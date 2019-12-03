 Рада ухвалила закон про верифікацію пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент України вважає зазначений закон надзвичайно важливим та підтримує необхідність запровадження верифікації державних виплат, що здійснюються коштами державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Разом з тим, він не може підписати даний Законопроєкт з огляду на наявні неузгодженості з діючими законами", - зазначив представник Президента у Верховній Раді, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Депутати підтримали пропозиції президента з метою узгодження положень ухвалених законів України в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" слова "абзац другий" замінити словами "абзац третій".

Нагадуємо, закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" Верховна Рада ухвалила в другому читанні 17 жовтня. Його метою є підвищення адресності державних виплат. 7 листопада закон повернуто з пропозиціями президента.

Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян за отриманням держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку має направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.

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