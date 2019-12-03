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 Політика України
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Все про:ЗМІ (695) Зеркаль (217)

 "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times"

Ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, різко розкритикувала інтерв'ю з нею, опубліковане сьогодні в New York Times.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву вона зробила в ефірі Радіо НВ

У матеріалі "New York Times" сказано, що Зеркаль першою серед українських високопосадовців визнала, що уряд України знав про блокування надання військової допомоги тоді, коли американські дипломати вимагали від Зеленського публічно заявити про початок політично мотивованого розслідування проти опонентів Трампа.

"Те, що було в тій статті, яка сьогодні вийшла, воно дуже-дуже далеке від дійсності. І це такий приклад маніпуляції, який я вважала властивим тільки російській пропаганді", - зазначила дипломатка.

За її словами, в листі, отриманому від посольства України в США йшлося лише про те, що питання про військову допомогу залишилося без остаточного рішення.

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"Жодних додаткових акцентів на тому, що це проблема, що вони дуже нервують або бачать у цьому якийсь умисел, не було. Він привернув мою увагу, тому що для мене було справді незрозуміло, чому це ще не вирішено. Але такого відчуття, що це криза, що це може привести до якихось наслідків у мене не було", - пояснила Зеркаль.

За її словами, це було одне з питань, яке вона планувала обговорити з помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком у серпні, але зустрілася з ним лише у вересні.

"Це питання вже обговорювали всі, і зайвий раз обговорювати це з Андрієм у мене не було ні можливості, ні бажання", - зазначила вона.

Як передавав Цензор.НЕТ раніше 3 грудня New York Times опублікував інтерв'ю з Оленою Зеркаль, згідно з яким після початку розслідування Палати представників США у справі про імпічмент Трампа, офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163246
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а как это так получается что 1 Зеркаль в 100 раз лучше всего вашего цирка? "То, что было в статье - далеко от действительности. Это пример манипуляции", - Зеркаль о публикации ее интервью в "New York Times" - Цензор.НЕТ 2215
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Не можна так стару людину смішити!!!

"То, что было в статье - далеко от действительности. Это пример манипуляции", - Зеркаль о публикации ее интервью в "New York Times" - Цензор.НЕТ 8385
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це майбутній ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.... маю сподівання
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Зебилы, а как это так получается что 1 Зеркаль в 100 раз лучше всего вашего цирка? "То, что было в статье - далеко от действительности. Это пример манипуляции", - Зеркаль о публикации ее интервью в "New York Times" - Цензор.НЕТ 2215
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це майбутній ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.... маю сподівання
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ана варовка - ана миллйоны вкрала и пад матрацем прячит...
*********************...
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Захворювання на зебільність має однакову природу з враженням головного мозку при заюльності . Тобто , абсолютна відсутність найменших проявів критичного мислення і здорового глузду на фоні патологічної інфантильності . Дуже заразне для 73% "хомо еректус" . Зараження передається через телевізор . Особливо небезпечні канали "Г+Г" та 112 і ще деякі ЗМІ .
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ці дослідження мають наукові підґрунтя та підтвердження?
чи це припущення потребуючі додаткової перевірки?
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Мають. Перевіряється просто.
Питання до Вас: Що вкрав Порошенко.
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"Що вкрав Порошенко." "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times" - Цензор.НЕТ 361
перечисляю:
- с лучшим банкиром вселенной Гонтаревой опустил всех с 8 до 28...
- с Ахметовым Роттердам++ и экологические электростанции с запретом другим людям заниматься этим...
- с Медведчуком делишки...
- Косюку на яхты и дворцы выписывал МИЛЛИАРДАМИ из бюджета...
- Охендровский - "нищий" орденоносец...

для начала хватит?..

