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 Політика України
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Все про:ВР (6266) НАТО (2192) членство в НАТО (267)

 Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО

Парламент ухвалив постанову "Про заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України — набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору". Її підтримали 284 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У заяві наголошується, що на сьогодні Україна фактично є східним кордоном Північноатлантичного альянсу, і своєю самовідданістю у відсічі російській агресії робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі.

"Безальтернативність вступу України до Організації Північноатлантичного договору встановлена у Конституції України, що також широко підтримується громадянами України, і це має отримати достойну відповідь на рівні довгоочікуваних рішень Альянсу про новий етап зближення між Україною та НАТО. Майбутнє безпеки трансатлантичного простору нині вирішується в Україні, і надання нашій державі Плану дій щодо членства – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у мир і безпеку нашого спільного майбутнього", - зазначається в документі.

У ньому підкреслюється, що перспективна інтеграція України у Північноатлантичний альянс гарантуватиме незалежність, безпеку і суверенітет України, розбудову її як демократичної правової держави, добробут і процвітання громадян України.

"Таке рішення відповідає інтересам громадян України та стане ще одним кроком до побудови дієвої системи міжнародної безпеки", - заявляє ВР.

У зв’язку з цим парламент закликав президента України забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО.

Водночас ВР уповноважила Голову Верховної Ради на підписання документів, спільно із Президентом України та Прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО, а також звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною ПДЧ.

Читайте також: Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163250
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо Пороху и партии ЕС за то что они спасают страну от зебилов Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 9836
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Дякуючи Порошенко і його команді професіоналів.
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А ну почитай новини, дебіл! Що Порох сказав раніше? ПШНХЙ, кацапський холуй.
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Расскажи в чем секрет. Как можно вопрос членства в НАТО, не получив приглашения даже на предварительное обсуждение этого вопроса с самим НАТО? ))
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Зеб, расскажи - как что-то получить если не будешь просить? :D
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"как что-то получить если не будешь просить?"
Охренеть. Это шедевр. Честно. Вот так, раскрыть суть мировоззрения в одном предложении.
Я сохраню это.
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Зеб, когда вырастешь, тогда увидишь, что не будет рядом мамы, которая будет угадывать твои желания.
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Ты лучше скажи мне, зачем тебе крепостное право отменили, в чем смысл, если спустя множество поколений, ты все еще рассуждаешь как крепостной?
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Зеб, затем, что ты привык, что мама тебе всё приносит и предугадывает твои желания и ты думаешь, что всегда так будет. :D
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Бедняга, ты даже не понимаешь о речь. Весьма печально, если честно.
И я так понимаю, ты своих близких не радуешь подарками, но рассказываешь что все надо выпрашивать?
Блин, я даже смайлик поставить не могу, так как ты заставляешь меня вспоминать совковые подьезды с их ароматами и чувством безнадеги ((
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а ты привык получать все не прося и ничего не делая для этого?
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Делать и просить, имеют разные смысловые значения.
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ты когда просишь ты делаешь что то - говоришь ртом, пишешь на бумаге. "просить" входит в множество "делать"
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ты статью читал? специально для тебя суть постановления

