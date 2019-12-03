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Все про:Верховний Суд (476) вирок (565) антимайдан (34) Кромський_Гнат (10) ПЦУ (476)

 Верховний Суд залишив без змін вирок антимайданівцю Кромському "Топазу"

Верховний суд залишив без змін вирок антимайданівцю, одному з активних учасників масових заворушень у Харкові навесні 2014 Гнату Кромскоиу, відомому на прізвисько "Топаз".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Так, колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Кромського на вирок Київського районного суду м. Харкова від 30 січня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Харківської області від 12 липня 2018 року.

Відповідно до цих судових рішень Кромський був визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями про "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", "масові заворушення" і "незаконне заволодіння транспортним засобом" та засуджений до позбавлення волі на 8 років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

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Нагадуємо, Київський райсуд Харкова визнав Г.Кромського винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1. ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на правах власності.

Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 р, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014 р до 20 червня 2017р.) повинна бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два. Після 20 червня 2017р. попереднє ув'язнення зараховується в строк відбування покарання з розрахунку один до одного. Таким чином, відповідно до вироку Г.Кромському треба провести у в'язниці ще близько двох років. Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою зробити покарання суворішим. Захист також оскаржив вирок суду першої інстанції, вимагаючи скасувати його і направити справу на новий розгляд.

Харків'янин Г.Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий за позивним "Топаз" після появи в мережі інтернет відео, знятого в таборі "Антимайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його Г.Кромського: "Топаз, дай команду!".

Г.Кромського затримали 28 березня 2014 р. в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.

29 березня 2014 року Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня 2014 року Г.Кромський втік з-під домашнього арешту.

25 квітня співробітники Служби безпеки України затримали Г.Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

26 квітня 2014 року Київська райсуд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжувалися.

18 грудня 2014 року Київська райсуд Харкова за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід щодо Г.Кромського на утримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час дебатів 25 січня 2018 р. прокуратура вимагала визнати І.Кромского винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст.110 КК), участі в масових заворушеннях (ч.1 ст. 28 ч.1, 2 ст.294 КК) і незаконному заволодінні автомобілем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч.2 ст.289 КК) і призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163249
 
 
 Топ коментарі
 
Наріт в трєвогє ! Ето вам нє хухри мухри тєрмос:
Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 4024
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його ЗЕ ще й головою обладміністрації призначить або своїм радником
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І ні разу " не тікав і не чинив спротиву" при заьриманні чомусь...
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не один раз его сменяли в 2014 через несколько месяца повязали с ак и камуфлом кацапским времён чечнских войн Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 4711 разведосы слегка офигели когда сеё тело рассмотрели постукали по почкам и сдали безопасникам Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 4711
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Уникальный тем, что он единственный, который реально сел. Тысячи сепаратистов и покруче было, и Штепа и Ефремов и еще куча.. а сел один Топаз.. Аж жалко его..
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Цей урод ще жив й... скоро мля вийде по закону Савченко.
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його ЗЕ ще й головою обладміністрації призначить або своїм радником
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Він вже на волі і вийшов іменно по цьому закону
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Наріт в трєвогє ! Ето вам нє хухри мухри тєрмос:

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Жах, отак воно на забобонах і випхалося на царя
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https://youtu.be/kEC6npBvsfE

(надо просмотреть 13 раз и ...рейтинг...ну как бы...того)))) и без квасоли ))))
только смотрите с звуком ...
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квасолі шкода, може йому на "чорному" гівні пороблено?
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треба на клавіші роялю насипати білої квасолі і постукати (він знає чим) і магія чорної квасолі пропаде. Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 6169
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Крепко это чмо похоже на жмурка Моторолу. Заниженость самооценки реально просматривается. Недозастрелённость в глазах видна. Шлёпните кто там ближе. Сделайте мир чище!
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По ходу весь беспредел рыгоанальной своры свалили на Топаза, он теперь даже за Януковича отсидит.
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так он символ такой себе ерой новсосии и защитнег рузге мира
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Странно,топаз абизян сидел,а сивохо нет. Хотя по одним местам зажигали
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Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 22 ч.22 часа назад

Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 6461

#ІНСАЙД У фракції «Слуги» розробляється законопроект «Про загальне прощення». Ідея - під виглядом ніби-то «християнської» риторики протягнути механізм амністії русотерористів.
Саме про цей концепт прохопився Сивохо, коли говорив, що «для миру» треба «прощати та просити вибачення»
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Интересная ситуёвина. Всяких мелких дурачков "Тампаксов" ловят и сажают, а негодяев покрупней, типа "портных" добкиных-кернесов и тп не замечают. Удивительная избирательность!
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почему же тогда отпускают под домашний беркут
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а оно так всегда - Серьезные Дяди делят денежку и влияние, а дураки в камуфляже ловят пули в голову и сроки по тюрягам - кому "неясно", так поинтересуйтесь у Ахметова, Порошенко, Саши "Стоматолога" Януковича, Медведчука, Тимошенко, "Звиробия" и прочих "какие "селебрити"-такая и страна"
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Ті , що розстрілювали реально людей тих відпустили, а того ідіотикана 8 рочків. Один дебіл за всіх відсидів.
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