Оно, *****, своей жадностью привело Зе-блох к власти...
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Оно, *****, чтобы не пропустить Тимошенко, подтасовало и пролезло во 2-й тур - обеспечив этим приход Зе-блох к власти.
А Тимошенко со своей командой единственная могла выровнять ситуацию....
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Конечно же оно значительно получше зелёных...
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Таке недолуге стадо як ти продало проукраїнського президента Ющенка уркам і кремлядям а потім те ж бид.о поміняло вже Порошенка на таких же ватників і кремлядей.
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Головне, розрахунок, на людей з проблемами памяті.
В 2010 вони волали: «Ето Ющєнко прівьол Януковічя к власті !»
А в 2019 вони волають «Ето Порошенко прівьол Зєлєнского к власті !»
А бидло хаває, аж за вухами лящить....
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Сам ти - бидло і не лікуєшся. Хоча, гебешні шістки - невиліковні.
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не обращайте внимания на дебилов
Ющенко скот
и он всех продал еще не начиная
Подковка напомнила прелестную историю
как Ющ отобрал своему андрюше эти символы
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Палає у вас від Ющенка.
Так, це Ющенко відкрив ваші підлі манкурто - комуняцькі таємниці, про влаштоване вами комуняками массове вбивство українців у Голодоморі 1932-1933 років.
Так, це Ющенко присвоїв Степану Андрійовичу Бандері звання Героя України.
Так це був Перший дійсно Президент українець.
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Дебилы голосуют не головой - а то что им кремль с помощью телевизора влил.
Уроды проголосуют или за Лолиту, или за Зе-соплю...
А - я и забыл - там же щирий українець Рабінович та чечен-Медведчук на підході.
Ось за них і проголосує дебільне стадо виведене кремлем за багато сотен років на землях України.... "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times" - Цензор.НЕТ 2001
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ПРО фейк «ЛОЛІТУ» ФСБ .
«Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку.
Для встановлення достовірності документів УП звернулася до міжнародних експертів. Ми розуміли, що до результатів почеркознавчої експертизи, проведеної в Україні, можуть виникнути питання щодо її незаангажованості.
Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/3/7170456/
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Realy?Лена Зеркаль-страстный петриот Украины Поросенка,из-за которой 19 ап­реля Международный суд ООН вынес решение: "Представленные Киевом доказательства финансирования терроризма со стороны РФ суд посчитал недостаточными"-выступила в новом амплуа: "Вмешательство в политическое пространство США" и заявила,что давно"Она планировала обсудить с представителями Конгресса США вопросы, связанные с расследованием об импичменте" Источник: https://censor.net.ua/n3163212.
Кто заказчик такого действа -догадаться не трудно,поскольку Украину давно уже подозревают в "тёмных" коррупционных связях Порошенка и Байдена.А сейчас ещё и обзаведутся доказательством вмешательства Украины в избирательный процесс 2016-го года на стороне демократической партии США против Трампа.Браво,Зеркаль!Жди приглашения в Конгрес на слушанья-там тебя научат дерьмо юриста-международника отличать от дерьма дип.мисий МИДа.Чесно-я бьіл лучшего о ней мнения до ее ухода с поста.
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А чому свідки невдахи Петра дурні, як сто кацапів в купі?
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статью в Вашингтон Пост и будет счастье.
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ну и как должен ездит през, который посадил Альперина, Пашинского и прочую мразь?
а скоро и петя сварится
вон онищенко на подходе
На самокате??
когда вокруг одни нарики
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Ну, ну, просвети дуру, расскажи дуре, что она - дура.
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Тётка переобулась в прыжке, ай да маладэц!
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заЗеркаль нахлебала песциков...
А як скавучали!!!
😂
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NY Times -полный отстой, как и Washington Post. Fake news!
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Вообще, в этом интервью как бы подложила свинью Зеленскому, что для ставленницы Порошенко логично. Но почему вдруг стала отказываться от своих слов? Странно...
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врет. в NYT дорожат репутацией, настолько детально проверяют и выверяют информацию перед печатью, что прокуратура так не расследует свои дела. в случае выявления лжи или манипуляций журналист вылетит с волчьим билетом и его не возьмут на работу даже в стенгазету в каком-нибудь богом забытом городке в пустыне Мохаве с населением в 500 человек.
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NYT уже давно не дорожит репутацией. Врешь ты.
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The New York Times used to have a public editor who acted as an ombudsman and "investigates matters of journalistic integrity".[2] The sixth and last NYT public editor was Liz Spayd, who contributed her last piece in June 2017.[3]
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С 2017 года NYT не имеет даже «следователя по журналисткой этике». Так что слив не засчитан.
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вот врешь как раз ты. скопировать из википедии - не значит разбираться в вопросе. публичный редактор в NYT занимался по большей части вопросом плагиата, т.е. чтобы другие журналисты не присваивали себе заслуги журналистов NYT.
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спасибо, но там больше личной обиды на Бакета, чем конкретики. выпады в сторону NYT были всегда, Трамп вон вообще их назвал "врагами американского народа", по моему так. но при этом NYT продолжает оставаться наиболее авторитетным изданием и за пределами США, не только там.
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Вот именно что за пределами, так же как и CNN. А здесь всем известно, что это самая обыкновенная демократская пропаганда, как бы они это не отрицали.

Вот представьте себе, что вы живете во вполне благополучной стране - экономика на подъеме, безработица рекордно низкая, даже налоги снизили. Какой процент негатива/позитива в адрес президента вы бы ожидали от честной прессы? А здесь в адрес Трампа 95% негатива, причем любая его инициатива извращается и поливается грязью, даже если демокрысы ранее заявляли то же самое. Ну и как эту прессу называть?
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Молодець!!! Але хтось використовує її авторитет і довіру проти країни
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подавай в суд
лучше не печерский если не придумала - лучше в штатовский - а так - выдумки конечно)))
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Эксы предпочитают жаловаться СМИ.
Дешево и сердито!
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Та не может быть. А прахоботы уже успели вылить тонны зрады. И что, ихние усилия были напрасны?
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Я бы ее на работу не взял. Уволится, и будет на фирму грязь лить(имидж портить).
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"The New York Times" вже не раз помічено у симпатіях імперіалістичній московії та ігноруванні загальноприйнятих міжнародних кордонів. Сумнівно, що подібні провокації робляться за "безкоштовно", а не під замовлення.

От The New York Times в очередной раз требуют исправить опубликованную карту Украины без Крыма

"Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan".
В конце 2017 года The New York Times уже публиковало карту, на которой Крым изображено как спорную территорию. Издание тогда заявило, что не будет исправлять карту."
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Так, пля, нужно обращаться не в жидовскую Таймс, а к их конкурентам - чтобы они осветили политику Таймс...
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Бумагомарателей везде предостаточно, а желающих обгадить хорошего человека, да еще не бесплатно, ещё больше.
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14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
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Пиндосня тоже врет, вот и весь смысл статьи
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