В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО


теперь простыми словами (ты поймешь). ВР призвала вазелина делать реальные шаги для получения ПДЧ. Это обращение к президенту а никак не к НАТО. Теперь на растяжке сам вазелин.
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Какие реальные шаги могут быть, если уже было отказано из за Германии и Франции?
Договариваться для начала надо с Меркель и Макроном, потом получить согласие от Трампа, и все это за кулисами, чего Порошенко не смог, судя по всему, а Зеленский пока физически не успел бы. И только потом могут быть какие то начальные реальные шаги.
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ЕС технично поставила зепутангов на растяжку просто вынудив проголосовать,хотя разумков кривился, свинарник сидящий рядом злобно сопел а сами зепутанги норовили "выйти покурить". Не вышли. и проголосовали. деваться то особо некуда после слов пороха "вы сейчас сами покажите всей Украине за что вы стоите. за какие цели вы боретесь" (цитата не точная но смысл примерно такой)
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А зебобы уже место для мядалей на гимнастерке расчистили.
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Мы будем бродить по пустыне не 40 лет
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
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Ну да вот прям не хотели но Великий Порось их заставил, соя какие же вы тупые придурки.
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Твой главзебил и зебилята в ВР просто ссутся того же пороха и остатками мозга понимают, что если попрут против западного вектора, им народ быстро объяснит, по чем в Одессе помидоры. Иначе бы уже давно к ***** бежали спотыкаясь, а так пока только удочки пытаются закидывать.
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Щось малувато голосів, мало бути більше 300.
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Пичалька для ЗЕБОБЫ
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Для дебилов непонятно похоже что СН проголосовала за.
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А куда им деваться? Один уже попытался похерить ассоциацию с ЕС... Ростов не резиновый.
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Пеца боялся даже вспоминать про НАТО перед Путиным,а вот Зеленский это сделал
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Юмор в стиле Моники Зельцмана.
Для лоботомированных тв зебилов.
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Ты статью читал ,зебильчик?Б...,какие же вы тупые...
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дурик!.. а ничего что инициатором внесения в Конституцию нормы о закреплении курса на НАТО, был именно Президент Порошенко..
вот тебе лишь бы ляпнуть не по делу!..
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Не був би кнур Поросенком,якби свиню не підсунув Україні перед *********,щоб тільки кореша ху"ла спровокувати не їхати до Франції.А який же ж мирний план з 14-и пунктів ліпив,коли сам херантив Україну.Цинічне брехло,видно, жаба давить,що на саміт НАТО поросят не кличуть!https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
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Может я чего не понимаю. Просто интересно, если согласие НАТО не требуется, то с таким подходом не легче просто объявить себя например новым, уникальным и независимым штатом США?
Тогда и НАТО не надо, войска США сильнее и бюджет больше.
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Тогда придется всем прикорытным убираться вон...
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Перша нормальна постанова цієї Ради. Шось у лісі здохло здорове.
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ПРИРІВНЯТИ ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ ДЛЯ ОРДЛО ДО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ!
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Ну принаймі сьогодні слуги народу стануть бандеровцами у вечірніх шоу расия1.Ото вже пукани порвуться!Добре що проголосували значить не все ще так погано!
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Хроника одного Президента ... Ну очень интересненько и доходчиво написано

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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такими голосованиями можно выявлять предателей и пособников кацапских террористов.

ни один латентный кацапед за такое никогда не проголосовал бы.

284 депутата из 450 за Украину.
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дааа.. завтра на РашкаТВ буду знатные сероводородные хороводы..
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я сходу не нашёл - если у кого есть инфа - бросьте...
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Теперь известно сколько в Раде малоросов. Список поименно кто не голосовал за данный законпроект должен висеть на каждом столбе.Врага надо знать в лицо☺
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Пристайко переказав зміст проєкту рішення саміту у Нормандському форматі, який був узгоджений чотирма державами:

"Лідери відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі.
Тобто дуже короткий документ, в кінці якого у проєкт написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив). Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав", - розповів він Пристайко також наголосив, що наразі не йдеться про принципові рішення, що змінюють черговість чи зміст мінських домовленостей. "Це не буде Мінськ-3". https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/3/7233775/

