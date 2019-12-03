 В.о. заступника держсекретаря США Рікер завтра відвідає Київ, а потім обговорить українське питання з главами МЗС ОБСЄ в Братиславі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу, 4 грудня Рікер зустрінеться з командою посольства США й офіційними особами України в Києві.
Пізніше він вирушить у словацьку Братиславу, де очолить делегацію США на засіданні Ради глав МЗС Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).
"На міністерському рівні посол Рікер розповість про взаємодію США з ОБСЄ з метою сприяння регіональній безпеці, прозорості та прав людини в Європі та Євразії. Посол Рікер також зустрінеться з лідерами держав-учасників, щоб обговорити ключові пріоритети, зокрема підтримку військової прозорості, суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в повідомленні.
Також Рікер відвідає італійські Рим і Мілан.
[Переслано від цибуля]
⚡️Прошедший визит старшего помощника президента США Дональда Винтера в Киев может привести к неприятному скандалу между военными ведомствами двух стран.
Оказалось, что в этот раз, наряду с инспектированием положения дел в украинском ВПК и контролем за исполнением своих рекомендаций в области реформирования оборонной промышленности, Винтер был уполномочен проверить наличие в ВСУ переданных ранее американской стороной новых образцов средств связи и сетевого оборудования (IT-сфера).
Приехавшие с Винтером помощники назвали представителям управления вооружения минобороны Украины номера конкретных образцов техники, которые они хотели бы увидеть. Но как раз именно этой техники в наличии не оказалось. По некоторым сведениям, из структур «Укроборонпрома» произошла утечка информации о том, что техника была продана третьей стороне, и американцы об этом узнали.
Оказавшись в непредвиденной ситуации, украинские военные не придумали ничего лучше, как заявить, что «все на месте, просто в базе данных большая путаница», поэтому они не могут показать образцы американцам. Но как-нибудь потом обязательно все представят!
❗️Это уже второй случай, когда переданные в ВСУ образцы военной техники куда-то исчезают. Причем, это происходит не только с техническими средствами, которые относятся к числу перспективных и дорогостоящих. Весной американской инспекции не смогли показать несколько новых образцов, обеспечивающих безопасность оптико-волоконной связи.