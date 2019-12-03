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 Найманці РФ дали гарантії безпеки для ремонту ліній електропередач у Мар'їнці, частина будинків якої знеструмлені з 25 листопада, - прес-центр ОС

Окупанти дали гарантії дотримання режиму припинення вогню в районі Мар'їнки, що дозволить приступити до ремонту ліній електропередач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Нарешті, на неодноразові запити української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ, російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню в районі Мар'їнки. Сподіваємося, що завтра, 4 грудня, українські ремонтні бригади зможуть почати заходи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в місті Мар'їнці Донецької області з 25 листопада знеструмленими залишаються близько 60 приватних будинків на вулицях Тельмана та Жовтневій. Виведені з ладу лінії електропередач розташовано в секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації.

Читайте також: Найманці РФ не дають відновити електропостачання в частині Мар'їнки, відмовляючись надати гарантії безпеки ремонтникам

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163237
 
 
 Топ коментарі
 
потому что зедебил, поэтому спокойно смотрит на кацапские тряпки вместе со всеми кто за это строительство моста жопу рвал
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Дамбассіти мілостіво соізволілі, разрєшить отрємонтіровать ім, дамбассітам електосети.
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Я не пойму ,что эти наёмники потеряли в Украине,и почему они нам что то диктуют,надо этот АНЕКДОТ в 95 квартале прокрутить ,и пусть вся Украина посмеётся .а Украинские солдаты поплюют в сторону российской оккупационной армии. Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9800
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Ну да, повір расєянцам і їх поплічникам, і зроби навпаки.
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Гарантии от винторогих мокшей надо брать в кавычки вот так "гарантии"...даже сама фраза гарантии от наёмников звучит анекдотично. Вы бы с ними ещё договор подписали))))
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Та й взагалі вони будуть все це рушити й руйнувати як мост, а Зе ремонтувати за кошти українців ? Яка наглість ...
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Зеленскому не надо спешить с Хутиным .Пусть после Нового года с " Крысой" приедет на нормандскую встречу Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5685
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Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5050

Вузька частина мосту - відбудована ділянка, яку нещодавно відкривав президент Зеленський. Вона - ще над українським берегом. І тут таки стоять представники "ЛНР". Видимої зброї у них немає

Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7817

Вид з правого берега Сіверського Дінця, який контролює Україна. З іншого боку - так звана "ЛНР", лінія розмежування проходить по центру річки. Однак представників "республіки" вже можна зустріти і на підконтрольному Україні березі.

Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5265

"Спостерігач" від так званої "ЛНР"
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потому что зедебил, поэтому спокойно смотрит на кацапские тряпки вместе со всеми кто за это строительство моста жопу рвал
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Скільки їх там проголосувало «по пріколу» і «Только нє Порошенко !» ?
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Дамбассіти мілостіво соізволілі, разрєшить отрємонтіровать ім, дамбассітам електосети.
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ой спасибочки! давайте срочно им что нибудь ремонтировать!
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А на міст ,збудований Зєлєнскім за бюджетні кошти ,ще пускають ?
Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській

"Як військовий, я б їх, звичайно, постріляв. Але тут вже питання не так військове, а більше дипломатичне", - розповів BBC News Україна один з українських бійців в районі Станиці Луганської.
А в українській частині СЦКК присутність "ЛНРівців" на мосту, ще й у російській уніформі та з касками, називають провокацією.
"Спочатку всі стояли по різних берегах річки. Однак кілька місяців тому, десь після початку розведення, вони перейшли (Мова саме про "сині каски" невизнаної "СЦКК ЛНР". - Ред.). З їхньої сторони це відкрита провокація", - наголосив пресофіцер СЦКК у розмові з BBC News Україна.За його словами, українська сторона зверталася до Моніторингової місії ОБСЄ з тим, щоб вона вплинула на ситуацію, однак представники так званої "СЦКК від ЛНР" все одно залишаються на мосту."

Найманці РФ дали гарантії безпеки для ремонту ліній електропередач у Мар'їнці, частина будинків якої знеструмлені з 25 листопада, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 7778
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