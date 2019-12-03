 Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У заяві наголошується, що на сьогодні Україна фактично є східним кордоном Північноатлантичного альянсу, і своєю самовідданістю у відсічі російській агресії робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі.
"Безальтернативність вступу України до Організації Північноатлантичного договору встановлена у Конституції України, що також широко підтримується громадянами України, і це має отримати достойну відповідь на рівні довгоочікуваних рішень Альянсу про новий етап зближення між Україною та НАТО. Майбутнє безпеки трансатлантичного простору нині вирішується в Україні, і надання нашій державі Плану дій щодо членства – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у мир і безпеку нашого спільного майбутнього", - зазначається в документі.
У ньому підкреслюється, що перспективна інтеграція України у Північноатлантичний альянс гарантуватиме незалежність, безпеку і суверенітет України, розбудову її як демократичної правової держави, добробут і процвітання громадян України.
"Таке рішення відповідає інтересам громадян України та стане ще одним кроком до побудови дієвої системи міжнародної безпеки", - заявляє ВР.
У зв’язку з цим парламент закликав президента України забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО.
Водночас ВР уповноважила Голову Верховної Ради на підписання документів, спільно із Президентом України та Прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО, а також звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною ПДЧ.
Охренеть. Это шедевр. Честно. Вот так, раскрыть суть мировоззрения в одном предложении.
Я сохраню это.
И я так понимаю, ты своих близких не радуешь подарками, но рассказываешь что все надо выпрашивать?
Блин, я даже смайлик поставить не могу, так как ты заставляешь меня вспоминать совковые подьезды с их ароматами и чувством безнадеги ((
В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО
теперь простыми словами (ты поймешь). ВР призвала вазелина делать реальные шаги для получения ПДЧ. Это обращение к президенту а никак не к НАТО. Теперь на растяжке сам вазелин.
Договариваться для начала надо с Меркель и Макроном, потом получить согласие от Трампа, и все это за кулисами, чего Порошенко не смог, судя по всему, а Зеленский пока физически не успел бы. И только потом могут быть какие то начальные реальные шаги.
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
Для лоботомированных тв зебилов.
вот тебе лишь бы ляпнуть не по делу!..
Тогда и НАТО не надо, войска США сильнее и бюджет больше.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
ни один латентный кацапед за такое никогда не проголосовал бы.
284 депутата из 450 за Украину.
"Лідери відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі.
Тобто дуже короткий документ, в кінці якого у проєкт написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив). Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав", - розповів він Пристайко також наголосив, що наразі не йдеться про принципові рішення, що змінюють черговість чи зміст мінських домовленостей. "Це не буде Мінськ-3". https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/3/7233775/
Заради таких "досягнень" треба було перед ху*лом так принижуватись? Треба розуміти, що за заявами ні про що будуть негласні домовленості не на користь України.
Ай-ай-ай, як же так, а Питро галасував, чи ще з Канади не повернувся?
Надень очки и еще раз почитай, - 184 депутата от кого? От сраного пса? Не-а. От СН. А то что есть, кто не проголосовал, так то демократия. А то ты псдеть гаразд в любом случае. Голосуют все от СН, - это рабство, голосуют не все, опять престарелое ворчание и недовольный псдеж. Напиши как надо, чтобы такая порохосрань как ты была довольна.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=1873
Вот поэтому он сейчас и "добивается" этого ПДЧ.
Естественно, нас туда не возьмут, а у порошенко и его гоп-компании будет повод говорить, что нас не берут из-за Зеленского.
Буде десь так:
1. Ми нібито йдемо в НАТО (при Януковичі - підписуємо ассоціацію з ЄС)
2. Здаємо все хйлу (при Януковичі - грабимо країну, добиваємо армію)
3. Всі терплять поточну ЖО сподіваючись на світле майбутнє
4. В кінці кінців, побачивши власну безкарність, влада сворачує операцію прикриття, йде внаступ і відміняє №1 під будь-яким предлогом (предлог чим тупіше - тим краще)
5. Починається майдан (або ні)
Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине!