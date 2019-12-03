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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (6266) Зеленський (3744) пенсія (549) субсидія (333)

 Рада ухвалила закон про верифікацію пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського

Верховна Рада підтримала закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" з урахуванням пропозицій президента. "За" проголосували 248 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент України вважає зазначений закон надзвичайно важливим та підтримує необхідність запровадження верифікації державних виплат, що здійснюються коштами державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Разом з тим, він не може підписати даний Законопроєкт з огляду на наявні неузгодженості з діючими законами", - зазначив представник Президента у Верховній Раді, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Депутати підтримали пропозиції президента з метою узгодження положень ухвалених законів України в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" слова "абзац другий" замінити словами "абзац третій".

Нагадуємо, закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" Верховна Рада ухвалила в другому читанні 17 жовтня. Його метою є підвищення адресності державних виплат. 7 листопада закон повернуто з пропозиціями президента.

Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян за отриманням держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку має направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.

Дивіться також: Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163253
 
 
 Топ коментарі
 
ваш упырь хуйло получает в сотни тысяч раз больше трампа Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского - Цензор.НЕТ 218.но ему все равно мало.
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"слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий"
очень важные изменения от вазелина шестого. прямо весь смысл меняют
а смысл простой - в этом году субсидии сократили. будут еще эффективнее сокращать
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https://www.youtube.com/watch?v=nwQT913HqI0

Тотальный провал Газпрома и рука помощи от слуг народа. Афёра Оржеля.
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"слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий"
очень важные изменения от вазелина шестого. прямо весь смысл меняют
а смысл простой - в этом году субсидии сократили. будут еще эффективнее сокращать
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коментар відмічено як спам  
 
Почему упырь Коболев продавая нам наш газ получает в 30 раз больше президента Трампа?!

Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского - Цензор.НЕТ 5900
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Потому что Трамп долларовый миллиардер, а мама Коболева - пока еще долларовый миллионер. Надо догонять.
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https://www.youtube.com/watch?v=nwQT913HqI0

Тотальный провал Газпрома и рука помощи от слуг народа. Афёра Оржеля.
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ваш упырь ***** получает в сотни тысяч раз больше трампа .но ему все равно мало.
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Потому, что он нагнул кацапов на деньги. В 100000 раз больше зарплаты трампа.
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Он нагнул или адвокаты которых наняла организация которую он представляет, да и денег то еще никто не видел, а вот премию мама Коболева уже увидела. Все это напоминает анекдот, когда уставший бык возвращается с пахоты с мухой на рогу, а вторая муха подлетает и спрашивает первую, мол где вы были, а первая отвечает: " Мы пахали!" Пахать и получать премии разные вещи.
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З 1 грудня піднімуть мінімальну пенсію на 74 гривні , а пенсії тим хто отримує більше 40 тисяч пенсії піднімуть на 740 гривень. Що поробиш, хто крав, той і має.
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Це не справедливість - це знущання. Встановіть межу в 5 раз між мінімальною і максимальною пенсією.
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Я в сраці бачив і Зе і Пе Навіть Ю. А жопоблоковців хотів би бачити чи в козлорилії чи в землі. Тому не звизди порохобот сраний.
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Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!

Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
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Іди в дупу порохобот. Як можна бути таким тупим мля. Бачити якю хєрню натаорив Петро за 5 років і всерівно лизаьи йому дупу. Ти аьо невиправний порохобот або проплачений бот. І так і інакше іди в дупу...
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А не могло статися так, що його просто оббрехали євреї?
Ну, чисто теоретично таке можна припустити?
Всі ці Бігуси, Рабиноичі, Фельдмани, Фукси, Бутусави, Гордони, Дубінські, Гнапи, Менделі, Бужанські. Шефіри та іже з ними імя їм легіон! Оббрехали, щоб пролізти до влади.
Чисто теоретично таке можна припустити?
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Та що ти таке кажеш! Хіба євреї можуть брехати? Рада ухвалила закон про верифікацію пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського - Цензор.НЕТ 6805
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Як можна когось туди посилати , якщо те місце давно і грунтовно вже зайнято зебілами? 😕
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Наконец ! Наступило обещанное процветание.... Проверят всех .....не причастных. Хулигархов низя, беня запретил.
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А жона нелоха уже оформило субсидие?
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почему мразеуряд не повышает пенсии до уровня который был при януковиче
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Да! Да! Но...- нет!!!
Это не Голобородьки ,это Голохвостовы...
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Лох це доля! Лох має страждати і лох буде страждати!
Ви - гої, вам євреї, яких ви привели до влади нічого не винні, бо ви не люди, ви людиноподібні істоти створені для потреб богообраного народу, так само як свійська худоба.
І відношення їхнє до вас - відповідне! Воно не може бути іншим.
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Зебилы, держите карман шире, скоро повалит манна небесная от нелоха
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интересно, пианистка чМоника в принципе понимает значение слов-верификация, мониторинг, на информационно-аналитической платформе?
март 2019 "я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да, но это просто сейчас нельзя. это нельзя нигде показывать и рассказывать, потому что мы там сразу потеряем ха-ха-ха те деньги которые торгуют помидорами на рынке. мы просто потеряем там ээээээ. хоть какую то поддержку, но стремиться нужно туда, технологии не надо отвергать, надо их везде применить. поэтому я так специально отойти и перехожу в это. потому что именно эти люди будут чувствовать здесь комфортно."
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