 "Це делікатне питання", - Зеркаль про непризначення посла України в США

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Радіо НВ

"Думаю, що це делікатне питання, якому всі приділяють багато уваги. Знаю, що останню кандидатуру підтримали всі. Чому досі немає агремана? Ми лише можемо робити якісь припущення", - сказала Зеркаль.

За словами дипломатки, остання кандидатура на цю посаду, про яку їй відомо, - це Володимир Єльченко.

Вона зазначила, що знає, що існують чутки про те, що США до жовтня тричі відмовили Україні, коли вона подавала кандидатуру посла, однак жодного офіційного підтвердження цієї інформації у неї немає.

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