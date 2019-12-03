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 Політика України
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Все про:НАТО (2192) членство в НАТО (267) Пристайко (265)

 Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що нерішучість НАТО під час Бухарестського саміту в 2008 році дозволила Росії вторгнутися в Грузію і Україну.

Про це глава МЗС заявив під час конференції "NATO Engages" у Лондоні у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спочатку нам обіцяли, що ми будемо членом НАТО. Потім була ідея, що План дій щодо членства для України і Грузії - вирішене питання, і до кінця року міністри закордонних справ повинні були відзвітувати перед своїми лідерами, щоб розповісти як це працює. Минуло більш ніж 10 років, і ми не запрошені ні в ПДЧ, ні в членство. Я вважаю, що нерішучість НАТО в той час і від того часу дозволила Росії спочатку вторгнутися в Грузію, а потім через шість років прийти в Україну", - сказав Пристайко.

Читайте також: Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163234
 
   
 Топ коментарі
 
А что НАТО имеют какие-то обязательства перед Украиной и Грузией? Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5127
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Ніхто, ніколи не буде воювати за нас самих. Запам'ятайте це, Зезграя
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Они только ЯО хотели у Украины отнять и все. Теперь Украина знает цену обещаниям, особенно России.
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У Зели в МИДе 2 "ноги": Ермак (неформально) и Пристайко (номинально). Каждый из них играет свою роль, причём обе роли написаны в параше. Это как "злой" и "добрый" следователи (для лоха). Эти "ноги" всё больше разъезжаются в шпагат и скоро не дадут Зеле даже "дотянуться" до клавиш рояля. Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3678
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Но есть нюанс) Пристайко только говорит а Ермак за его спиной делает
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Причём Ермак "делает" на всех украинцев. Он думает, что никто не знает, что он на содержании в ФСБ и имеет общий бизнес с Ротенбергом.
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Что он несёт? Пристайко наверное в ОП дали установку перед нормандским форматом наговнячить на конференции НАТО?
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Ольга Корниенко 3bbcffc9 - обидно за руський мир, да....
Пристайко по ходу предал Зе.....
Вон как на Расиюшку гонит... Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9071
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Иди ты куда подальше - со своим сраным русским миром, говноминистром пристайко и позором Украины - Зе!
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Ольга Корниенко 3bbcffc9 - хм....- вообщем то согласен с определениями...

а что тогда тебя не устроило в этой речи Пристайко?
В чем он наговнячил....?
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Шо за фігня, адмін. За кожний допис, потрібен код, що ти не бот. Такого навіть у 2014 не було
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Та подожди ещё скоро с VPN или ТОР зайти невозможно будет на сайт ЦЕНЗОР потому, что идёт информационная война.
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Цей ґебнюцький синок, пристайко, поїде на зустріч та вилизуватиме дупу саме тим, хто заблокував вступ України до НАТО в 2008р.: Німеччині та Франції.
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Ось зараз у ВР (йде засідання по питанню НАТО ) і вилазить сутність ПРокасабського *жопоблока * ! Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7909
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Голосування у ВР ..! За ..284 ..! Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4089
Жопоблок -проти !
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Думаю, що виною є "нерешительность" самих українців. Після розвалу совка країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія бігом бігли в НАТО і ЄС. А наше тупе 73% бидло, навіть після чотирьох років війни і 14 тисяч загиблих голосує за промосковських клоунів. А до війни тупо повторювало, що НАТО - "ето агресівний блок, я єво баюсь, ми должни бить вместе с расієй, ми жє братья, расія нє нападьот...". Навіть зараз від деяких урядовців ми чуємо про "далеке зарубіжжя" і "близьке зарубіжжя". Близьке зарубіжжя для ідіотів у владі - це Росія з Сибіром і Далеким Сходом, середньоазійські Казахстан, Туркменістан... А Польща, Словаччина, Румунія куди українці ходять пішки виявляється це далеке зарубіжжя. Дебіли.
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Очередной Капитан Очевидность, типа Климкина
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А мне всегда нравился Павлуха.... Прикольный был министр.... На деревянном велике любил по Голландии кататься....
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Это да... Ушла эпоха, как вспомню бывает «остаточно прощавай», слезы наворачиваются
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Ну вернее, фраза не Климкина, другого персонажа, но смысл понятен я думаю
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То что Запад прозевал ( мягко говоря) "вставание с колен" и возрождение имперской,
тоталитарной, реваншистской, мракобесной, да чего там фашистской по своей сути Империи зла, тут и говорить нечего. Это правда. Но и Грузия и Украина мягко говоря, сопли жевали. В Грузии борьба за власть, смены правительств, гражданская война, сепаратизм, местные элиты, преступные авторитеты, постоянные оглядки на "старшего брата" и поэтому увязла в этой трясине и было не до НАТО, а когда кинулись то оказалось поздно, РФ применило силу, Запад поджал хвост, Грузия была разбита в короткой войне, чудом избежав оккупации. Украина не лучше, сначала власть взяли компартийные чинуши, потом пришла олигархия и криминал Захлестнула коррупция и прихватизация, опять таки "мы же братья" и попытки усидеть на двух стульях. Опять таки мы же "нейтральные", опять таки в Будапеште нам обещали, опять таки большой договор с РФ, базу им оставили и продолжали аренду раз за разом. А как повела себя Украина еще в самом начале по событиям в Приднестровье. Боялись Румынии, а прозевали РФ. Тогда нужно было сепаратизм придушить в корне поддержав Молдавию. После Тузлы, нужно было "бить в барабаны" срочно возрождать армию, принимать меры, прекращать аренду ЧФ РФ. Когда РФ бомбила фронтовой авиацией свою территорию в Чечне и Дагестане, должно было прийти понимание что у РФ красных линий нет. А война с Грузией.. Украине нужно было не Ющенко посылать в Тбилиси. А объявлять военное положение, и оказывать прямую помощь жертве агрессии. ( по идее еще до этого нужно было заключать военно политический союз на базе организации ГУАМ - Грузия, Украина, Азербайджан, Украина, кстати замечу именно республики решившие создать эту экономическую организацию и получили агрессию и оккупацию территорий, и это совершенно не случайно)
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Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2922Все цвета на флагах пересекаются ,вот только чёрный германский след,может навредить Украине, Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7361
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Крысы бегут с тонущего корабля? Пристайко хочет отставки?
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Стіп! Я щось заплутався, цей "поважний" Рошенівскій генерал втік до ***** від того Зеленського, що здає країну раЇсі, чи то мародер нас всіх здавав?

-Экс-командующий Нацгвардии времен Порошенка - Аллеров сбежал в Россию

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У першу чергу на це дозволила неспроможність Грузії та України.
Спричинена недолугістю та захланністю їхніх "політичних еліт", що ніяк не могли вийти за рамки "республіканської провінційності". Можна б ще й Молдову згадати, та Україна була у непорівнювано кращій ситуації. І підписала фількинський меморандум у Будапешті вже після подій в Абхазії та Придністров'ї. Навіть російська інтервенція у Грузії 2008 року не привела наших славних керманичів до тями - тим значно важливішою була боротьба з популізмом за вонючий газ.
Ну, а перемога "меншого зла", якій неприховано раділи нинішні найоднотуровіші петріоти, остаточно позбавила Україну аргументів, передавши Штатам рештки збройного плутонію заради "підтримки у кулуарах". І жодні, навіть найрішучіші заяви нічого не змінять - скільки до кого не приставайко. Тим більше тепер, коли зусиллями Росії у NATO з'явилися серйозні проблеми з єдністю, що не може не позначатися на боєздатності.


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