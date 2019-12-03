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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1353) Правоохоронні органи (492) цигарки (431) тютюн (89) Харківщина (826)

 На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом прокуратури області вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204, ст.227 КК України було встановлено, що в складських приміщеннях однієї з логістичних компаній на території Харківської області здійснюється зберігання тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку, ввезених в Україну поза митним контролем.

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 02
На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 03

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На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 04

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на зберігання 12 тис. пачок сигарет іноземного виробництва та 440 кг тютюну для кальяну загальною вартістю понад 1 млн грн.

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 05
На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 06

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На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 07

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163243
 
 
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снова нвф 2 года как мертвое - но зато менты теперь укурятся
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та да...зараз, мабуть, дим стовбом...і навіть ті хто не курив - закурять.
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заскавчали гніди з лахти = дупами вже вітчувают, що буде їм вже ну дуже кепське На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн - Цензор.НЕТ 4598
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