Заради таких "досягнень" треба було перед ху*лом так принижуватись? Треба розуміти, що за заявами ні про що будуть негласні домовленості не на користь України.
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ну вот, сняли "интригу" - как же теперь ПЕСики вместе с петей гавкать будут???)))))))))))))))))))))))))))))))
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Кипр - это пример как стать членом ЕС с потерянной территорией, а вот в НАТО он не входит. Что касается ПЧД, то Украина в 2008 году уже подавала заявку, Германия и Франция были резко против. Не свидетельств, что сейчас в их политике что-то поменялось. НАТО на самом деле не хочет, чтобы Украина подавала заявку, говоря, что предыдущая остается актуальной, потому что не знает, как красиво отказать, ибо отказ НАТО сейчас нанесет серьезный политический удар внутри Украины, люди скажут, так что мы премся туда, где нас не ждут (кстати, слова Зеленского до выборов). В лучшем случае примут заявку и будут очень долго ее рассматривать, если нет временных рамок. Почему за 5 лет при Порошенко не подали заявку, а сейчас он в первых рядах говорит: что же вы не хотите подать? Да все потому что не знали, что говорить народу, если вдруг окажется, что НАТО этой заявке совсем не рад.
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Или наоборот, говорит, потому что не уверена, что зеленая плесень подаст новую.
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Похоже на то, что вождю наконец объяснили, что кацапам верить нельзя + это дает усиление позиции перед переговорами 9-го. Интересна реакция Коломойского
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Нормальное и очень нужное голосование ВР. Проголосовали за то, что предыдущая Рада так и не смогла вынести на голосование за 5 лет. Но упоротые стецьки и тут ищут зраду, ковыряют ее палочкой и набрасывают на вентилятор. Почему? Бо больные люди.
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І хто це зробив?
Ай-ай-ай, як же так, а Питро галасував, чи ще з Канади не повернувся?
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Я фигею с коментов, даже дураку понятно что заявление принято благодаря решению Зели и СН но соя благодарит Порося.
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Из 284 проголосовавших больше 100 человек из ЕС, Батькивщины и Голоса+вне фракционные. А твои любимцы вот они, тут

Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 7458
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Дидок придурастый. Отними из 284 100. Получишь 184. И это за.

Надень очки и еще раз почитай, - 184 депутата от кого? От сраного пса? Не-а. От СН. А то что есть, кто не проголосовал, так то демократия. А то ты псдеть гаразд в любом случае. Голосуют все от СН, - это рабство, голосуют не все, опять престарелое ворчание и недовольный псдеж. Напиши как надо, чтобы такая порохосрань как ты была довольна.
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Наверное выпил много ? Считать умеешь ? Из 284 проголосовавших - 215 из СН ! Из трех перечисленных фракций даже меньше 80 рыл набралось. Как же это "малоросы " обеспечили такое голосование ? Они же все у тебя в методичке за кацапию ? И на , посмотри , ни одного против ! Есть воздержавшиеся , не голосовавшие и отсутствующие !
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=1873
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Порошенко во время своей каденции так сильно на НАТО не настаивал: знал, что нас туда не хотят.
Вот поэтому он сейчас и "добивается" этого ПДЧ.
Естественно, нас туда не возьмут, а у порошенко и его гоп-компании будет повод говорить, что нас не берут из-за Зеленского.
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Ну то, что "не возьмут" во всяком случае со временем, то это далеко не факт. А вот почему этого голосования не было в предыдущие пять лет надо спросить у упоротых педролюбов. Они любят сову на глобус натянуть. Должны и сейчас что-то придумать.
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Вот почему президент лидирующей страны в НАТО США, Трамп, не хотел встречаться с поросенком, и проходил мимо него даже не взглянув?
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Так петя свиньи почти два месяца визжали - типа плевать на НАТО !НАТО нам не указ со сваей формулой штайнмаера!
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Більше схоже на операцію прикриття.
Буде десь так:
1. Ми нібито йдемо в НАТО (при Януковичі - підписуємо ассоціацію з ЄС)
2. Здаємо все хйлу (при Януковичі - грабимо країну, добиваємо армію)
3. Всі терплять поточну ЖО сподіваючись на світле майбутнє
4. В кінці кінців, побачивши власну безкарність, влада сворачує операцію прикриття, йде внаступ і відміняє №1 під будь-яким предлогом (предлог чим тупіше - тим краще)
5. Починається майдан (або ні)
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Подписание "формулы Штайнмайера" является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине!
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