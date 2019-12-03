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 Політика України
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Все про:посол (569) посольство України (164) США (5920) Зеркаль (217)

 "Це делікатне питання", - Зеркаль про непризначення посла України в США

Заступник міністра внутрішніх справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, прокоментувала те, що досі не призначено посла України в США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Радіо НВ

"Думаю, що це делікатне питання, якому всі приділяють багато уваги. Знаю, що останню кандидатуру підтримали всі. Чому досі немає агремана? Ми лише можемо робити якісь припущення", - сказала Зеркаль.

За словами дипломатки, остання кандидатура на цю посаду, про яку їй відомо, - це Володимир Єльченко.

Вона зазначила, що знає, що існують чутки про те, що США до жовтня тричі відмовили Україні, коли вона подавала кандидатуру посла, однак жодного офіційного підтвердження цієї інформації у неї немає.

Читайте також: "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163251
 
 
 Топ коментарі
 
Может и поэтому тоже?

14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
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Невже Лисого три рази пропонували? "Это чувствительный вопрос", - Зеркаль о неназначении посла Украины в США - Цензор.НЕТ 6277
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Зебилы, а зачем вы убрали Чалого? "Это чувствительный вопрос", - Зеркаль о неназначении посла Украины в США - Цензор.НЕТ 2592
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Невже Лисого три рази пропонували? "Это чувствительный вопрос", - Зеркаль о неназначении посла Украины в США - Цензор.НЕТ 6277
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Может и поэтому тоже?

14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
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Уходя УХОДИ и не гавкай раз укакалась!
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Зеркаль и была бы достойной кандидатурой.
Надоело краснеть за наших представителей.
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"Надоело краснеть за наших представителей".
А эта шалупонь разве "наши" ?
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Зелёная шелупонь - не наши,но неизвестно, на сколько их хватит.
Их могут вынести сразу после 9 декабря.
А достойный посол в США Украине необходим и сейчас, и потом.
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Заместитель министра внутренних дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку Источник: https://censor.net.ua/n3163251
Ну вот и разобрались
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