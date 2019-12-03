 На нараді у Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, - ОП. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії", - говориться в повідомленні.
На нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей Глава Української держави дав доручення Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об’єднаних сил.
Вирішено, що перед зустріччю у нормандському форматі відбудеться засідання РНБО.
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.
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Сивохо-ва
Во вторник, 3 декабря, на КПВВ «Каланчак» на админгранице с Крымом задержан член партии «Единая Россия», который активно поддерживал оккупацию полуострова, Игорь Кучерявый.
Его задержали около 10 утра. Он ехал из Херсона в Крым. Как сообщили источники ATR, на материке он надеялся получить украинский загранпаспорт. На данный момент его допрашивают правоохранители.
Игорь Кучерявый известный тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии «Единая Россия». Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые «отряды самообороны» и «блокпосты» в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью «За возвращение Крыма».
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