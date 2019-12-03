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 Політика України
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 Нардепи дозволили своїм помічникам-консультантам працювати за сумісництвом

Верховна Рада дозволила помічникам-консультантам народних депутатів працювати за сумісництвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За відповідний закон на пленарному засіданні у вівторок ввечері проголосував 321 народний депутат.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статей №25 і 36 закону про протидію корупції, згідно з якими помічники-консультанти нардепів виключаються зі списків посад, на які поширюється антикорупційне законодавство в частині поєднання роботи.

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На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства щодо передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

Це положення також поширюється на працівників секретаріатів спікера Верховної Ради, його першого заступника і заступника, співробітників секретаріатів депутатських фракцій і груп.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163236
 
 
 Топ коментарі
 
Не забудьте им субсидию оформить. Как никак слуги слуг народа!
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Мммдааа...помощников женского полу многа???
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Не забудьте им субсидию оформить. Как никак слуги слуг народа!
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а зарплату свою будут делить с помощниками или из бюджета
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хорошо шо разрешили совмещать а то на Окружной уже недастача кадров...
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Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко працює помічником нардепа від "Слуги народу" Олега Бондаренка і опікується темою переробки промислових відходів на дорожнє покриття. Джерело: Громадський рух "Чесно".

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Ух ты! Днем - бровистка, вечером - помощница нардепа, ночью - жена или даже...боюсь подумать, кто.лихо слуги пляшут.
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