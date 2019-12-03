 Рада ухвалила закон про верифікацію пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент України вважає зазначений закон надзвичайно важливим та підтримує необхідність запровадження верифікації державних виплат, що здійснюються коштами державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Разом з тим, він не може підписати даний Законопроєкт з огляду на наявні неузгодженості з діючими законами", - зазначив представник Президента у Верховній Раді, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Депутати підтримали пропозиції президента з метою узгодження положень ухвалених законів України в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" слова "абзац другий" замінити словами "абзац третій".
Нагадуємо, закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" Верховна Рада ухвалила в другому читанні 17 жовтня. Його метою є підвищення адресності державних виплат. 7 листопада закон повернуто з пропозиціями президента.
Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян за отриманням держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку має направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.
очень важные изменения от вазелина шестого. прямо весь смысл меняют
а смысл простой - в этом году субсидии сократили. будут еще эффективнее сокращать
Тотальный провал Газпрома и рука помощи от слуг народа. Афёра Оржеля.
Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
Ну, чисто теоретично таке можна припустити?
Всі ці Бігуси, Рабиноичі, Фельдмани, Фукси, Бутусави, Гордони, Дубінські, Гнапи, Менделі, Бужанські. Шефіри та іже з ними імя їм легіон! Оббрехали, щоб пролізти до влади.
Чисто теоретично таке можна припустити?
Это не Голобородьки ,это Голохвостовы...
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Лох це доля! Лох має страждати і лох буде страждати!
Ви - гої, вам євреї, яких ви привели до влади нічого не винні, бо ви не люди, ви людиноподібні істоти створені для потреб богообраного народу, так само як свійська худоба.
І відношення їхнє до вас - відповідне! Воно не може бути іншим.
март 2019 "я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да, но это просто сейчас нельзя. это нельзя нигде показывать и рассказывать, потому что мы там сразу потеряем ха-ха-ха те деньги которые торгуют помидорами на рынке. мы просто потеряем там ээээээ. хоть какую то поддержку, но стремиться нужно туда, технологии не надо отвергать, надо их везде применить. поэтому я так специально отойти и перехожу в это. потому что именно эти люди будут чувствовать здесь комфортно."