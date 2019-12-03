 Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп

Про це Трамп сказав у Лондоні на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я вважаю, що ситуація в Україні є дуже важливою. Я вважаю, що зустрічі між Росією і Україною, які наближаються, дуже важливі, і існує ймовірність, що певного дуже великого прогресу можливо досягнути. Це дуже важливо для України. Я вважаю, що це також дуже важливо з точки зору Росії. Вони розроблять угоду, вони досягнуть миру, оскільки вони занадто довго ведуть бойові дії. І я думаю, що існує справді хороший шанс, що це станеться", - заявив Трамп.
Крім того, Трамп висловив переконання, що США і Франція можуть знайти спільну мову з Росією.
11 ч. ·
Демонизация. Байден.
В недавней резонансной статье "Массово хакнутые мозги" я описывал как просто работает технология демонизации политика. Тролле-ферма Пригожина с десятков тысяч аккаунтов пишет месяц за месяцем каждый день миллиарды комментариев в соцсетях и под статьями в СМИ (американских, российских, украинских, европейских), размещают заказные статьи и телепередачи и тд с таким месседжем-посылом-привязкой - "Байден-сын Байдена-коррупция". Полезные идиоты и хакнутые такж помогают разносить это далее в массы. И хотя в отношении Байденов не обнаружено (и не могло быть) ничего коррупционного, но демонизация делает своё черное дело - мозги хакаются далее и более. И вот уже как бы не совсем удобно и немного стыдно вслух произносить или предлагать имя этого политика.
Цель достигнута. Демонизация произошла. Имя Байдена токсично.
И далее весь ФБ начинает носиться с Блумбергом. И никто уже не знает или забыл (или не знал), что рейтинг Байдена 30% и он уверенно лидирует среди кандидатов от демократов, а рейтинг Блумберга - 1% и он даже в десятку не входит.
А ларчик открывается очень просто.
От республиканцев на выборы 2020 идет однозначно Трамп. А вот среди демократов единственный!, чьего президентства драматически и панически не хочет Путин, - это Байден. Байден - это игла Кощея для Путина. С любым другим (с некоторыми - с удовольствием, с некоторыми - без, но) Путин мог бы работать. Повторю - более либо менее. Но только не с Байденом.
Поэтому так неумолимо работает каток демонизации.
Вы знаете также, что эта технология применялась и в Украине.
Поэтому, друзья, не бойтесь и не стесняйтесь произносить вслух имя Джо Байдена - большого и искреннего друга Украины, человека, который не даст Путину и России дышать в случае прихода в Белый Дом.
Це як в новому фільмі Скорсезе «Ірландець».
Однозначно