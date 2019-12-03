EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  314  4
Матеріали за темою:
Все про:візит (727) Держдепартамент США (532) ОБСЄ (2338) США (5920) Рікер Філіп (1)

 В.о. заступника держсекретаря США Рікер завтра відвідає Київ, а потім обговорить українське питання з главами МЗС ОБСЄ в Братиславі

Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер відвідає Україну, Словаччину та Італію 3-10 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу, 4 грудня Рікер зустрінеться з командою посольства США й офіційними особами України в Києві.

Пізніше він вирушить у словацьку Братиславу, де очолить делегацію США на засіданні Ради глав МЗС Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

"На міністерському рівні посол Рікер розповість про взаємодію США з ОБСЄ з метою сприяння регіональній безпеці, прозорості та прав людини в Європі та Євразії. Посол Рікер також зустрінеться з лідерами держав-учасників, щоб обговорити ключові пріоритети, зокрема підтримку військової прозорості, суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: США працюватимуть, щоб змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання, - заява Держдепартаменту перед нормандським самітом

Також Рікер відвідає італійські Рим і Мілан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163248
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Обсудит "украинский вопрос"?! Ну вы и падлы... Это расийский вопрос! Причина всех проблем - расия!
 показати весь коментар
 
Klymenko Time, [03.12.19 16:53]
[Переслано від цибуля]
⚡️Прошедший визит старшего помощника президента США Дональда Винтера в Киев может привести к неприятному скандалу между военными ведомствами двух стран.
Оказалось, что в этот раз, наряду с инспектированием положения дел в украинском ВПК и контролем за исполнением своих рекомендаций в области реформирования оборонной промышленности, Винтер был уполномочен проверить наличие в ВСУ переданных ранее американской стороной новых образцов средств связи и сетевого оборудования (IT-сфера).
Приехавшие с Винтером помощники назвали представителям управления вооружения минобороны Украины номера конкретных образцов техники, которые они хотели бы увидеть. Но как раз именно этой техники в наличии не оказалось. По некоторым сведениям, из структур «Укроборонпрома» произошла утечка информации о том, что техника была продана третьей стороне, и американцы об этом узнали.
Оказавшись в непредвиденной ситуации, украинские военные не придумали ничего лучше, как заявить, что «все на месте, просто в базе данных большая путаница», поэтому они не могут показать образцы американцам. Но как-нибудь потом обязательно все представят!
❗️Это уже второй случай, когда переданные в ВСУ образцы военной техники куда-то исчезают. Причем, это происходит не только с техническими средствами, которые относятся к числу перспективных и дорогостоящих. Весной американской инспекции не смогли показать несколько новых образцов, обеспечивающих безопасность оптико-волоконной связи.
 показати весь коментар
 
До конца года Конгресс принимает военный бюджет, куда входят санкции против орды и СП-2,а также помощь Украине.Такчто переговоры будут идти в этом ключе.А Райниных .свинарчуков и Мертвечуков в украинских органах ещё достаточно.
 показати весь коментар
 
Исполняющий обязанасти заместителя... это круто
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору