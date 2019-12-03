 "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times"

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву вона зробила в ефірі Радіо НВ
У матеріалі "New York Times" сказано, що Зеркаль першою серед українських високопосадовців визнала, що уряд України знав про блокування надання військової допомоги тоді, коли американські дипломати вимагали від Зеленського публічно заявити про початок політично мотивованого розслідування проти опонентів Трампа.
"Те, що було в тій статті, яка сьогодні вийшла, воно дуже-дуже далеке від дійсності. І це такий приклад маніпуляції, який я вважала властивим тільки російській пропаганді", - зазначила дипломатка.
За її словами, в листі, отриманому від посольства України в США йшлося лише про те, що питання про військову допомогу залишилося без остаточного рішення.
"Жодних додаткових акцентів на тому, що це проблема, що вони дуже нервують або бачать у цьому якийсь умисел, не було. Він привернув мою увагу, тому що для мене було справді незрозуміло, чому це ще не вирішено. Але такого відчуття, що це криза, що це може привести до якихось наслідків у мене не було", - пояснила Зеркаль.
За її словами, це було одне з питань, яке вона планувала обговорити з помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком у серпні, але зустрілася з ним лише у вересні.
"Це питання вже обговорювали всі, і зайвий раз обговорювати це з Андрієм у мене не було ні можливості, ні бажання", - зазначила вона.
Як передавав Цензор.НЕТ раніше 3 грудня New York Times опублікував інтерв'ю з Оленою Зеркаль, згідно з яким після початку розслідування Палати представників США у справі про імпічмент Трампа, офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампу.
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чи це припущення потребуючі додаткової перевірки?
Питання до Вас: Що вкрав Порошенко.
перечисляю:
- с лучшим банкиром вселенной Гонтаревой опустил всех с 8 до 28...
- с Ахметовым Роттердам++ и экологические электростанции с запретом другим людям заниматься этим...
- с Медведчуком делишки...
- Косюку на яхты и дворцы выписывал МИЛЛИАРДАМИ из бюджета...
- Охендровский - "нищий" орденоносец...
для начала хватит?..
Оно, *****, своей жадностью привело Зе-блох к власти...
А Тимошенко со своей командой единственная могла выровнять ситуацию....
В 2010 вони волали: «Ето Ющєнко прівьол Януковічя к власті !»
А в 2019 вони волають «Ето Порошенко прівьол Зєлєнского к власті !»
А бидло хаває, аж за вухами лящить....
Ющенко скот
и он всех продал еще не начиная
Подковка напомнила прелестную историю
как Ющ отобрал своему андрюше эти символы
Так, це Ющенко відкрив ваші підлі манкурто - комуняцькі таємниці, про влаштоване вами комуняками массове вбивство українців у Голодоморі 1932-1933 років.
Так, це Ющенко присвоїв Степану Андрійовичу Бандері звання Героя України.
Так це був Перший дійсно Президент українець.
Уроды проголосуют или за Лолиту, или за Зе-соплю...
А - я и забыл - там же щирий українець Рабінович та чечен-Медведчук на підході.
Ось за них і проголосує дебільне стадо виведене кремлем за багато сотен років на землях України....
«Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку.
Для встановлення достовірності документів УП звернулася до міжнародних експертів. Ми розуміли, що до результатів почеркознавчої експертизи, проведеної в Україні, можуть виникнути питання щодо її незаангажованості.
Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/3/7170456/
Кто заказчик такого действа -догадаться не трудно,поскольку Украину давно уже подозревают в "тёмных" коррупционных связях Порошенка и Байдена.А сейчас ещё и обзаведутся доказательством вмешательства Украины в избирательный процесс 2016-го года на стороне демократической партии США против Трампа.Браво,Зеркаль!Жди приглашения в Конгрес на слушанья-там тебя научат дерьмо юриста-международника отличать от дерьма дип.мисий МИДа.Чесно-я бьіл лучшего о ней мнения до ее ухода с поста.
а скоро и петя сварится
вон онищенко на подходе
На самокате??
когда вокруг одни нарики
А як скавучали!!!
😂
https://nypost.com/2019/11/30/goodwin-the-new-york-times-long-descent-from-credibility/
Вот представьте себе, что вы живете во вполне благополучной стране - экономика на подъеме, безработица рекордно низкая, даже налоги снизили. Какой процент негатива/позитива в адрес президента вы бы ожидали от честной прессы? А здесь в адрес Трампа 95% негатива, причем любая его инициатива извращается и поливается грязью, даже если демокрысы ранее заявляли то же самое. Ну и как эту прессу называть?
лучше не печерский если не придумала - лучше в штатовский - а так - выдумки конечно)))
Дешево и сердито!
От The New York Times в очередной раз требуют исправить опубликованную карту Украины без Крыма
"Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan".
В конце 2017 года The New York Times уже публиковало карту, на которой Крым изображено как спорную территорию. Издание тогда заявило, что не будет исправлять карту."
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
Це тутечки є трохи про це благородство.
Там букв багато.