 Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко

Про це глава МЗС заявив під час конференції "NATO Engages" у Лондоні у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Спочатку нам обіцяли, що ми будемо членом НАТО. Потім була ідея, що План дій щодо членства для України і Грузії - вирішене питання, і до кінця року міністри закордонних справ повинні були відзвітувати перед своїми лідерами, щоб розповісти як це працює. Минуло більш ніж 10 років, і ми не запрошені ні в ПДЧ, ні в членство. Я вважаю, що нерішучість НАТО в той час і від того часу дозволила Росії спочатку вторгнутися в Грузію, а потім через шість років прийти в Україну", - сказав Пристайко.
Пристайко по ходу предал Зе.....
Вон как на Расиюшку гонит...
а что тогда тебя не устроило в этой речи Пристайко?
В чем он наговнячил....?
Жопоблок -проти !
тоталитарной, реваншистской, мракобесной, да чего там фашистской по своей сути Империи зла, тут и говорить нечего. Это правда. Но и Грузия и Украина мягко говоря, сопли жевали. В Грузии борьба за власть, смены правительств, гражданская война, сепаратизм, местные элиты, преступные авторитеты, постоянные оглядки на "старшего брата" и поэтому увязла в этой трясине и было не до НАТО, а когда кинулись то оказалось поздно, РФ применило силу, Запад поджал хвост, Грузия была разбита в короткой войне, чудом избежав оккупации. Украина не лучше, сначала власть взяли компартийные чинуши, потом пришла олигархия и криминал Захлестнула коррупция и прихватизация, опять таки "мы же братья" и попытки усидеть на двух стульях. Опять таки мы же "нейтральные", опять таки в Будапеште нам обещали, опять таки большой договор с РФ, базу им оставили и продолжали аренду раз за разом. А как повела себя Украина еще в самом начале по событиям в Приднестровье. Боялись Румынии, а прозевали РФ. Тогда нужно было сепаратизм придушить в корне поддержав Молдавию. После Тузлы, нужно было "бить в барабаны" срочно возрождать армию, принимать меры, прекращать аренду ЧФ РФ. Когда РФ бомбила фронтовой авиацией свою территорию в Чечне и Дагестане, должно было прийти понимание что у РФ красных линий нет. А война с Грузией.. Украине нужно было не Ющенко посылать в Тбилиси. А объявлять военное положение, и оказывать прямую помощь жертве агрессии. ( по идее еще до этого нужно было заключать военно политический союз на базе организации ГУАМ - Грузия, Украина, Азербайджан, Украина, кстати замечу именно республики решившие создать эту экономическую организацию и получили агрессию и оккупацию территорий, и это совершенно не случайно)
-Экс-командующий Нацгвардии времен Порошенка - Аллеров сбежал в Россию
Спричинена недолугістю та захланністю їхніх "політичних еліт", що ніяк не могли вийти за рамки "республіканської провінційності". Можна б ще й Молдову згадати, та Україна була у непорівнювано кращій ситуації. І підписала фількинський меморандум у Будапешті вже після подій в Абхазії та Придністров'ї. Навіть російська інтервенція у Грузії 2008 року не привела наших славних керманичів до тями - тим значно важливішою була боротьба з популізмом за вонючий газ.
Ну, а перемога "меншого зла", якій неприховано раділи нинішні найоднотуровіші петріоти, остаточно позбавила Україну аргументів, передавши Штатам рештки збройного плутонію заради "підтримки у кулуарах". І жодні, навіть найрішучіші заяви нічого не змінять - скільки до кого не приставайко. Тим більше тепер, коли зусиллями Росії у NATO з'явилися серйозні проблеми з єдністю, що не може не позначатися на боєздатності.