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 Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі лідерів країн "нормандського формату", запланованій на 9 грудня в Парижі.

Про це Трамп сказав у Лондоні на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я вважаю, що ситуація в Україні є дуже важливою. Я вважаю, що зустрічі між Росією і Україною, які наближаються, дуже важливі, і існує ймовірність, що певного дуже великого прогресу можливо досягнути. Це дуже важливо для України. Я вважаю, що це також дуже важливо з точки зору Росії. Вони розроблять угоду, вони досягнуть миру, оскільки вони занадто довго ведуть бойові дії. І я думаю, що існує справді хороший шанс, що це станеться", - заявив Трамп.

Крім того, Трамп висловив переконання, що США і Франція можуть знайти спільну мову з Росією.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163245
 
 
 Топ коментарі
 
Олег Пономарь
11 ч. ·

Демонизация. Байден.
В недавней резонансной статье "Массово хакнутые мозги" я описывал как просто работает технология демонизации политика. Тролле-ферма Пригожина с десятков тысяч аккаунтов пишет месяц за месяцем каждый день миллиарды комментариев в соцсетях и под статьями в СМИ (американских, российских, украинских, европейских), размещают заказные статьи и телепередачи и тд с таким месседжем-посылом-привязкой - "Байден-сын Байдена-коррупция". Полезные идиоты и хакнутые такж помогают разносить это далее в массы. И хотя в отношении Байденов не обнаружено (и не могло быть) ничего коррупционного, но демонизация делает своё черное дело - мозги хакаются далее и более. И вот уже как бы не совсем удобно и немного стыдно вслух произносить или предлагать имя этого политика.
Цель достигнута. Демонизация произошла. Имя Байдена токсично.
И далее весь ФБ начинает носиться с Блумбергом. И никто уже не знает или забыл (или не знал), что рейтинг Байдена 30% и он уверенно лидирует среди кандидатов от демократов, а рейтинг Блумберга - 1% и он даже в десятку не входит.
А ларчик открывается очень просто.
От республиканцев на выборы 2020 идет однозначно Трамп. А вот среди демократов единственный!, чьего президентства драматически и панически не хочет Путин, - это Байден. Байден - это игла Кощея для Путина. С любым другим (с некоторыми - с удовольствием, с некоторыми - без, но) Путин мог бы работать. Повторю - более либо менее. Но только не с Байденом.
Поэтому так неумолимо работает каток демонизации.
Вы знаете также, что эта технология применялась и в Украине.
Поэтому, друзья, не бойтесь и не стесняйтесь произносить вслух имя Джо Байдена - большого и искреннего друга Украины, человека, который не даст Путину и России дышать в случае прихода в Белый Дом.
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Трамп призывает к переговорам и заключению соглашения с террористами? Думаю, Украина на это не пойдет.
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Трамп призывает к переговорам и заключению соглашения с террористами? Думаю, Украина на это не пойдет.
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США не признает Донбасс террористами, как и все страны мира, кроме Украины. В признанном ООН определении это, непризнанные республики.
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Блазню, Україні головне не здати свої інтереси, а ***** ніколи на це не погодиться і зелене непорозуміння ніколи їх не відстоюватиме
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Олег Пономарь
11 ч. ·

Демонизация. Байден.
В недавней резонансной статье "Массово хакнутые мозги" я описывал как просто работает технология демонизации политика. Тролле-ферма Пригожина с десятков тысяч аккаунтов пишет месяц за месяцем каждый день миллиарды комментариев в соцсетях и под статьями в СМИ (американских, российских, украинских, европейских), размещают заказные статьи и телепередачи и тд с таким месседжем-посылом-привязкой - "Байден-сын Байдена-коррупция". Полезные идиоты и хакнутые такж помогают разносить это далее в массы. И хотя в отношении Байденов не обнаружено (и не могло быть) ничего коррупционного, но демонизация делает своё черное дело - мозги хакаются далее и более. И вот уже как бы не совсем удобно и немного стыдно вслух произносить или предлагать имя этого политика.
Цель достигнута. Демонизация произошла. Имя Байдена токсично.
И далее весь ФБ начинает носиться с Блумбергом. И никто уже не знает или забыл (или не знал), что рейтинг Байдена 30% и он уверенно лидирует среди кандидатов от демократов, а рейтинг Блумберга - 1% и он даже в десятку не входит.
А ларчик открывается очень просто.
От республиканцев на выборы 2020 идет однозначно Трамп. А вот среди демократов единственный!, чьего президентства драматически и панически не хочет Путин, - это Байден. Байден - это игла Кощея для Путина. С любым другим (с некоторыми - с удовольствием, с некоторыми - без, но) Путин мог бы работать. Повторю - более либо менее. Но только не с Байденом.
Поэтому так неумолимо работает каток демонизации.
Вы знаете также, что эта технология применялась и в Украине.
Поэтому, друзья, не бойтесь и не стесняйтесь произносить вслух имя Джо Байдена - большого и искреннего друга Украины, человека, который не даст Путину и России дышать в случае прихода в Белый Дом.
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Байден хороший, но говорят сын что то мутил.
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если бы мутил-сша давно бы уже его за кое-какое место взяли Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп - Цензор.НЕТ 9465.чай не Украина и не Беларусь
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У Байдена уже старческий маразм начался. Он путает людей, места, события. На днях вон жену за палец укусил, когда она речь произносила. Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп - Цензор.НЕТ 4199

Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп - Цензор.НЕТ 3562
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Этот Пономарь тот еще аналитик Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп - Цензор.НЕТ 7053Помню его "Украина побеждает!" на референдуме в Нидерландах по ассоциации с ЕС. Его потом долго троллили. Далее были выборы в США, он мамой клялся, что победит Клинтон - опять облом. На выборах президента Украины ставил на петю - мимо. А еще была анаконда, долбанувшаяся об витрину Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп - Цензор.НЕТ 7053 дурачок в общем этот Олежка. Кстати Пономарь это его псевдоним, а настоящая его фамилия, сам офигел, когда узнал ... Голобородько Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп - Цензор.НЕТ 7053 вот это ирония
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да уж получше ваших ольгинских.или свое не воняет?
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еще один порохоботик Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп - Цензор.НЕТ 6086Олежка твой натуральный дурачок-переможник и вестись на его треп могут только такие дуболомы как ты. Я тебе конкретно выложил примеры, где он облажался по полной, тоже мне аналитик. Сейчас он пиарится на теме импичмента Трампа, хотя очевидно, что никакого импичмента не будет
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Рыжий, твое место возле параши, - сиди помалкивай, жди импичмента, мудень!
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Трамп если не первая ( тут все таки наверное первенство Путина), то уж вторая проблема, беда современного мира. На третьем месте терроризм, в данный момент в большей степени исламский. И если эта парочка продлит свое политическое или физическое существование, то миру не позавидуешь, ну и нам в частности. Это просто катастрофа что вот так все сошлось в этот отрезок мировой истории.
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Хєрова у нас ситуація... франція і німці мріють зняти санкції, а тепер ще й Трамп всяку хєрню несе... Млять уже навіть не тривожно а страшно за 9 грудня.
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А за ними выстроились в очередь симпатики Путина в виде Италии, Венгрии и дальше по списку ЕС и не только. И олигархи уже поголовно готовы к сдаче, и власть тоже ментально готова... и как минимум 40- 45% населения готовы.. Осталось как им всем вместе используя свой ресурс включая СМИ подать этот "сговор" под красивой, многослойной оберткой оставшейся части украинского населения. Вот пожалуй и все. В принципе реакция народа Украины ,это и является главным препятствием на пути всего этого. Запад боится начала внутренней войны и волнений в Украине, за чем последует вторжение РФ, партизанская война, всплеск терактов, и огромная волна беженцев.
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Аль Капоне щось знав.
Це як в новому фільмі Скорсезе «Ірландець».
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В данном смысле, друзья это кто? США?))) Нашел друзей. Представляю твой визг, когда США, введут санкции в отношении Украины за "Мотор сiч", а они уже анонсированы.
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Аль Капоне был больной на всю голову сифилитик и социопат. К тому же, он был неисправимый лжец. Фраза, которую приписывают этому олигофрену, - это цитата Марио Пьюзо из книги "Крестный отец"
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" ...они слишком долго ведут боевые действия." І все? Сказавши це, Трамп "забув" про міжнародне право і відповідальність агресора за злочини проти людяності під час військових дій на окупованій території. РФ розпочала ці бойові негласні дії на території України, Україна руками волонтерів і добровольців дала відповідь. Маємо тисячі вбитих і поранених. В тому числі пасажирський літак з пасажирами. Розмовляти варто з позиції міжнародного права, яке росіяни на чолі із Пу зневажають. Прийшов час відповідати за військові злочини Путіна на території України. Чи Трамп цього не бачить?Источник: https://censor.net.ua/n3163245
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те що захід не хоче в це влазити і розраховує що україна за рахунок власних національних інтересів "помириться" з кремлем не значить що захід не буде в кінці кінців змушений займати більш активну позицію . по перше цей варіант нам ні за яких умов не підходить а по друге якщо поставити захід перед фактом що є реальний мирний план ну нульовий варіант - миротворці на межі розділення і створення там кордону і це все на що україна може погодитись. або все залишиться як є. на сьогодні всі інші варіанти від лукавого.
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