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 За кордоном
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Все про:НАТО (2192) Росія (21498) Трюдо Джастін (96) Рютте Марк (48)

 Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо

Поки Росія не продемонструє бажання змінити своє неприйнятну поведінку, зближення НАТО з нею не буде.

Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росію виключили з Великої вісімки, яка стала потім Великою сімкою, через неприйнятну поведінку і дії. І доти, доки Росія не продемонструє щире бажання змінити свою неприйнятну поведінку, буде дуже складно говорити про справжнє зближення з нею", - заявив він.

За словами Трюдо, вторгнення РФ на Донбас і окупація Криму є підтвердженням того, що Москва залишається викликом, і світу треба розуміти, що президент РФ Володимир Путін розуміє тільки силу, а не поступки.

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"Саме тому нам, як Альянсу і союзникам, потрібно залишатися сильними", - додав він.

Зі свого боку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підкреслив, що саме тому і необхідно продовжувати тиск на Росію.

"Нам потрібно зберігати тиск на (РФ - ред.), але водночас має бути простір для діалогу. Проте давайте не будемо наївними", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163238
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, вроде взрослые ребята. Да не нужно параше сближение с НАТО, им нужна конфронтация, и это все для внутреннего потребления, что бы всегда был образ внешнего врага, что бы держать быдлонаселение в узде...
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Ну и нх роисе ваше сраное сцыкливое НАТО?
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А догадаться соображалка не позволяет Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо - Цензор.НЕТ 3610
Чуть ниже Устима почитай! Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо - Цензор.НЕТ 3571
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Какое ужасное наказание.
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Блин, вроде взрослые ребята. Да не нужно параше сближение с НАТО, им нужна конфронтация, и это все для внутреннего потребления, что бы всегда был образ внешнего врага, что бы держать быдлонаселение в узде...
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Пока Россия не продемонстрирует желание изменить свое неприемлемое поведение, сближения НАТО с ней не будет. Источник: https://censor.net.ua/n3163238


А Канада активно торгует с РФ? Пока РФ не изменит свое поведение, сближения НАТО с ней не будет, - Трюдо - Цензор.НЕТ 9401
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О каком сближение может идти речь? Любуйтесь.

Пока РФ не изменит свое поведение, сближения НАТО с ней не будет, - Трюдо - Цензор.НЕТ 3110
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Оставаться сильными?..... Не смешите.... НАТО трещит по швам - Макрон объявил, что у этой организации отсутствует мозг!!!!!, Эрдоган просто послал подальше союзников с их инициативой усилить давление на РФ в Прибалтике и закупил С-400, откровенно наплевав на своего "союзника "США", министр обороны Франции обвинила США в давлении в сфере закупок вооружения американского ВПК.... Все отдают себе отчет, что НАТО нуждается в коренной перестройке..... Но получится ли - слишком большие разногласия.... О новых членах не приходится и думать.... Франция заблокировало вступление Сев. Македонии и Албании на неопределенный срок.... Сегодняшнее НАТО не та организация, на которую стоит делать ставку.... Не та....
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Да уж!
С одной стороны ипаньки ввиде рашистов, с другой, новый вид НАТО - декоративный...
А Украина это всё расхлёбывает!
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Україна переживе, а соми лежать у мулі та паразитують у річці🐟
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Тупеньке, ти моє
СОМ - це абревіатура Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4349

Не р-и-б-а!!! Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8997
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Тобто ти абревіатура і навіть не риба. Це ж треба як тебе...
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Доки "товсті та сильні" зрозуміють, що московія не тримає слова ніколи, Україна схудне до стану негайної реанімації...
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Пока Россия не изменит свое поведение... НАТО пора называть Россию Московией со своими колониями и резервациями,тогда ордынская Московия будет перед всем Миром,как на ладони Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7890
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Коли я перший раз виконував роботу для французів, то я здивувався їхньої дитячою свідомістю. Мабуть Трюдо справжній француз🧐
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Любопытны такие живые полевые наблюдения. В чём это выражалось? Есть конкретика?
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Звичайно, що є. Вони сприймали у Києві все так, що навколо всі нормальні та нема дебілів🐸
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Только за Воином стоят солдаты, готовые сражаться за Родину до последнего патрона. Только Воин будет биться за своих солдат, попавших в плен, пусть и не радивых. Но Воин никогда не станет награждать трусов. Только Воину будут реально помогать. К сожалению, у нас уже второй трус и торгаш. За спиной труса и торгаша могут стоять только трусы и торгаши, которык удавятся за последнюю копейку
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И про Порося и про Зелю. Оба труса и торгоша
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Це вже від вас прогрес, бо далі ви побачите більше про дебілізм Зе, якого ви привели до влади.
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Умом парашу не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В парашу можно только верить на краденом унитазе.🧐
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Особенно организации у которой "отсутствует мозг" Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо - Цензор.НЕТ 5531 ©
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_НАТА такая вся в розовом, платьице там, бантик и т. п. говорит угрюмому маньяку: " Если вы не прекратите меня насиловать, я не буду с вами здороваться!" Воплощение адекватности...
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Горбатого только могила исправит...
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Не хвилюйся, бо для тебе зроблять труну за індивідуальним замовленням😊
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От епт, горе то какое...
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К сожалению могу разочаровать Трюдо, Рф не изменится и ее поведение тоже, даже после ухода ( физического) Путина. Все будет развиваться поэтапно ( как это делал и Гитлер), сначала скажет что их сфера влияния это бывшие республики СССР ( без стран Прибалтики), потом что зона их интересов это Прибалтийские республики, Финляндия. Потом Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Босния, Черногория. Потом дойдет речь о всех Балканах, турецких проливов.. В общем до зоны интересов бывшей СССР и Российской империи. Потом очередь остальной Европы.( конечно это не будет прямое поглощение, сейчас это уже не так делается) В общем расслабленный Запад проглотив от РФ уже не одну горькую пилюлю в итоге получит онкологию. Да и что тут говорить когда США дожились до Трампа, это вторая мировая проблема после Путина, а президент Франции хочет исполнить роль по кальке Мюнхенского сговора.
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Це факт. Саме це і є його дитяче сприйняття росії.
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Зачем им это надо? Если проследить всю историю, то это НАТО идет к РФ, а не наоборот.
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Россия не воюет только в те времена, когда жрет гуманитарную помощь...
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железный занавес вот вот захлопнется.
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_Уже. В кетае тотальный контроль государства над личностью, а у рашистов все гаджеты с предустановленным софтом фэсэбэ. И это - только ещё цветочки!
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