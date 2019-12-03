 Угорщина не пропонувала РФ "разом захищати права нацменшин в Україні", - Зеленко

Про це йдеться в публікації на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС України ознайомилося з інформацією щодо заяви спікера Державної Думи РФ В.Володіна про звернення Державних Зборів Угорщини до Держдуми з проханням про об’єднання зусиль для захисту національних меншин в Україні.

У цьому зв’язку наше Посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації і отримало відповідь, що, з огляду на те, що Державні Збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів.





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Вважаємо, що Україна та Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, в тому числі і тих, щодо яких ми маємо різні підходи.



Віримо, що Угорщина, яка як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 грудня глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламенти Росії й Угорщини об'єднають зусилля в захисті прав нацменшин на території України.