 Наглядова рада "Укразлізниці" заслухає звіт Кравцова й ухвалить рішення про його відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Пан Кравцов поінформував мене, як міністра інфраструктури, що звертається до наглядової ради з проханням провести позапланове зібрання, де хоче, щоб розглянули результати діяльності його як голови правління та членів його команди. А також розглянули питання його звільнення", - заявив він.

Він також нагадав, що міністерство часто отримує прохання звільнити Кравцова, зокрема від профільних профспілок.

"Чекаємо, що на наступному тижні наглядова рада розгляне це питання", - зазначив міністр.

Зі свого боку, голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов ініціював засідання наглядової ради компанії, щоб відзвітувати про свою роботу.

"Йдеться саме про те, що виключно наглядова рада має ухвалювати кадрові рішення. І ми ініціюємо звіт топ-менеджменту на тлі заяв. Я продовжую працювати в штатному режимі", - заявив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Кравцов також уточнив, що має намір відзвітувати перед наглядовою радою про виконану роботу на посаді голови компанії.

"Стратегічні державні підприємства, такі як АТ "Укрзалізниця", НАК "Нафтогаз України" - не можуть бути залежними від політичних настроїв і рішень, які змінюються щогодини", - вважає голова "Укрзалізниці".

У дописі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Кравцов зазначив, що вважає перманентним прагнення керувати найбільшою компанією в країні у ручному режимі та наголосив, що це може стати суттєвим корупційним ризиком.

"Коли я прийшов у компанію, "Укрзалізниця" була у стані дефолту. Нині - ми найстабільніша компанія державного сектору в Україні", - заявив керівник залізничної компанії, зазначивши, що система корпоративного управління базується на максимальній відкритості, прозорості та дає змогу вводити персональну відповідальність керівника за конкретний напрям роботи.

Він також нагадав, що саме "Укрзалізниця" стала першою компанією в Україні, де професійно та неупереджено призначили наглядову раду.

"Призначення мене керівником "Укрзалізниці", оцінка КРІ (Key Performance Indicator- ІФ), і, власне, звільнення - компетенція винятково незалежних членів наглядової ради. Є процедура, і порушувати її - поразка корпоративної реформи у всьому державному секторі", - наголосив Кравцов.

Він також написав, що готовий зі своєю командою через тиждень ініціювати позачерговий звіт топ-менеджменту перед наглядовою радою.

"Керівництво компанії за результатами звіту буде готове до будь-якого рішення з боку наглядової ради, але все має бути виключно в рамках процедури", - резюмував голова "Укрзалізниці".