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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (517) МЗС (1977) Росія (21498) нацменшини (118) Зеленко (43)

 Угорщина не пропонувала РФ "разом захищати права нацменшин в Україні", - Зеленко

Офіційний представник МЗС України Катерина Зеленко прокоментувала ЗМІ заяву спікера Державної Думи РФ В'ячеслава Володіна.

Про це йдеться в публікації на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС України ознайомилося з інформацією щодо заяви спікера Державної Думи РФ В.Володіна про звернення Державних Зборів Угорщини до Держдуми з проханням про об’єднання зусиль для захисту національних меншин в Україні.

У цьому зв’язку наше Посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації і отримало відповідь, що, з огляду на те, що Державні Збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів.

Також читайте: Україна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг

Вважаємо, що Україна та Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, в тому числі і тих, щодо яких ми маємо різні підходи.

Віримо, що Угорщина, яка як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 грудня глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламенти Росії й Угорщини об'єднають зусилля в захисті прав нацменшин на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163252
 
   
 Топ коментарі
 
_Надо там профилактику провести... Альо, эта СБУ? Во избежание. И бригаду разместить (дивизию было бы лучше).
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Вата хоче у Європу:
Служба безопасности Украины (СБУ) схватила члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» и героя Русской Весны Игоря Кучерявого. Кучерявый пересекал границу, чтобы получить загранпаспорт Украины, по которому можно без визы ездить в ЕС. - Pavel Pryanikov(twitter)
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Дві. Одна бригада ЗСУ, одна нацгвардії і плсилити СБУ виходдцями з Волині чи Черкаської області...
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а у Венгрии должна кацапия на свой звездёж разрешение спрашивать ? Не смешите мои тапочки ...
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Вата хоче у Європу:
Служба безопасности Украины (СБУ) схватила члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» и героя Русской Весны Игоря Кучерявого. Кучерявый пересекал границу, чтобы получить загранпаспорт Украины, по которому можно без визы ездить в ЕС. - Pavel Pryanikov(twitter)
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На обмін падлу козлорилу. А до того в камеру з ато-оосниками для перевиховання...
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і знову поц володін(пукінський) всрамшись Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 4629
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Хотелось бы также уточнить, имеются ли в Национальном Собрании Венгрии представители нацменьшинств Венгрии. Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 1487
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Венгры тоже не идиоты, чтобы подобные темы официально провозглашать и регистрировать....приватные беседы, которые Володин озвучил на весь мир... Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 9727
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Прикацапиженні ж угри. Володін блазень не втримав своє лизало, схоже.
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ПізДно, мадярчики, догралися...
Мадярський язик теперя уже рюзький...
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не догралися, а довийоббікувалися Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 6780
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А кацапбздюри як жеж? Оця вся дивна вато-сепа-совко-путя-мишо-брато-ковбасо2,20-філітична овочна братія?
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_Надо там профилактику провести... Альо, эта СБУ? Во избежание. И бригаду разместить (дивизию было бы лучше).
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Дві. Одна бригада ЗСУ, одна нацгвардії і плсилити СБУ виходдцями з Волині чи Черкаської області...
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Какие тут могут быть возражения? Я только за.
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Официально, естественно нет, но то, что венгры координируют свои дейсвтия с россией очевидно. А вообще все эти претензии Венгрии, Польши начались из-за того, что Украина обнажила свою слабость в ситуации с Крымом - он был сдан без боя, а потому венгры и поляки подумали - если получилось у русских, то почему не получиться у нас?
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треба казати спіке госдури не "володін", а "******"!
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Венгрия мовчит в тряпочку и ничего не опровергает.
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да и без их "опровержений" ясно, что неофициально с кацами они действуют заодно. Их цель - отжать Закарпатье
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Суть факт. Слова и отговорки не имеют значения!
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Верим, что Венгрия как член ЕС и НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3163252
Эээ, странный пассаж. Украина уже в ЕС и НАТО? Я что то пропустил?
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