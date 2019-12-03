 "Це делікатне питання", - Зеркаль про непризначення посла України в США

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Радіо НВ
"Думаю, що це делікатне питання, якому всі приділяють багато уваги. Знаю, що останню кандидатуру підтримали всі. Чому досі немає агремана? Ми лише можемо робити якісь припущення", - сказала Зеркаль.
За словами дипломатки, остання кандидатура на цю посаду, про яку їй відомо, - це Володимир Єльченко.
Вона зазначила, що знає, що існують чутки про те, що США до жовтня тричі відмовили Україні, коли вона подавала кандидатуру посла, однак жодного офіційного підтвердження цієї інформації у неї немає.
14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
Надоело краснеть за наших представителей.
А эта шалупонь разве "наши" ?
Их могут вынести сразу после 9 декабря.
А достойный посол в США Украине необходим и сейчас, и потом.
Ну вот и разобрались