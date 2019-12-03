 "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times"

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву вона зробила в ефірі Радіо НВ

У матеріалі "New York Times" сказано, що Зеркаль першою серед українських високопосадовців визнала, що уряд України знав про блокування надання військової допомоги тоді, коли американські дипломати вимагали від Зеленського публічно заявити про початок політично мотивованого розслідування проти опонентів Трампа.

"Те, що було в тій статті, яка сьогодні вийшла, воно дуже-дуже далеке від дійсності. І це такий приклад маніпуляції, який я вважала властивим тільки російській пропаганді", - зазначила дипломатка.

За її словами, в листі, отриманому від посольства України в США йшлося лише про те, що питання про військову допомогу залишилося без остаточного рішення.

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"Жодних додаткових акцентів на тому, що це проблема, що вони дуже нервують або бачать у цьому якийсь умисел, не було. Він привернув мою увагу, тому що для мене було справді незрозуміло, чому це ще не вирішено. Але такого відчуття, що це криза, що це може привести до якихось наслідків у мене не було", - пояснила Зеркаль.

За її словами, це було одне з питань, яке вона планувала обговорити з помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком у серпні, але зустрілася з ним лише у вересні.

"Це питання вже обговорювали всі, і зайвий раз обговорювати це з Андрієм у мене не було ні можливості, ні бажання", - зазначила вона.

Як передавав Цензор.НЕТ раніше 3 грудня New York Times опублікував інтерв'ю з Оленою Зеркаль, згідно з яким після початку розслідування Палати представників США у справі про імпічмент Трампа, офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампу.