что они примут меры, если станет понятно, что FaceApp каким-либо образом используется для вмешательства в будущие выборы в США.
"Представленные доказательства не подтверждают ни одного из обвинений демократов, и ни один из свидетелей демократов не заявил о наличии взяточничества, вымогательства или другого серьезного преступления или проступка."
https://republicans-oversight.house.gov/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-02-Report-of-Evidence-in-the-Democrats-Impeachment-Inquiry-in-the-House-of-Representatives.pdf
Трамп назвал ***** "прекрасным парнем"
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча",
В американские выборы вмешивались российские хабадники.
«Демократы хотят это отрицать, но это произошло».Джордан перечислил действия Авакова, Лещенко, Чалого и других.
«Это, вероятно, осталось в голове кандидата?», - спросил он.Это действительно так.В ходе событий, которые в настоящее время расследуются, напомнил Волкер, президент заявил, что Украина «пыталась меня устранить». Он не ошибся.