 Нардепи дозволили своїм помічникам-консультантам працювати за сумісництвом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За відповідний закон на пленарному засіданні у вівторок ввечері проголосував 321 народний депутат.
Законопроєкт пропонує внести зміни до статей №25 і 36 закону про протидію корупції, згідно з якими помічники-консультанти нардепів виключаються зі списків посад, на які поширюється антикорупційне законодавство в частині поєднання роботи.
На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства щодо передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.
Це положення також поширюється на працівників секретаріатів спікера Верховної Ради, його першого заступника і заступника, співробітників секретаріатів депутатських фракцій і груп.